Abogado dice que puede haber 300 posibles casos contra Diddy.

Un demanda ha recibido atención especial porque asegura que otras celebridades estuvieron involucradas en los presuntos delitos del Sr. Combs. El caso, presentado en Nueva York en octubre, se refiere a una joven de 13 años que afirma que se sintió desorientada y mareada después de aceptar una bebida en una de las fiestas del Sr. Combs. Poco después, afirma que un hombre, originalmente identificado como “Celebrity A”, le quitó la ropa y la violó, mientras que el Sr. Combs y una mujer nombrada como “Celebrity B” miraban. El domingo, la demandante actualizó la demanda para identificar a la primera celebridad como la leyenda del rap Jay-Z. En un extenso comunicado, Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, calificó las acusaciones de “idiotas” y acusó a Mr. Buzbee de intentar chantajearlo amenazando con hacer público su nombre. “Mi corazón y apoyo van para las verdaderas víctimas en el mundo, quienes tienen que ver cómo su historia de vida es disfrazada para obtener beneficios por este cazador de ambulancias en un traje barato”, agregó. El músico había presentado previamente una demanda anónima en Los Ángeles, acusando a Mr. Buzbee de intentar extorsionarlo de manera “vergonzosa”. Mr. Buzbee respondió que la demanda “frívola” era un intento desesperado de evitar que el nombre de Mr. Carter se hiciera público. “Soy un Marine de EE. UU.”, escribió en una declaración de Instagram. “No me silenciarán ni intimidarán. Tampoco lo harán mis clientes”. El equipo legal del Sr. Combs también niega las acusaciones, y dijo que el cargo de extorsión contra Mr. Buzbee “expone su ráfaga de demandas… por lo que son: trucos publicitarios descarados, diseñados para extraer pagos de celebridades que temen que se difundan mentiras sobre ellos, tal como se han difundido mentiras sobre el Sr. Combs”. El ir y venir solo ha avivado la especulación de que más figuras de la industria musical de alto perfil se verán atrapadas en los próximos juicios. Hablando con la BBC, Mr. Buzbee calificó esa eventualidad de “muy probable”. “Si solo se observa la conducta que se está alegando, es bastante generalizada. Se creó una cultura, una cultura de fiesta, donde todo vale”, dice. “Simplemente había una sensación general de que él [Sr. Combs] estaba por encima de la ley, que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera”. Las redes sociales han visto una avalancha de especulaciones, vinculando a personas con los presuntos delitos del Sr. Combs, basados en poco más que fotos de fiestas del mundo del espectáculo en los años 90 y 2000. No hace falta decir que no hay pruebas que respalden esas acusaciones. También ha habido falsificaciones ampliamente desacreditadas, incluyendo una biografía reveladora supuestamente escrita por la difunta pareja de Mr. Combs, Kim Porter; y una canción viral, en la que Justin Bieber supuestamente cantaba: “Me perdí en una fiesta de Diddy”. Esta última resultó ser una falsificación generada por inteligencia artificial. Los abogados de Mr. Combs han argumentado que la cantidad de reclamaciones “falsas y escandalosas” hechas por “agentes gubernamentales, abogados de demandantes y otros con motivos cuestionables” podrían ser “percibidas como prejuiciando a posibles jurados”. Mr. Buzbee no está de acuerdo. “Obviamente, las personas que entran al tribunal como jurados, no entran en un vacío”, le dice a la BBC. “Leen la prensa y saben lo que está ocurriendo, pero creo que la mayoría de la gente está dispuesta a decir, ‘Juzguemos esta demanda en función de sus méritos. ¿Cuál es la prueba y cuál es la defensa?'”