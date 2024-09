Abdelmadjid Tebboune reelegido para un segundo mandato como presidente de Argelia.

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, ha sido reelegido para un segundo mandato, lo que le da al líder autoritario cinco años más al frente de la nación africana del norte exportadora de gas y uno de los principales proveedores de Europa.

La victoria del actual presidente de 78 años, quien obtuvo el 94,6 por ciento de los votos, según los resultados publicados por la autoridad electoral el domingo, era ampliamente esperada en un país en el que los militares toman decisiones clave tras una fachada de gobierno civil. Los analistas afirman que las elecciones en Argelia están cuidadosamente coreografiadas para asegurar que el candidato elegido por el ejército prevalezca.

Tebboune venció a dos oponentes. Youcef Aouchiche, líder del Frente de Fuerzas Socialistas, que obtiene la mayoría de su apoyo de la región de habla bereber de Kabilya, ubicada a unos 50 km al este de la capital Argel, obtuvo el 2,1 por ciento de los votos, mientras que Abdelali Hassani Cherif del Movimiento Islamista de Sociedad por la Paz, ganó el 3 por ciento.

La elección siguió a una campaña poco entusiasta que no incluyó debates entre los candidatos y generó poco entusiasmo entre una población predominantemente joven, con la mitad de todos los argelinos menores de 30 años, según analistas y diplomáticos.

Durante su primer mandato, Tebboune presidió una de las represiones más duras contra la disidencia en Argelia en décadas.

Fue elegido en una votación ampliamente boicoteada en diciembre de 2019 después de meses de manifestaciones masivas sin líder conocido, conocidas como el movimiento “Hirak”, en las que cientos de miles salían a las calles cada semana para exigir la sustitución del régimen respaldado por los militares por un gobierno civil democrático.

Las protestas pacíficas obligaron al ejército a destituir al entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, a quien habían respaldado para un quinto mandato a pesar de haber sufrido un derrame cerebral en 2013 que lo mantuvo en gran medida fuera de la vista durante años. Funcionarios y empresarios que rodeaban a Bouteflika fueron arrestados y Tebboune, un insider del régimen, fue presentado como la realización de las demandas de los manifestantes.

Las protestas terminaron en marzo de 2020 cuando se impusieron los confinamientos durante la pandemia de coronavirus, y Tebboune lanzó una campaña de represión para asegurar que las manifestaciones no pudieran reavivarse. Cientos de activistas fueron arrestados y las leyes se modificaron para permitir que disidentes fueran acusados de terrorismo. También se limitaron las libertades de prensa.

Zoubida Assoul, abogada y política, dijo que había defendido a cientos de presos de conciencia en los últimos años.

“Las cosas no eran fáciles bajo Bouteflika, pero no era tan malo como lo es ahora,” dijo. “Solía ser invitada en canales estatales y podía criticar al gobierno, pero ahora me tienen boicoteada en los medios.”

Raouf Farrah, que trabaja para una organización no gubernamental internacional, pasó nueve meses en prisión en 2023 por encargar un estudio sobre democracia a un periodista. Se le acusó de publicar información confidencial para “amenazar el orden público”.

“Ya no queda sociedad civil,” dijo Farrah, quien ahora se encuentra en Túnez. “Las personas más activas han abandonado el país. Los que quedan en Argelia están completamente silenciados.”

Junto con la represión, Tebboune utilizó el aumento de los ingresos gubernamentales, debido a que la guerra en Ucrania aumentó los precios del petróleo y el gas, para incrementar el gasto social y las subvenciones en un intento de calmar la ira pública. También prometió aumentar las pensiones y el salario mínimo para el 2027 si era reelegido.

Argelia tiene una de las economías menos diversificadas del mundo, con el petróleo y el gas contribuyendo con más del 90 por ciento de las ganancias por exportaciones. Desde la guerra en Ucrania, se ha convertido en el segundo mayor proveedor de gas de Europa por gasoducto, según el Foro de Países Exportadores de Gas.

“La situación fiscal ha mejorado un poco, por lo que continúan distribuyendo los ingresos del petróleo y el gas,” dijo Nacer Djabi, sociólogo de la Universidad de Argel. “Es el mismo populismo y enfoque en el papel del estado en la economía que ha prevalecido durante 30 años.”

Casi todos los productos de consumo diario están subsidiados, señaló un diplomático occidental. La estabilidad en Argelia estaba “indexada” al precio del petróleo, permitiendo que el estado compre paz social sin aflojar su control sobre el poder político o la economía.

Tebboune ha buscado expandir el sector no petrolero con inversiones en la industria, pero estos esfuerzos estaban fuertemente controlados por un estado con una mentalidad “post-soviética,” agregó.

Riccardo Fabiani, director para el norte de África del Grupo Internacional de Crisis, dijo: “No le están dando rienda suelta a la clase empresarial o a los inversores extranjeros.”

A corto plazo, sin embargo, es probable que el régimen se vea fortalecido con más ingresos de petróleo y gas después de más de una década en la que las empresas internacionales en gran medida evitaron lo que consideraban un país difícil para trabajar, dijo Fabiani.

Para satisfacer la creciente demanda de Europa mientras intenta reemplazar el gas ruso, ENI de Italia y Total de Francia han ampliado sus inversiones en hidrocarburos de Argelia, mientras que VNG AG de Alemania firmó un contrato en febrero para recibir gas por tubería.

“La marea ha cambiado,” dijo Fabiani. “Todos vienen. Por primera vez, las perspectivas económicas a mediano y largo plazo lucen positivas. Habrá bastante petróleo y gas entrando en línea en los próximos años.”