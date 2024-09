‘Absurdo’ que los periodistas responsabilicen por igual a Harris y Trump.

La miembra del consejo editorial del New York Times Mara Gay dijo que es “un poco tonto” que los periodistas mantengan a la vicepresidenta Kamala Harris a los mismos estándares que al ex presidente Trump.

Gay fue invitada en “Morning Joe” del jueves donde el presentador de MSNBC lamentó el “muro sagrado” entre editoriales y noticias cuando se trata de los candidatos presidenciales, agregando lo absurdo que era creer que había una “equivalencia moral” entre criticar a Trump y a Harris.

Gay estuvo de acuerdo en que la “elección es obvia” entre los dos, sugiriendo que se necesita aplicar un estándar diferente a Trump.

“Creo que el desafío, no solo para los periodistas, sino realmente para el país, es que no solo Donald Trump es una amenaza, sino que, ya sabes, baja el listón. Así que no creo que sea inaceptable. Y creo que es importante para nuestro papel como periodistas presionar realmente a cada candidato para el cargo”, dijo Gay.

“Y hay muchas cosas que podríamos escuchar de la vicepresidenta que nos encantaría escuchar más sobre discursos de política”, continuó. “Sería genial verla responder más preguntas de la prensa. Esas cosas son importantes.”.

“Es simplemente que el contexto es difícil debido al extremismo del Partido Republicano, debido a lo extremo que es Donald Trump, es difícil hacer que ambos candidatos rindan cuentas de manera justa, porque uno está comprometido con la democracia y funciona como un candidato normal de un partido estadounidense normal, y el otro no.

“Y así, ya sabes, esto se trata realmente del extremismo de la boleta republicana. Y es importante hacer que todos los candidatos rindan cuentas. Es solo que cuando haces eso, a veces suena un poco tonto, porque dada la amplitud de lo que la vicepresidenta está ofreciendo al pueblo estadounidense, no hay comparación con Donald Trump”, concluyó Gay.

El consejo editorial de NYT anunció el mes pasado que ya no haría recomendaciones para las carreras estatales y locales, aunque seguiría recomendando candidatos presidenciales.

“Como la voz institucional del Times, el consejo editorial sirve a nuestra misión de ayudar a nuestra audiencia global a comprender el mundo al proporcionar una visión coherente e independiente del mundo basada en valores institucionales probados con el tiempo”, dijo la editora de opinión del Times, Kathleen Kingsbury, en un comunicado dado a Fox News Digital en ese momento.

“Aunque las elecciones en todas partes siguen siendo críticas para las vidas y experiencias de nuestra audiencia, el consejo editorial está cesando el proceso de respaldo para las elecciones de Nueva York. Seguimos siendo una institución periodística arraigada en la ciudad de Nueva York, tanto histórica como actualmente y en el futuro. Nuestra redacción seguirá informando de manera agresiva sobre las carreras electorales de Nueva York, y la Opinión seguirá ofreciendo perspectivas sobre las carreras, los candidatos y los temas en juego.