Acciones con desdoblamientos de acciones aumentaron un 59% y 171% en la primera mitad de 2024. ¿Podría la segunda mitad ser aún mejor?

Algunas empresas crean tanto valor a largo plazo que el precio de sus acciones se dispara a miles de dólares. Esto dificulta que los inversores más pequeños compren una acción completa, por lo que esas empresas a menudo realizan un split de acciones, que aumenta el número de acciones en circulación y reduce orgánicamente el precio por acción en una cantidad proporcional.

La inteligencia artificial (IA) está creando una cantidad increíble de valor para algunas empresas este año. Las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) han aumentado un 171% en 2024, y las acciones de Broadcom (NASDAQ: AVGO) han subido un 59%. En ambos casos, esos rendimientos se suman a años de rendimiento excepcional, que han llevado a ambas empresas a anunciar splits de acciones en el último mes:

Las acciones de Nvidia se negociaban recientemente por encima de los $1,200, por lo que realizó un split de 10 acciones por cada una, que entró en vigor el 10 de junio. Ahora, los inversores pueden comprar una acción por solo $130.

Las acciones de Broadcom actualmente se cotizan por encima de los $1,700, y acaba de anunciar un split de 10 acciones por cada una que entrará en vigor el 15 de julio. En ese momento, los inversores podrán comprar una sola acción por alrededor de $170 (según su precio actual).

Entonces, ¿pueden Nvidia y Broadcom mantener su increíble impulso en la segunda mitad de este año?

1. Nvidia

Algunos analistas de Wall Street se refieren al CEO de Nvidia, Jensen Huang, como el “padrino de la IA”. Nadie lo sabía en ese momento, pero provocó una revolución cuando entregó personalmente la primera supercomputadora de IA al creador de ChatGPT, OpenAI, en 2016. Hoy en día, algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo están luchando por poner sus manos en los últimos chips de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia para el centro de datos, que son los más potentes de la industria en el desarrollo de IA.

La GPU H100 está liderando hasta ahora. Durante el reciente primer trimestre fiscal 2025 (finalizado el 28 de abril), ayudó a impulsar los ingresos del centro de datos de Nvidia un 427% más alto en comparación con el período del año anterior, alcanzando un récord de $22.6 mil millones. El crecimiento de las ventas de triple dígito ha sido un tema persistente durante el último año.

Ahora, Nvidia está preparando el envío de una nueva serie de GPUs construidas sobre su arquitectura Blackwell. El GB200, por ejemplo, será capaz de inferir modelos de IA (el proceso de alimentarles datos en vivo para hacer predicciones) cinco veces más rápido que el H100, lo que reducirá los costos para los desarrolladores que suelen pagar por la capacidad informática por minuto. Por lo tanto, se espera una demanda astronómica.

Nvidia ha añadido más de $2.8 billones de su actual capitalización de mercado de $3.2 billones en los últimos 18 meses, lo que es un movimiento sísmico como nada que los inversores hayan visto en la historia. Hay preocupaciones válidas de que el precio de las acciones de Nvidia haya llegado muy lejos. Basado en su ganancia por acción de los últimos 12 meses de $1.80 y su precio de acciones actual de $130.78, se negocia a una relación precio-ganancia (P/E) de 72.6.

Eso es casi el doble de caro que el iShares Semiconductor ETF, que tiene a Nvidia y a una serie de sus competidores y se negocia a una relación precio-ganancia de 37.8.

Nvidia parece más razonable basándose en sus ganancias futuras, que Wall Street estima en $2.52 por acción en el año fiscal 2025 actual y $3.36 en el año fiscal 2026. Eso coloca a la acción en relaciones precio-ganancia futuras de 51.9 y 38.9, respectivamente. En otras palabras, los inversores que compren Nvidia hoy tendrán que esperar dos años antes de que el crecimiento de las ganancias de la empresa se ponga al día con el precio de la acción (usando la relación precio-ganancia del ETF iShares como referencia).

Entonces, ¿podría Nvidia lograr otro aumento del 171% en la segunda mitad de 2024, como lo hizo en la primera mitad? Considerando que eso llevaría su capitalización de mercado a un estratosférico $8.6 trillones, haciéndola más valiosa que Microsoft y Apple juntas, definitivamente no apostaría por eso.

2. Broadcom

Broadcom tiene décadas de experiencia en las industrias de semiconductores y electrónica. Apple es uno de sus mejores clientes, utilizando los componentes de conectividad 5G e inalámbrica de Broadcom en dispositivos como el iPhone. Pero Broadcom también se ha convertido en una empresa de IA muy versátil, gracias en parte a algunas adquisiciones de alto perfil en los últimos años.

En el lado del hardware, Broadcom tiene un próspero negocio de redes de centros de datos. Vende una serie de productos y servicios como sus soluciones de conectividad Ethernet, que regulan la rapidez con la que los datos viajan entre servidores y dispositivos. El switch Ethernet Tomahawk 5 está diseñado para procesar las cargas de trabajo altas asociadas con la IA, y Broadcom dijo que las ventas se duplicaron durante el segundo trimestre fiscal 2024 (finalizado el 5 de mayo) en comparación con el mismo período del año anterior.

Siete de los ocho mayores clusters de GPU de IA del mundo están utilizando ahora las soluciones Ethernet de Broadcom.

En el lado del software, Broadcom compró el desarrollador de nube VMware por $69 mil millones en 2023, que ayuda a las empresas a crear máquinas virtuales para utilizar la capacidad máxima de sus servidores. Esto es clave en las cargas de trabajo de IA donde la infraestructura es costosa y también escasea en este momento. Luego está el proveedor de ciberseguridad Symantec, que Broadcom compró por $10.7 mil millones en 2019. Está integrando la IA en sus productos para ofrecer una mejor protección a sus clientes.

Broadcom generó $12.5 mil millones en ingresos totales durante el segundo trimestre (Q2), un aumento del 43% respecto al año anterior gracias principalmente a la inclusión de los resultados financieros de VMware por primera vez. Los ingresos de IA de la empresa, sin embargo, se dispararon un 280% llegando a $3.1 mil millones. Broadcom ahora espera generar $51 mil millones en ingresos totales durante el año fiscal 2024, de los cuales $11 mil millones vendrán solo de la IA.

Basándose en los $43.55 de ganancias por acción no GAAP (ajustadas) de Broadcom (que se convertirán en $4.35 después del split de 10 por 1), sus acciones se negocian con una relación precio-ganancia de 39.2. Según la estimación de ganancias de Wall Street de $59.90 para el año fiscal 2025, las acciones de Broadcom se negocian con una relación precio-ganancia futura de solo 28.5.

Por lo tanto, Broadcom es significativamente más barato que Nvidia en ambos aspectos. Sin embargo, aunque sus acciones podrían ofrecer más potencial al alza en la segunda mitad de 2024, otro aumento del 59% podría estar fuera de discusión a menos que la empresa presente resultados financieros espectaculares en los próximos dos trimestres.

