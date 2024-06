Acceso de Hackers a Herramientas Internas de Rastreo de Tile, Datos de Clientes

Tile, conocido por sus dispositivos de seguimiento Bluetooth, recientemente fue hackeado, según un informe de 404 Media. Un hacker logró acceder a las herramientas internas de Tile que se utilizan para procesar solicitudes de datos de ubicación para agentes de la ley, lo que le dio al hacker los nombres de los clientes, direcciones, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.

Las brechas de datos no son raras en estos días, pero Tile no fue transparente sobre el ataque y no lo mencionó hasta que fue contactado por 404 Media. El sitio se enteró de la brecha a través del hacker. La empresa matriz de Tile, Life360, publicó una declaración sobre el ataque en su sitio web después de que 404 Media se lo pidiera.

Similar a muchas otras empresas, recientemente Life360 fue víctima de un intento de extorsión criminal. Recibimos correos electrónicos de un actor desconocido que afirmaba poseer información de clientes de Tile. Iniciamos de inmediato una investigación sobre el posible incidente y detectamos un acceso no autorizado a una plataforma de soporte al cliente de Tile (pero no a nuestra plataforma de servicio de Tile). Los datos potencialmente afectados incluyen información como nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono e identificaciones de dispositivos Tile. No incluye información más sensible, como números de tarjetas de crédito, contraseñas o credenciales de inicio de sesión, datos de ubicación o números de identificación emitidos por el gobierno, porque la plataforma de soporte al cliente de Tile no contenía estos tipos de información.

Creemos que este incidente se limitó a la información específica de soporte al cliente de Tile descrita anteriormente y no es más generalizado. Nos tomamos este evento y la seguridad de la información del cliente en serio. Hemos tomado y seguiremos tomando medidas diseñadas para proteger aún más nuestros sistemas de actores malintencionados, y hemos informado este evento y el intento de extorsión a las autoridades. Seguimos comprometidos a mantener seguras a las familias en línea y en el mundo real.

Aunque no se obtuvo información de ubicación, el incidente es alarmante debido a la naturaleza de la herramienta a la que el hacker pudo acceder. El hacker pudo ingresar al sistema de Tile utilizando credenciales de un ex empleado de Tile, y pudo acceder a una herramienta que podría usarse para buscar clientes de Tile por número de teléfono. Parte de esa herramienta permitía buscar el historial de ubicaciones.

Tile le dijo a 404 Media que el hacker no habría podido acceder a datos de ubicación de la plataforma que fue atacada, pero no confirmó si el hacker tenía la autenticación adecuada para realizar una solicitud de ubicación una vez que accediera a la herramienta interna.

Tile es uno de los principales competidores de Apple en el espacio de seguimiento de objetos, con los rastreadores de Tile disponibles como una alternativa a los AirTags de Apple.

Historias Populares

Revelado: iOS 18 Funciona Con Estos Modelos de iPhone

iOS 18 será compatible con los mismos modelos de iPhone que iOS 17, según una publicación en X hoy de una cuenta privada con un historial comprobado de compartir números de compilación para próximas actualizaciones de iOS. iOS 18 será compatible con el iPhone XR, y por lo tanto también con los modelos iPhone XS y iPhone XS Max con el mismo chip A12 Bionic, pero los modelos de iPhone más antiguos se quedarán sin soporte. Aquí está el…

Apple Anuncia iOS 18 Con Nuevas Funciones de Personalización, Rediseño de la Aplicación de Fotos y Más

Apple presentó hoy un avance de iOS 18, la próxima actualización importante del sistema operativo para el iPhone, con nuevas funciones de personalización, una aplicación de Fotos rediseñada y más. iOS 18 cuenta con nuevas herramientas de personalización para la pantalla de inicio. Los iconos de las aplicaciones ahora cuentan con Modo Oscuro y los usuarios pueden tenirlos con un color para crear un aspecto único. Las aplicaciones ahora también se pueden colocar en cualquier lugar de la pantalla de inicio libremente. El Control…

WWDC 2024 Cobertura en Vivo de la Presentación Clave del Evento de Apple: iOS 18, Impulso de IA de Apple y Más

La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple comienza hoy con la presentación clave tradicional dando inicio a las cosas a las 10:00 a.m. hora del Pacífico. MacRumors está presente en el evento y compartiremos detalles y opiniones a lo largo del día. Esperamos ver una serie de anuncios relacionados con el software con un enfoque en los esfuerzos de Apple para infundir IA en todos sus sistemas operativos y aplicaciones….

Enorme Actualización de iPhone que Llega Esta Semana Pero Estos Dispositivos se Quedarán Fuera

Apple está planeando una importante revisión de IA en iOS 18, con un conjunto de funciones al que se refiere como “Inteligencia de Apple”. Sin embargo, estas nuevas funciones no funcionarán en iPhones más antiguos, incluso si aparecen en la lista de compatibilidad de dispositivos del nuevo sistema operativo. El plan inicial de IA de Apple para iOS 18 se dice que llegará en dos partes: Funciones básicas de IA que se procesarán en el dispositivo, y más avanzadas…

Apple Ofrece una Vista Actualizada de CarPlay de Próxima Generación en la WWDC 2024

Apple compartió hoy algunas sesiones de codificación de la WWDC 2024 relacionadas con su próximo sistema CarPlay de próxima generación antes de su lanzamiento más adelante este año. Las sesiones incluyen muchas imágenes actualizadas de CarPlay de próxima generación, con una que revela nuevas aplicaciones de Vehículo, Multimedia y Clima en acción por primera vez. MacRumors descubrió previamente evidencia de estas aplicaciones en la beta de iOS 17.4. CarPlay de próxima generación…

Nuevo: iPadOS 18 Deja de Dar Soporte a Estos Modelos de iPad

iPadOS 18 dejará de dar soporte a los modelos de iPad equipados con el chip A10X Fusion, según una publicación en X hoy de una cuenta privada con un historial comprobado de compartir números de compilación para próximas actualizaciones de iOS y iPadOS. En otras palabras, iPadOS 18 dejará de dar soporte al iPad Pro de 10.5 pulgadas y al iPad Pro de segunda generación de 12.9 pulgadas. El soporte para el iPad de sexta generación, que utiliza el…

iOS 18 Agrega Animación de Borde Emergente al Presionar los Botones del iPhone

iOS 18 incluye un cambio pequeño pero interesante para los botones del iPhone, añadiendo más un elemento visual al cambiar el volumen, activar el botón de Acción o bloquear la pantalla. Cuando presionas un botón del iPhone en iOS 18, el borde de la pantalla sobresale ligeramente. Esta función está disponible para los botones de volumen, el botón de Acción y el botón de encendido, y es probable que también se utilice para…