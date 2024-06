Abacus Life Announces Pricing of Public Offering of Common Stock By Investing.com“Abacus Life anuncia fijación de precios de la oferta pública de acciones comunes por Investing.com”

ORLANDO, Florida, 20 de junio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Abacus Life, Inc. (Abacus o la Compañía) (NASDAQ: ABL), un gestor de activos alternativos pionero especializado en tecnología de longevidad y actuarial, anunció hoy el precio de su oferta pública de venta subscrita de 10,000,000 acciones de su acción común a un precio al público de $8.00 por acción. En relación con la oferta, la Compañía también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1,500,000 acciones adicionales de acciones comunes al precio de la oferta pública. Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción y gastos de la oferta, sean de aproximadamente $80 millones, excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores para adquirir acciones adicionales. Todas las acciones en la oferta pública serán vendidas por Abacus.

Abacus tiene la intención de utilizar los ingresos netos para sus operaciones, incluida la compra de pólizas de liquidación de vida, para apoyar su estrategia empresarial general, para fines de capital de trabajo y para fines corporativos generales, que pueden incluir la liquidación y refinanciamiento de sus deudas.

Piper Sandler & Co., TD Securities (USA) LLC, B. Riley Securities y KKR Capital Markets LLC actúan como coordinadores y representantes conjuntos de los suscriptores. Se espera que la oferta se cierre el 24 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Una declaración de registro en el Formulario S-1 relacionada con esta oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) el 20 de junio de 2024. El prospecto preliminar ha sido presentado a la SEC y está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los términos finales de la oferta se revelarán en un prospecto final que se presentará a la SEC. El prospecto final, cuando esté disponible, se presentará a la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las copias del prospecto preliminar y del prospecto final, cuando esté disponible, también se pueden obtener de: Piper Sandler & Co. por correo en 1251 Avenue of the Americas, 6th Floor, Nueva York, NY 10020 o por correo electrónico a [email protected]; TD Securities (USA) LLC por correo en 1 Vanderbilt Avenue, Nueva York, NY 10017, por teléfono al (855) 495-9846 o por correo electrónico a [email protected]; B. Riley Securities, Inc. por correo en 1300 17th Street North, Suite 1300, Arlington, VA 22209, por teléfono al (703) 312-9580 o por correo electrónico a [email protected]; o KKR Capital Markets LLC por correo en 30 Hudson Yards, piso 75, Nueva York, NY 10001, Atención: Entrega de Prospectos.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de las acciones de la acción común de la Compañía u otros valores, ni habrá ninguna venta de dichas acciones de acciones comunes u otros valores en cualquier estado u otra jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes de registrar o calificar bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores, se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según enmendada.

Acerca de Abacus Life, Inc.

Abacus es un importante gestor de activos alternativos integrado verticalmente y creador de mercado, especializado en tecnología de longevidad y actuarial. La Compañía está democratizando el espacio de seguros de vida a través de tres nuevos canales innovadores: ABL Tech, ABL Wealth y ABL Longevity Funds. Desde 2004, Abacus ha comprado pólizas de seguro de vida de consumidores que buscan liquidez y ha administrado activamente esas pólizas con el tiempo (a través de operaciones, tenencia y/o servicio). Con más de $5 mil millones de valor nominal de pólizas compradas, Abacus ha ayudado a miles de clientes a maximizar el valor del seguro de vida. Abacus es la única empresa pública de liquidación de vida, cotizando en la Bolsa Nasdaq bajo el símbolo ABL.

Declaraciones Prospectivas

Esta comunicación puede contener ciertas declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores con respecto a la oferta propuesta, incluido el cierre esperado de la oferta. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican por las palabras creer, predecir, proyectar, proponer, esperar, anticipar, estimar, pretender, estrategia, futuro, escalas, representativo de, valoración, potencial, oportunidad, plan, puede, debería, va a, continuará, probablemente resultará y expresiones similares o las negativas de estos términos o variaciones de ellos. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en las expectativas y suposiciones actuales y, por lo tanto, están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como, y no deben ser utilizadas por ningún inversor como, una garantía, una garantía, una predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales están más allá del control de Abacus, son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de las suposiciones. Muchos factores podrían hacer que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en esta comunicación, incluidos, entre otros: (i) el riesgo de que la demanda de los productos de liquidación de vida y relacionados de Abacus no crezca como se espera, (ii) la capacidad de Abacus para retener a los clientes existentes y atraer a nuevos clientes, (iii) la posible incapacidad de Abacus para administrar el crecimiento de manera efectiva, (iv) los riesgos potenciales asociados con los ingresos de Abacus concentrados en un número limitado de clientes, algunos de los cuales son partes relacionadas, (v) la potencial incapacidad de Abacus para aumentar su cuota de mercado de la industria de liquidación de vida o lograr eficiencias con respecto a su modelo operativo u otros costos, (vi) tendencias negativas en la industria de liquidación de vida que impactan el valor de la liquidación de vida, incluyendo aumentos en los costos de prima de las pólizas de seguro de vida, aumento de la longevidad de los asegurados y errores en la metodología y suposiciones de informes de expectativa de vida, (vii) desafíos legales de las aseguradoras relacionados con la validez de la originación o cesión de ciertas liquidaciones de vida, (viii) la aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual de Abacus, incluyendo sus marcas comerciales y secretos comerciales, y la posible violación de los derechos de propiedad intelectual de otras personas, (ix) la dependencia de Abacus de la alta dirección y otros empleados clave, y (x) el riesgo de recesiones y un cambio en el panorama normativo en la industria en la que opera Abacus. La lista anterior de factores no es exhaustiva.

Nada en esta comunicación debe ser considerado como una representación por parte de cualquier persona de que las declaraciones prospectivas establecidas aquí se lograrán o que alguno de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas se logrará. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres que se describirán más detalladamente en los documentos presentados por Abacus de vez en cuando ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se realizan únicamente a la fecha en que se hacen. Se recomienda a los lectores de esta comunicación que no pongan una dependencia indebida en las declaraciones prospectivas, y Abacus no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Abacus no ofrece garantía de que se lograrán las expectativas.

