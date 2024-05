Abogado de Trump critica a ‘mentiroso’ Cohen en el juicio de silencio en Nueva York.

El histórico juicio por el dinero en silencio de Donald Trump se acerca a su conclusión el martes, cuando la fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos finales ante el tribunal. En la última defensa, el abogado principal de Trump atacó a Michael Cohen, su ex arreglador y testigo estrella de la acusación, como el “mayor mentiroso de todos los tiempos”. Los fiscales luego lanzaron una larga refutación, retratando a Cohen como un “guía turístico” defectuoso ante la evidencia contra Trump. Pronto se le pedirá a doce jurados que decidan si el ex presidente y candidato presuntivo del Partido Republicano para las elecciones de noviembre es culpable más allá de toda duda razonable de falsificar registros comerciales. Durante las últimas seis semanas, Trump, de 77 años, ha escuchado días de testimonios sobre un pago en silencio hecho antes de las elecciones de 2016 a Stormy Daniels, una ex estrella de cine para adultos, a cambio de su silencio sobre un presunto encuentro sexual. Los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Manhattan afirman que Trump falsificó registros comerciales en 34 cargos cuando reembolsó a Cohen por el pago de $130,000 y lo registró como honorarios legales. Además, han afirmado que fue motivado por la intención de influir ilegalmente en la carrera de 2016. Durante varias horas el martes, el abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó apasionadamente que Trump no tenía la intención de falsificar registros comerciales o de interferir en las elecciones. Atacó la credibilidad de Cohen, a quien llamó la “encarnación humana de la duda razonable”. Recordó a los jurados que Cohen había sido encarcelado por mentir bajo juramento, que había admitido robar a su ex empleador y que ahora vivía con “un hacha para moler” contra Trump. “Literalmente es como un MVP de mentirosos”, dijo. Trump giró en su silla y observó cómo su abogado arremetía contra el caso, cerrando ocasionalmente los ojos como se le ha visto hacer a menudo. Pero la carga de la prueba en este caso recae en la acusación, que debe convencer a los jurados de la culpa de Trump más allá de toda duda razonable para asegurar una condena. El abogado principal de la acusación, Joshua Steinglass, hizo un recorrido de casi cuatro horas en su argumento final, finalmente concluyendo alrededor de las 20:00 a pedido del juez Juan Merchan. En su núcleo, el caso contra Trump se trata de “una conspiración y un encubrimiento”, dijo. Durante cinco semanas, la acusación ha llamado a una serie de testigos para corroborar docenas de documentos y grabaciones relacionados con el pago en silencio a Daniels y el reembolso a Cohen. Steinglass reconoció los problemas con algunos testigos, incluido el testimonio “penoso” de Daniels, así como el considerable “equipaje” de su testigo estrella. “¡El acusado eligió a Michael Cohen. ¡Para ser su arreglador!”, señaló. “No lo recogimos en la tienda de testigos. Steinglass dijo que el jurado debe considerar “no si les gusta Cohen o si quieren hacer negocios” con él, sino verlo en cambio como un “guía turístico” hacia evidencias de que sus acciones ayudaron “a una persona y a una persona solamente”. Si los jurados “ignoran los espectáculos secundarios”, añadió, encontrarán a Trump culpable. Algunos expertos legales dicen que no será fácil persuadir a los jurados de la teoría más amplia: que Trump falsificó registros comerciales con la intención de encubrir otro crimen, influir ilegalmente en las elecciones de 2016. Otros dijeron que la acusación pudo haber tardado demasiado en hacer sus puntos finales. “A los abogados les encanta hablar, pero menos es más en un caso como este”, dijo el ex fiscal federal Neama Rahmani a la BBC. El panel de 12 jurados de Nueva York determinará el destino legal de Trump y deberán estar de acuerdo de forma unánime para condenarlo o absolverlo. Si no pueden ponerse de acuerdo en un veredicto, el caso será declarado nulo.