Acción de Rivian: Empresa de vehículos eléctricos se asocia con Volkswagen para aliviar la quema de efectivo, ¿funcionará?

La especulación ha estado girando durante meses de que Rivian (RIVN) necesitaba un socio y una inyección de efectivo muy necesaria para mantener sus operaciones con vida. La startup de vehículos eléctricos puso fin a los rumores tarde el martes, anunciando una empresa conjunta con Volkswagen (VWAGY), con planes para que el gigante automotriz global invierta $5 mil millones en Rivian.

Los inversores recibieron con entusiasmo la asociación Rivian-Volkswagen, ya que las acciones de RIVN se dispararon un 25% el miércoles por la mañana, aunque alejándose de las ganancias durante la noche de un 50% o más. Sin embargo, quedan preguntas sobre la quema de efectivo de Rivian a medida que la atención se centra en cómo Rivian y Volkswagen ejecutarán su empresa conjunta.

“Creemos que la oportunidad por delante es significativa”, dijo el director ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe, el martes durante una llamada con inversores.

“Se espera que la empresa conjunta desarrolle una arquitectura de vehículos definida por software capaz de abordar todos los segmentos, desde vehículos de nivel de entrada hasta los más premium y de alto rendimiento”, añadió.

¿Un Cambio de Juego para Rivian?

El miércoles, el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, quien es un defensor de Tesla (TSLA) desde hace mucho tiempo, elevó su precio objetivo sobre las acciones de Rivian a 20 desde 15, manteniendo una calificación de rendimiento superior en las acciones.

Ives escribió que la empresa conjunta con Volkswagen es un “cambio de juego” para Rivian.

Ives dijo que “este es un anuncio emocionante para nosotros ver.” Sin embargo, añadió que el enfoque sigue estando en cómo Rivian puede ejecutar la ejecución del producto, optimización y abrirse camino hacia la rentabilidad.

El Valor para VW

Adam Jonas, el analista de autos de alto perfil de Morgan Stanley, escribió el miércoles que se espera que las operaciones de Rivian consuman alrededor de $8 mil millones hasta 2027. Esto no incluye ningún impacto de la empresa conjunta.

Jonas añadió que la asociación con VW es una “forma relativamente eficiente de recaudación de capital en comparación con otras alternativas.”

“Cualquiera podría haber proporcionado dinero, pero creemos que VW podría potencialmente valorar mucho más lo que Rivian tiene para ofrecer”, escribió Jonas, añadiendo que VW tiene escala y capacidades de fabricación mientras que Rivian tiene soluciones de software clave.

“Aunque no suponga un cambio de control, esta necesidad mutua puede tener el potencial de construir una relación más fuerte y duradera”, dijo.

Mientras tanto, el analista de CFRA, Garrett Nelson, quien tiene una calificación de venta en Rivian, fue menos optimista.

Nelson escribió el martes que aunque el anuncio es una muestra de confianza en Rivian, “creemos que hace poco para cambiar los problemas operativos de la empresa y las preocupantes tasas de quema de efectivo, que han sido de alrededor de $1 mil millones por trimestre.”

“La pregunta clave es por qué VW haría tal inversión en un fabricante de vehículos eléctricos en apuros que podría enfrentar riesgos de continuidad en el futuro,” dijo Nelson, añadiendo que VW claramente ve valor en obtener acceso a la arquitectura de vehículos y al software de Rivian.

Acciones de Rivian: Los Detalles de la Empresa Conjunta

La asociación tiene como objetivo centrarse en software y en el diseño y desarrollo de arquitectura eléctrica, según los ejecutivos de Rivian. Actualmente, la empresa conjunta no incluye nada relacionado con la tecnología de baterías, plataformas de propulsión, sistemas de alto voltaje o conducción autónoma.

Scaringe dijo el martes que se espera que la empresa conjunta incluya dos directores ejecutivos conjuntos. Rivian designará el liderazgo técnico y Volkswagen nombrará al director de operaciones.

