Acceler8 Ventures planea adquirir Verifyyed, suspende la negociación de acciones Por Investing.com

LONDRES – Acceler8 Ventures Plc (LSE: AC8), una compañía de adquisición del Main Market, anunció hoy que ha acordado términos preliminares para adquirir Verifyyed, Inc., una empresa con sede en California que está revolucionando la industria global de sincronización y regalías. La adquisición propuesta, valorada en £96.8 millones, se pagará con nuevas acciones ordinarias de Acceler8 Ventures.

Verifyyed es conocida por su tecnología de software como servicio (SaaS) que agiliza el proceso de licencias de sincronización musical y mejora la recaudación y el cobro de regalías para los titulares de derechos. La empresa opera a nivel internacional, con su sede en Estados Unidos y operaciones adicionales en toda Europa.

El acuerdo de Términos No Vinculantes incluye un período de exclusividad vinculante hasta el 31 de mayo de 2025, que permite a Acceler8 Ventures finalizar la documentación de venta. El acuerdo también establece protecciones de costos y confidencialidad.

De manera concurrente con la adquisición, Acceler8 Ventures tiene como objetivo recaudar entre £10 y £20 millones en capital de crecimiento para apoyar la ambiciosa estrategia de crecimiento del grupo ampliado.

De acuerdo con las Normas de Listado de la Financial Conduct Authority, la compañía ha solicitado una suspensión temporal de su cotización en la Official List de la Bolsa de Londres (LON:), efectiva a las 7:30 a.m. de hoy. Esta suspensión se mantendrá en su lugar hasta la publicación de un folleto informativo y la readmisión del capital social ampliado de la compañía al Main Market.

A pesar de que ambas partes tienen la intención de completar la adquisición rápidamente, no hay garantía de que se llegue a una conclusión exitosa. Si el acuerdo no se finaliza, se espera que la suspensión se levante, sujeto a la aprobación de la FCA, y se reanude la negociación de las acciones de Acceler8 Ventures.

David Williams, Presidente de AC8, expresó entusiasmo por el acuerdo y el potencial de crecimiento de Verifyyed. David van Herwaarde, Director de Verifyyed, destacó la importancia de la cotización en Londres para el crecimiento de la compañía y el acceso al capital, posicionándola estratégicamente entre sus mercados principales en EE. UU. y Europa.

Este anuncio se basa en una declaración de prensa y contiene información privilegiada según se define en la regulación de abuso de mercado de la ley doméstica del Reino Unido.

