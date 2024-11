Abogado ruso condenado a 7 años de prisión por hablar en contra de la guerra en Ucrania en redes sociales.

TALLINN, Estonia (AP) — Una corte en Rusia condenó el jueves a un abogado prominente y lo sentenció a siete años de prisión por expresarse en contra de la guerra en Ucrania en las redes sociales, informó un grupo ruso de derechos humanos.

La sentencia en el caso de Dmitry Talantov, quien una vez presidió una asociación regional de abogados en la república de Udmurtia en el centro de Rusia, es la última en la continua represión que el Kremlin ha desatado contra la disidencia después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022. Talantov es uno de los docenas de rusos arrestados bajo una ley adoptada justo una semana después de la invasión que prohíbe básicamente cualquier expresión pública sobre la guerra que se aparte de la narrativa oficial.

OVD-Info, un grupo ruso de derechos humanos que rastrea detenciones políticas y brinda ayuda legal, informó el jueves que a Talantov se le acusó de incitar al odio y “difundir información falsa” sobre el ejército —algo que se convirtió en un delito penal bajo la ley de 2022— debido a varias publicaciones en redes sociales, en las que condenó el ataque de Rusia a Ucrania. El abogado, de 63 años, fue arrestado en junio de 2022 y ha pasado más de dos años tras las rejas.

Trusted news and daily delights, right in your inbox

See for yourself — The Yodel is the go-to source for daily news, entertainment and feel-good stories.

Él ha rechazado los cargos en su contra, y OVD-Info lo citó diciendo en una carta desde la detención: “Una vez vi una foto de una mujer ucraniana mutilada y decidí que no puedo quedarme callado más. Pero seguí siendo abogado. Publiqué mi opinión de manera que no viola la ley formalista. ¿Y sabes qué? No es mi problema que un acto normal sea percibido por alguien como un crimen.”

El jueves, un tribunal en la ciudad de Zavyalovo en Udmurtia, una región a unos 900 kilómetros al este de Moscú, encontró a Talantov culpable y lo sentenció a siete años de prisión, informó OVD-Info.

Según los datos del grupo, unas 1,100 personas han sido implicadas en casos criminales por su postura contra la guerra desde febrero de 2022. Un total de 340 de ellas están actualmente tras las rejas o han sido ingresadas involuntariamente en instituciones médicas.

Antes de su arresto, Talantov fue durante mucho tiempo presidente de la Cámara de Abogados de Udmurtia. También formó parte del equipo que defendió al ex periodista Ivan Safronov, quien fue acusado de traición en un caso que fue ampliamente visto como represalia por su reportaje exponiendo incidentes militares y dudosos tratos de armas. Safronov fue condenado en septiembre de 2022 y sentenciado a 22 años de prisión.