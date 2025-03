Acción de crecimiento 50% más barata para comprar ahora mismo.

Algunos inversores echaron un vistazo a los resultados del cuarto trimestre de The Trade Desk (NASDAQ: TTD) y pulsaron el botón de vender inmediatamente. El experto en publicidad digital no alcanzó el objetivo de ingresos consensuado por Wall Street por primera vez desde que la compañía salió a bolsa en 2016. La acción cerró un 33% más baja al día siguiente, borrando las ganancias de un año. En este momento, la acción de The Trade Desk ha caído un 50% desde su pico anual.

En mi opinión, esto es una invitación abierta a comprar esta acción de crecimiento de alta calidad. Aun así, no es una acción barata, cotizando a 90 veces las ganancias y 14 veces las ventas. Pero está muy por debajo de los picos recientes, con ratios precio-ganancias (P/E) que a menudo se disparan por encima de 200 y ratios precio-ventas (P/S) que brevemente superaron los 30. Por lo tanto, desde un punto de vista histórico, las acciones de The Trade Desk parecen bastante asequibles en este momento.

Y no se puede olvidar el enorme potencial de crecimiento de la compañía. ¿Recuerdan la crisis de inflación que llevó a un mercado bajista en 2022? La acción de The Trade Desk siguió la tendencia a la baja del mercado, pero no lo hubieran adivinado si hubieran estado viendo los resultados comerciales de la compañía. ¿Ven una desaceleración en el crecimiento de las ventas de The Trade Desk? Mientras tanto, sus beneficios en efectivo continuaron aumentando:

TTD Revenue (TTM) data by YCharts. TTM = últimos 12 meses.

Por lo tanto, los flujos de efectivo libre anuales de The Trade Desk se han duplicado aproximadamente en cuatro años, mientras que los ingresos han casi triplicado. La acción es un 12% más barata en el mismo período.

Sí, la compañía decepcionó a los inversores con un lento crecimiento de las ventas y una moderada guía prospectiva en el último informe de ganancias. Sin embargo, la reacción brutal del mercado parece equivocada. La rara falla en los ingresos fue un salto del 22.3% año tras año en los ingresos, quedando justo por debajo de un objetivo de crecimiento del 25.2%.

La dirección hizo exactamente lo correcto. La directora financiera Laura Schenkein asumió “total responsabilidad” de la falla en los ingresos en la llamada de ganancias del cuarto trimestre. No fue una oportunidad perdida, sino un período de ejecución relativamente débil. En respuesta, The Trade Desk presentó un detallado plan de 15 puntos para impulsar el estancado crecimiento de las ventas. Los puntos de acción incluyen alianzas, anuncios de audio, contrataciones en el departamento de ventas y un proceso modificado para el desarrollo de productos.

The Trade Desk no está tomando este estancamiento a la ligera. La compañía está tomando medidas resueltas para volver al camino correcto.

No puedo prometer que los desafíos de The Trade Desk desaparecerán en 2025, y algunos inversores dirían que la acción sigue siendo demasiado cara incluso ahora. Sin embargo, estás pagando una prima por una acción de alto crecimiento. Esta gana una estrella extra por sus ganancias y flujos de efectivo positivos: muchas empresas que van a toda velocidad tienden a acumular pérdidas en el resultado final hasta que estén listas para frenar y obtener beneficios.

The Trade Desk está creciendo rápidamente y obteniendo beneficios al mismo tiempo. Esta combinación sola merece una prima significativa en el precio. Además, la compañía sigue siendo una innovadora en el espacio de tecnología de publicidad digital. Su estándar Unified ID 2.0 (o UID2) está ganando apoyo en internet, ayudando a los anunciantes y vendedores de espacios publicitarios a prepararse para un mercado publicitario radicalmente cambiado a medida que Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) se ve obligada a limitar la utilidad de sus servicios de seguimiento de anuncios.

Por lo tanto, no me importa pagar un precio elevado por las acciones de The Trade Desk. En el futuro, podría recordar la primavera de 2025 como un momento en el que esta increíble acción de crecimiento estaba disponible con descuento. Esta acción de alto nivel debería servirte bien a largo plazo, especialmente si comienzas tu posición al precio bastante modesto de hoy.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anders Bylund tiene posiciones en Alphabet y The Trade Desk. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet y The Trade Desk. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Stock de Crecimiento con una Caída del 50% para Comprar Ahora mismo fue publicado originalmente por The Motley Fool