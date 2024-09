Abierto de los Estados Unidos 2024: Jack Draper enfermo en la cancha en la derrota en semifinales ante Jannik Sinner en Nueva York

Una serie de actuaciones compuestas vieron a Draper abrirse camino en Nueva York, avanzando a las semifinales sin perder un set.

Aunque había jugado de manera fría y clínica, había una pregunta sobre cómo se desempeñaría el zurdo contra un oponente de la clase de Sinner.

Los primeros cuatro oponentes de Draper tenían clasificaciones más bajas que él – y evitó jugar contra la superestrella española Carlos Alcaraz en la tercera ronda después de la sorprendente derrota del campeón del Abierto de Francia y Wimbledon en la segunda ronda.

El oponente de cuartos de final Alex de Minaur, clasificado 10°, también tuvo problemas de condición física.

En los primeros intercambios de la semifinal, Draper presionó a Sinner – quien parece haber dejado atrás la controversia de dar positivo por una sustancia prohibida a principios de este año – pero tres dobles faltas resultaron costosas cuando el italiano rompió decisivamente para 6-5.

Luego, la tensión aumentó para Draper en un segundo set extraño.

Aunque claramente estaba luchando, continuó manteniendo su servicio ante cuatro oportunidades de quiebre para Sinner antes de enfermarse dos veces en la cancha después de los puntos.

En un noveno juego alocado, su vómito causó que el partido se detuviera brevemente mientras se limpiaba la superficie, antes de que el joven de 23 años Sinner cayera al tratar de devolver una pelota cerca del cartel publicitario detrás de la línea de base y se lastimara la muñeca izquierda en el proceso.

Ambos hombres necesitaron tratamiento al mismo tiempo – un espectáculo poco común.

Sinner intensificó el juego en el desempate, golpeando golpes fuertes para empujar a Draper detrás de la línea de base y provocar errores para obtener una ventaja de dos sets.

La tarea difícil que enfrentaba Draper – observada por su familia, incluida su madre Nicky cuyo vuelo desde Londres aterrizó en Nueva York a las 2 de la madrugada del viernes – parecía insuperable.

Draper mostró resistencia para seguir luchando contra el mejor jugador del mundo, negándose a retirarse como tuvo que hacer en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

Pero su determinación finalmente flaqueó mientras Sinner ganó los últimos cuatro juegos para asegurar la victoria en tres horas y tres minutos.

“Jannik juega a un nivel tan alto todo el tiempo. Tuve oportunidades aquí y allá y no las aproveché “, dijo Draper.

“Obviamente no me sentía en mi mejor momento y tuve dificultades en ciertos períodos del partido, pero Jannik me venció justamente”.