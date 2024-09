Acciones caen mientras líderes de mercado se convierten en perdedores

“

SINGAPUR (Reuters) – Las acciones de chips arrastraron a la baja a los índices asiáticos el miércoles y los futuros europeos cayeron después de preocupaciones sobre el crecimiento provocaron la mayor venta en un mes en Wall Street y los inversores borraron $279 mil millones del valor de la adorada empresa de chips Nvidia.

El petróleo alcanzó mínimos del año en el comercio asiático, el yen como refugio seguro subió, las acciones japonesas cayeron más del 3% y las acciones regionales ex-Japón bajaron casi un 2%. [MKTS/GLOB]

Aquí están los comentarios de analistas e inversores sobre los movimientos del mercado:

NICK FERRES, CIO, VANTAGE POINT ASSET MANAGEMENT, SINGAPUR

“El índice de manufactura ISM echó un jarro de agua fría sobre las perspectivas de crecimiento benignas.

“Aunque las acciones han respondido con entusiasmo a las perspectivas de tasas más bajas… una serie de indicadores principales sugieren que las condiciones macroeconómicas parecen estar listas para deteriorarse más drásticamente en el futuro. En ese contexto, el múltiplo de valoración del S&P 500, la prima de acciones y crédito ofrecen una compensación insuficiente por el riesgo.

“Temo otra fase de retrocesos en las próximas semanas.”

JUN BEI LIU, GERENTE DE CARTERA, TRIBECA, SÍDNEY

“La gente está tomando algo de beneficio.

“No hay nada fundamentalmente malo en el mercado de valores. Si acaso, las cosas se ven bastante bien. Ya se han hecho recortes de 25 puntos base para comenzar y habrá algunos más por venir y la economía se está desacelerando, pero no colapsando.

“Los próximos meses probablemente marcarán el punto más bajo de las ganancias y para los inversores, en los próximos meses es cuando se invierte en muchas de esas oportunidades.”

STEVEN LEUNG, DIRECTOR EJECUTIVO DE VENTAS INSTITUCIONALES, UOB KAY HIAN, HONG KONG

“Hong Kong está bastante débil, por lo que cada vez que vemos una señal negativa como esa proveniente de EE.UU., Hong Kong va a tener un desempeño aún peor.

“La gente piensa que la situación actual es diferente a la de agosto, debido al desenredo del carry trade del yen. Esta vez, no se debe a eso, sino más bien a la economía de EE.UU. Es más aterrador, porque no es una razón técnica, es un problema más fundamental.”

JASON TEH, CIO, VERTIUM ASSET MANAGEMENT, SÍDNEY

“La pregunta es qué tan rápido se desacelera la economía mientras la Reserva Federal recorta las tasas porque si van rezagados, entonces los mercados seguirán vendiendo. Es ese acto de equilibrio en este momento y el mercado está tratando de entenderlo.

“Cuando miras a Nvidia como un líder del mercado, no se está manteniendo a pesar de las ganancias muy sólidas. Existe un viejo dicho: si las tropas no pueden seguir a los generales, es una señal de advertencia… si Nvidia, Apple y Microsoft no pueden mantener el mercado, eso es todo, estamos en un mercado bajista.”

Historia continúa

MICHAEL ARONE, ESTRATEGIA PRINCIPAL DE SPDR, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, BOSTON

“Lo que espero es que veamos una rotación continua lejos de las acciones tecnológicas liderando el camino hacia un liderazgo más amplio. Esto está sucediendo porque las tasas de interés y la inflación están cayendo y eso debería ayudar a cerrar la brecha en el crecimiento de las ganancias entre el sector tecnológico y el resto del mercado.”

SAM STOVALL, ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PRINCIPAL, CFRA, NUEVA YORK

“Creo que los inversores simplemente sucumbieron a la estacionalidad ante lo que temen ser una doble dosis de caídas en un año electoral tanto en septiembre como en octubre, y se lanzaron sobre esas acciones en las que se habían acumulado muchas ganancias.

“Esta puede ser una semana corta pero será una semana importante y crucial para la confianza de los inversores; la gente seguirá en vilo.”

STEVE SOSNICK, ESTRATEGA DEL MERCADO, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CT

“Hay una especie de resaca post-ganancias de Nvidia hoy. Esas ganancias de la semana pasada estuvieron bien; superaron las expectativas. Pero la magnitud de las superaciones está disminuyendo trimestre tras trimestre y los inversores se están dando cuenta de ello.

“Hay preocupación sobre lo que mostrarán las cifras de empleo, sobre la estacionalidad. Es por eso que el VIX está más alto. No creo que el número del ISM, que muestra un sector manufacturero más débil pero precios más altos, haya sido de ayuda en absoluto. Y ahí lo tienes. La gravedad.”

MICHAEL GREEN, GERENTE DE CARTERA, SIMPLIFY, ÁREA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO

“La gente tiene una sobreexposición a Nvidia y a muchas de estas acciones y están tratando de reducir esa exposición. Simplemente tiene el potencial para que estas cosas se vendan significativamente.”

(Reporte de las oficinas de Reuters en Nueva York y Asia; Compilado por Tom Westbrook; Edición de Sonali Paul)

“