Abogado de la Oficina de Correos aconsejó no compartir informe crítico de Horizon, dice ex presidente en investigación | Noticias de negocios

Un ex presidente de Correos ha contado a la investigación del escándalo de IT Horizon que los abogados internos le aconsejaron en contra de compartir un informe que encargó sobre el sistema contable.

Tim Parker, quien ocupó el cargo durante casi siete años desde octubre de 2015, dijo que lamentaba seguir el consejo ya que los hallazgos de la revisión hecha por Jonathan Swift en 2016 estaban legalmente protegidos.

Dijo que no podía recordar si lo recibió verbalmente o por escrito de Jane MacLeod, consejera general de Correos.

El consejero de la investigación, Jason Beer, recordó que MacLeod había declarado en su propio testimonio que había dado una explicación a la junta sobre los hallazgos y que el informe estaba disponible para los miembros bajo petición.

Sin embargo, la investigación reveló que ninguna de las conclusiones se compartió con la junta de Correos o el gobierno, ni siquiera con los abogados de los cientos de subdirectores de oficina que, desde 1999, ya habían sido condenados por robo y fraude relacionado con su uso de Horizon.

Parker dijo que creía que los abogados llevarían los hallazgos adelante y que posteriormente se compartiría el informe con algunas posibles omisiones.

El examen Swift puso en duda la fuerza de las pruebas que Correos tenía para asegurar condenas.

Cada una ha sido anulada desde entonces, pero sigue habiendo frustración entre las víctimas por la lentitud de los procesos de compensación a pesar de la intervención del gobierno.

Bajo interrogatorio de Beer, Parker desestimó cualquier sugerencia de que estaba feliz de enterrar la revisión Swift.

“¿Qué motivo posible habría tenido en ese momento para ocultar este informe a mis colegas de la junta, aparte de recibir el consejo de que no debería compartirlo con mis colegas de la junta?”, preguntó.

“Solo ten en cuenta que no tenía ningún interés en esto, no tenía ningún interés propio en tratar de proteger a Correos… Simplemente seguí el consejo que recibí”.

Dijo que creía en ese momento que el consejo se había dado de buena fe, pero reconoció que, con retrospectiva, el motivo podría no haber sido en interés de los subdirectores.

La investigación está programada para reanudarse el próximo martes.