Abandonemos nuestros ‘egoísmos gordos e implacables’ en 2025.

“En la vida moral”, escribió la fallecida novelista y filósofa anglo-irlandesa Iris Murdoch, “el enemigo es el ego gordo e implacable.”

Podrías quitar las palabras “la moral” y la oración —del trabajo filosófico de Murdoch La Soberanía del Bien (1970)— funcionaría igual de bien. El ego no solo puede ser tan destructivo en nuestras vidas morales internas, sino también en la vida cívica y política. Y cuando un ego se siente herido, puede ser particularmente peligroso.

He pensado mucho en esto desde que escuché un segmento de una excelente entrevista con la difunta corresponsal extranjera Dame Ann Leslie en el programa HARDtalk de la BBC. Hablaba sobre lo que hace que las personas poderosas se vuelvan malas. (Todo el episodio, originalmente grabado en 2008 y lanzado nuevamente tras la muerte de Leslie en 2023, realmente vale los 23 minutos de tu tiempo.)

“Nunca entendemos del todo el papel que desempeña la humillación en la creación de un monstruo”, le dijo Leslie al entrevistador Stephen Sackur, argumentando que el mundo árabe (donde muchos dictadores seguían gobernando en ese momento) había sido humillado por la sensación de que ya no era la gran “potencia intelectual y militar global”. También citó a Adolf Hitler, quien fue humillado al haber sido rechazado, dos veces, de la Academia de Bellas Artes de Viena porque sus pinturas eran “insatisfactorias”.

“Sé que suena como algo barato de psicobabia, pero miras a todos los monstruos en la historia moderna”, continuó Leslie. “Siempre tienen un elemento de humillación que les lleva a sentir: ‘Voy a acabar con ellos.’”

Personalmente, no me importa un poco la vieja psicobabia, y además no encuentro que lo que Leslie estaba señalando sea “barato” en absoluto, sino más bien profundo. La humillación —al igual que su emoción hermana más frívola, el bochorno— es el sentimiento desagradable que surge de la sensación de que tu estatus social o autoimagen ha sido dañada. Pero a diferencia del bochorno, generalmente hay algún tipo de perpetrador involucrado, lo que a menudo lleva a la persona humillada a buscar algún tipo de venganza (incluso si esto no se dirige directamente al perpetrador).

No iría tan lejos como para llamarlo un monstruo —de hecho, en su mayor parte creo que es imprudente categorizar a las personas como héroes o villanos—, pero noto que, de manera un tanto circular, el una vez “políticamente moderado” Elon Musk parece desviarse cada vez más hacia la extrema derecha cuanto más blanco es el fuego en su contra (y más personas abandonan su plataforma de redes sociales). Podría ser el hombre más rico del mundo, podría ser el mejor amigo del próximo presidente de los Estados Unidos, pero tengo la clara sensación de que Musk es un hombre con un problema: un ego frágil.

No es el único. Muchos de nosotros —particularmente en esta era de internet “curada”— pasamos demasiado tiempo preocupándonos por nosotros mismos y por cómo estamos siendo percibidos por otras personas, y muy poco tiempo preguntándonos cómo se sienten esas otras personas. Lo gracioso es que, si pudiéramos abandonar nuestros egos gordos e implacables y enfocarnos en lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea, terminaríamos sintiéndonos mucho mejor nosotros mismos.

Para Murdoch, la mejor manera de lograr este abandono del ego era pasar tiempo admirando la naturaleza y las obras de arte (una idea que seguramente corroboraría el emergente campo de “neuroestética”). Ella escribió sobre mirar por su ventana “en un estado de ánimo ansioso y resentido, ajena a mis alrededores” y luego ver un cernícalo, lo que cambió completamente su perspectiva

“La apreciación de la belleza en el arte o la naturaleza no solo es el ejercicio espiritual más fácil disponible”, escribió Murdoch. “También es una entrada completamente adecuada a (y no solo una analogía de) la buena vida, ya que es la represión del egoísmo en aras de ver lo real.”

“Ver lo real” podría no ser lo primero que viene a la mente cuando se piensa en vivir una buena vida en estos tiempos un tanto preocupantes, pero Murdoch realmente describe aquí algo a lo que a menudo nos referimos en estos días como “atención plena”: estar presente en el momento. Y es precisamente esto —el proceso de “despersonalización”, como lo describió Murdoch— lo que puede alejarnos de nuestros miedos impulsados por el ego y llevarnos hacia algo totalmente diferente y maravilloso: el amor. “Es en la capacidad de amar, es decir, de ver, donde consiste la liberación del alma de la fantasía”, escribió Murdoch.

El de Musk no es el único ego gordo e implacable que se espera que destaque en los próximos 12 meses. Pero eso no significa que necesitemos hacer lo mismo. Se ha vuelto un poco anticuado hablar de amor fuera del contexto romántico, al igual que hablar de virtud y honor. Pero el ego trata sobre el miedo. Y, corriendo el riesgo de desviarnos nuevamente hacia la psicobabia, lo único que puede vencer al miedo es el amor.

