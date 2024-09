Acciones caen a medida que los trabajos dejan “poco margen de error”: Resumen del mercado

“

(Bloomberg) — Las acciones oscilaron antes de los datos de empleo de EE. UU. que serán clave para determinar el tamaño de un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre.

En una sesión de varios giros y vueltas, el S&P 500 terminó más bajo. Esto a pesar de un repunte en algunas de las tecnológicas más grandes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron ligeramente, con los operadores aún calculando más de 100 puntos básicos en recortes de la Fed este año, lo que implica una reducción potencial superdimensionada. Dado el énfasis reciente de Jerome Powell en el mercado laboral, muchos en Wall Street dicen que el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes dictará si la Fed reduce las tasas en 25 o 50 puntos básicos este mes.

Para Steve Sosnick en Interactive Brokers, un escenario de “justo lo correcto” en torno al consenso – ‘ni muy caliente, ni muy frío’ – es lo que requieren los toros en el mercado de valores.

“El peligro en noticias realmente ‘malas’ es que incluso si la Fed está preparada para reaccionar enérgicamente, podría ser demasiado tarde para evitar una verdadera debilidad económica”, dijo. “Pero existe la preocupación de que si las noticias son ‘demasiado buenas’, la Fed podría ser reacia a reducir las tasas tan rápido como el mercado ha llegado a esperar.”

En la carrera hacia las cifras, los datos económicos fueron mixtos. Los servicios de EE. UU. se expandieron a un ritmo modesto, las empresas agregaron los pocos trabajos desde el inicio de 2021, mientras que las solicitudes de desempleo quedaron por debajo de las estimaciones.

“Después de los números mixtos de hoy, depende del informe de empleo de mañana dar a los inversores una lectura más clara sobre el estado del mercado laboral”, dijo Chris Larkin en E * Trade de Morgan Stanley. “Los mercados siguen tratando de averiguar si la economía se está desacelerando demasiado y si la Fed está rezagada.”

El S&P 500 cayó un 0.3%. El Nasdaq 100 no registró cambios significativos. El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.5%. Un índice de las megacapitales “Magnífico siete” subió un 1.6%. El Russell 2000 cayó un 0.6%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron tres puntos básicos a 3.73%. El dólar bajó.

En noticias corporativas, Nvidia Corp. subió, con analistas de Bank of America Corp. que dice que la reciente caída creó una oportunidad de compra. Tesla Inc. se disparó con planes de lanzar el asistente de conductor en China y Europa. En horas tardías, Broadcom Inc. cayó en un pronóstico moderado.

Después de un decepcionante informe de empleo el mes pasado, no es de extrañar que los inversores estén “nerviosos” antes de los datos del viernes, según Bret Kenwell en eToro.

“Si bien las probabilidades actualmente favorecen un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed en septiembre, un informe de empleo lamentablemente decepcionante podría cambiar esas probabilidades a favor de un recorte de 50 puntos básicos”, dijo. “Si la Fed se ve obligada a ir directamente a un recorte de 50 puntos básicos, podría sugerir que hay una preocupación mayor sobre el mercado laboral de lo que se había reconocido anteriormente.

Kenwell dice que idealmente, deberíamos ver un informe “mejor de lo temido” el viernes, que muestre un mercado laboral que se ha suavizado un poco, pero no es débil, y permita a la Fed introducir una serie de recortes de tasas de 25 puntos básicos.

Para Andrew Brenner en NatAlliance Securities, si la economía muestra fortaleza en las nóminas no agrícolas, las acciones deberían comportarse mejor inicialmente, pero si las tasas “son destrozadas”, eso no será bueno. Por otro lado, si las tasas suben debido a un número débil, eso tampoco será bueno para las acciones.

“Por lo tanto, estamos en una situación en la que perdemos en ambos casos”, concluyó Brenner.

Se espera que el informe de empleo muestre que las nóminas aumentaron en alrededor de 165,000, según la estimación mediana en una encuesta de economistas de Bloomberg. Aunque por encima del modesto aumento de 114,000 en julio, el crecimiento promedio en los últimos tres meses se reduciría a un poco más de 150,000, el menor desde el inicio de 2021.

Una encuesta realizada por 22V Research muestra que la mayoría de los inversores (44%) piensan que la reacción del mercado a los datos del viernes será “a favor del riesgo”, el 27% dijo “en contra del riesgo” y el 29% “negligente/mixto”.

El recuento también subrayó un cambio notable, con la tasa de desempleo ganando más atención este mes. Mientras tanto, el enfoque en el crecimiento salarial ha disminuido aún más. Y el 52% de los encuestados esperan que las nóminas superen la proyección de 165,000.

Para Stan Shipley en Evercore, el recuento de empleo privado de ADP del jueves y otras métricas del mercado laboral sugieren un “suave informe de nóminas” para agosto.

“El informe de nóminas de mañana podría ser más suave de lo esperado dado el freno en las estimaciones de ADP”, dijo Jeffrey Roach en LPL Financial. “Si el informe de nóminas sorprende a los inversores y sale más débil de lo esperado, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos aumenta en la próxima reunión de la Fed.”

Aunque el informe de ADP ha sido un mal presagio de las nóminas no agrícolas en los últimos años, su correlación con la impresión ha ido mejorando este año.

Aspectos destacados corporativos:

JetBlue Airways Corp. elevó su pronóstico de ventas para el trimestre actual después de que la aerolínea dijo que se benefició de la reprogramación de pasajeros de aerolíneas rivales cuyos vuelos fueron interrumpidos por una falla tecnológica en julio.

Verizon Communications Inc., que acordó comprar Frontier Communications Parent Inc. por aproximadamente $9.59 mil millones en efectivo, dijo que se enfoca en pagar deudas mientras trabaja en cerrar el trato.

Paramount Global, la matriz de CBS, estará controlada por el multimillonario de software Larry Ellison después de que un grupo liderado por su hijo David complete la compra de la participación de la familia Redstone en la compañía de cine y televisión, según un informe regulatorio.

Eventos clave de esta semana:

PIB de la Eurozona, viernes

Nóminas no agrícolas de EE. UU., viernes

Discurso de John Williams de la Fed., viernes

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0.3% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 no varió significativamente

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.5%

El índice MSCI World cayó un 0.3%

El índice de retorno total de Bloomberg Magnificent 7 subió un 1.6%

El índice Russell 2000 cayó un 0.6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.2%

El euro subió un 0.2% a $1.1105

La libra esterlina subió un 0.2% a $1.3171

El yen japonés subió un 0.2% a 143.45 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin cayó un 3.4% a $56,090.69

Éter cayó un 3.6% a $2,365.8

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos a 3.73%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó dos puntos básicos a 2.21%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cayó dos puntos básicos a 3.91%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate no cambió significativamente

El oro al contado subió un 0.8% a $2,515.75 por onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

“