Tanto Volkswagen como Rivian seguirán gestionando y operando de forma independiente sus respectivos negocios de vehículos, según Scaringe.

Se espera que el acuerdo totalice $5 mil millones. Esto incluye una inversión inicial de $1 mil millones y luego planes para otros $4 mil millones.

La primera aportación de $1 mil millones de Volkswagen tomará la forma de un pagaré convertible no garantizado que se convertirá en acciones de Rivian. La empresa recibirá los ingresos del pagaré convertible esta semana y espera que el cierre de la empresa conjunta se produzca en el cuarto trimestre de 2024.

Los $4 mil millones adicionales se dividirán en una inversión de $2 mil millones en acciones de Rivian y $2 mil millones relacionados con la empresa conjunta.

Se espera que la inversión de $2 mil millones de Volkswagen en las acciones de RIVN se divida entre 2025 y 2026.

La directora financiera de Rivian, Claire McDonough, dijo el martes que la inversión de $1 mil millones en acciones de 2025 depende de que Rivian alcance “ciertos hitos financieros.” McDonough agregó que la inversión de $1 mil millones de 2026 estará sujeta a un “hit fundacional.”

Pantalla de Humo de Apple

El anuncio llega más de un mes después de que Rivian reportara una pérdida peor de lo esperado en el primer trimestre, ya que la compañía perdió $38,784 por vehículo entregado, en medio de rumores de que Apple (AAPL) estaba buscando asociarse con la startup de vehículos eléctricos. En ese momento, Scaringe insinuó que Rivian tiene un “historial de asociación,” haciendo referencia a la inversión de Amazon.com (AMZN).

Scaringe dio otra pista sobre una posible asociación a finales de mayo durante una reunión con Morgan Stanley. Scaringe citó el acuerdo entre Volkswagen-XPeng (XPEV) como un “buen ejemplo de un modelo de asociación.”

El miércoles, Ives escribió que Rivian y VW trabajaron “durante los últimos meses” para asegurarse de que la arquitectura eléctrica y el software de la startup de vehículos eléctricos sean compatibles con los vehículos de Volkswagen.

En marzo, la startup de vehículos eléctricos presentó el R2 – su vehículo y plataforma de próxima generación más pequeño y más barato.

Rivian espera que la producción de la plataforma R2 comience en 2026. La empresa también anunció el R3, un vehículo de estilo crossover más compacto que utiliza la plataforma R2, y una oferta de alto rendimiento R3X.

Rendimiento de las Acciones de Rivian

Las acciones de Rivian se dispararon un 25% a 15 en la acción del mercado del miércoles. Las acciones de RIVN el martes subieron un 8,6% a 11,96. Scaringe vendió 71,429 acciones de RIVN el martes, por un valor de $803,576.25, según los documentos regulatorios.

Fue la segunda vez que Scaringe vendía acciones de Rivian este mes, después de deshacerse de 71,429 acciones por un valor de mercado de $820,883.50 el 10 de junio.

Las acciones de RIVN habían caído un 50% en 2024 hasta el cierre del martes, volviendo por debajo de su promedio móvil de 200 días. La acción se está negociando actualmente a lo largo de su promedio móvil de 50 días y está aproximadamente un 85% por debajo de su precio de salida a bolsa de $78, según el análisis de MarketSurge.

Las acciones de Rivian ocupan el noveno lugar en el grupo de la industria de fabricantes de automóviles de IBD. RIVN tiene una calificación compuesta de 30 sobre 99. Además, la acción tiene una calificación de fuerza relativa de 18 y su calificación de BPA es de 30 sobre 99.

Por favor siga a Kit Norton en X @KitNorton para más cobertura.

YOU MAY ALSO LIKE:

¿Es una Compra o una Venta la Acción de Tesla?

Obtenga Acceso Completo a las Listas y Calificaciones de Acciones de IBD

¿Aprendiendo a Elegir Buenas Acciones? Lea la Esquina del Inversionista

¿Es una Compra Ahora Rivian Después de Haber Lanzado su Nueva Línea de Productos?