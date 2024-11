Acciones de Australia cierran al alza al finalizar la jornada; S&P/ASX 200 sube un 0.57% Por Investing.com

Las acciones de Australia cerraron en alza el miércoles, con ganancias en los sectores de tecnología, turismo y alimentos que impulsaron las acciones.

Al cierre en Sydney, el S&P/ASX 200 subió un 0,57%.

Los mejores desempeños de la sesión en el S&P/ASX 200 fueron Webjet Ltd (ASX:), que subió un 13,48% o 0,57 puntos para cotizar en 4,80 al cierre. Mientras tanto, EML Payments Ltd (ASX:) sumó un 8,47% o 0,08 puntos para terminar en 0,96 y Domino’S Pizza Enterprises Ltd (ASX:) subió un 4,47% o 1,40 puntos para cerrar en 32,75 en operaciones tardías.

Los peores desempeños de la sesión fueron Zip Co Ltd (ASX:), que cayó un 2,99% o 0,10 puntos para cotizar en 3,25 al cierre. Nufarm Ltd (ASX:) descendió un 2,78% o 0,11 puntos para terminar en 3,84 y Bluescope Steel Ltd (ASX:) bajó un 2,72% o 0,61 puntos para ubicarse en 21,82.

Las acciones en alza superaron a las acciones en baja en la Bolsa de Valores de Sydney, con 532 subidas, 497 bajadas y 432 sin cambios.

El Índice de Volatilidad del S&P/ASX 200, que mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P/ASX 200, bajó un 4,09% para llegar a 10,81.

Los futuros de oro para entrega en febrero subieron un 0,73% o 19,27 a $2.665,57 la onza troy. En cuanto a la negociación de materias primas, el petróleo crudo para entrega en enero subió un 0,10% o 0,07 para alcanzar los $68,84 el barril, mientras que el contrato de petróleo Brent para febrero aumentó un 0,10% o 0,07 para cotizar en $72,39 el barril.

El AUD/USD se mantuvo estable en un 0,02% en 0,65, mientras que el AUD/JPY cayó un 0,59% a 98,56.

Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0,12% a 106,84.