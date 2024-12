Accidente de bote en el estado de Kogi, Nigeria: Más de 50 cuerpos recuperados y muchos aún desaparecidos.

El barco estaba viajando desde el estado de Kogi, en el centro de Nigeria, a un mercado semanal en el vecino estado de Níger cuando se hundió. Se cree que entre los pasajeros se encontraban comerciantes del mercado y trabajadores agrícolas. La causa del accidente aún no se conoce, pero hay indicios de que muchos de los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas como se requiere. Obtener detalles precisos sobre quiénes habían abordado el barco es difícil porque no había registro, dijo el funcionario local a la BBC. “El problema es que no hay una lista de pasajeros y debido al momento en que ocurrió el accidente, dar cuenta precisa de las personas, supervivientes y desaparecidos, es muy difícil”, dijo Justin Uche, jefe de la oficina estatal de Kogi de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias. Mientras tanto, el gobernador del estado de Kogi, Usman Ododo, ordenó a todos los hospitales donde los sobrevivientes reciben tratamiento que se aseguren de que reciban atención adecuada, incluida la alimentación. También instó a una aplicación más estricta de las regulaciones de seguridad para garantizar que se eviten incidentes similares en el futuro. Esta es la tercera vez que un barco de pasajeros se hunde en Nigeria en los últimos 60 días. El mes pasado, una canoa de madera, repleta de casi 300 pasajeros, volcó y se hundió en medio del río Níger, matando a casi 200 personas. Justo la semana pasada, cinco personas murieron cuando dos barcos chocaron en el estado de Delta, en el sur de Nigeria.