Accesorios de conector inteligente para iPad de terceros funcionando nuevamente

Los soportes de carga magnéticos que utilizan los conectores inteligentes de iPad están funcionando de nuevo con la última beta de iPadOS 18.3, demostrando que era simplemente un error de la beta y no un cambio más grande por parte de Apple.

Apple no ofrece oficialmente el conector inteligente a través del programa MFi, pero los fabricantes han descubierto formas de utilizarlo con soluciones no oficiales. Hasta ahora, parece que a Apple no le importa su uso, pero un error de la beta generó cierta preocupación.

Después de que se lanzara la tercera beta de iPadOS 18.3, los usuarios informaron que la capacidad de carga de sus soportes de carga Kuxiu había vuelto. Kuxiu había confirmado previamente que creían que era un problema de la beta, y no un cambio de Apple, y así parece ser.

Anteriormente, los usuarios que estaban ejecutando el software beta no podían cargar su iPad a través del conector inteligente. Para que el conector inteligente en productos como el soporte de carga Kuxiu funcione, le dicen al iPad que está conectado a un Teclado Inteligente Chino.

Si bien estos problemas se han resuelto por ahora en el software, Kuxiu le dijo a AppleInsider que estaba trabajando para resolver el problema en el hardware de los modelos futuros. Aunque los usuarios regulares nunca deberían tener que preocuparse por este tipo de errores de beta, Kuxiu todavía está tratando de asegurarse de que ni siquiera las betas impidan que el cargador funcione en el futuro.

Como siempre, instala las betas bajo tu propio riesgo y comprende que cuando las cosas salen mal, no hay mucho que puedas hacer excepto esperar a la próxima beta. Mientras tanto, todos podemos esperar que Apple no decida arruinar esta excelente categoría de producto con una actualización intencionada que rompa la laguna de carga.