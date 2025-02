A$AP Rocky no culpable por agresión con arma de fuego en la calle de LA.

El rapero A$AP Rocky ha sido declarado inocente de disparar un arma contra un antiguo amigo.

Un jurado en Los Ángeles absolvió al músico, cuyo nombre legal es Rakim Mayers, de dos cargos de asalto con agravantes que llevaban hasta 24 años de prisión.

Terell Ephron afirmó que la estrella de hip-hop nominada al Grammy disparó contra él durante una discusión en una calle de Hollywood el 6 de noviembre de 2021, rozando sus nudillos con uno de los disparos.

El Sr. Mayers, también un magnate de la moda y el compañero de toda la vida de la estrella pop Rihanna, negó los cargos, argumentando que el arma era una pistola de utilería y que su antiguo amigo, que se hace llamar A$AP Relli, solo estaba tras el dinero.

Cuando se leyó el primer veredicto de no culpabilidad el martes, la corte resonó con gritos y aplausos. El Sr. Mayers corrió hacia su familia y su pareja Rihanna, que estaban sentados detrás de él. Se lanzó sobre una barrera de madera para abrazarlos.

Abrazó a sus abogados y parecía tener lágrimas en los ojos cuando se leyó el segundo veredicto de no culpabilidad.

“Gracias a Dios por salvarme la vida”, dijo en voz alta el Sr. Mayers. Agradeció a los miembros del jurado.

El rapero fue arrestado por los dos cargos de asalto con agravantes después de una acalorada discusión con su antiguo amigo en el corazón de Hollywood.

El Sr. Mayers y el Sr. Ephron se conocen desde la escuela secundaria en Nueva York y formaban parte del colectivo de hip-hop A$AP Mob.

Su amistad se enfrió a medida que la carrera de A$AP Rocky despegaba.

Las autoridades dijeron que el Sr. Ephron se encontró con el Sr. Mayers el 6 de noviembre de 2021, un día después de que la pareja tuvo una disputa, afuera de un hotel a una cuadra del icónico Paseo de la Fama de Hollywood.

Se produjo una disputa.

Se alegaba que el Sr. Mayers había sacado un arma de su cinturón y apuntado al Sr. Ephron, diciéndole: “Te mataré ahora mismo”.

“Me miró a los ojos y apuntó el arma hacia mí”, testificó el Sr. Ephron.

El Sr. Ephron dijo que le dijo al rapero que disparara el arma, pero el Sr. Mayers empezó a alejarse.

Al irse, el Sr. Ephron lo siguió, gritándole.

Los fiscales alegaron que en este punto, el Sr. Mayers volvió a sacar el arma y disparó varios tiros, uno de los cuales se dijo que rozó los nudillos del Sr. Ephron.

Gran parte del juicio se centró en si el arma en cuestión era una pistola de utilería inofensiva, como argumentaba la defensa del Sr. Mayers, o un arma real capaz de causar daño, como afirmaban el Sr. Ephron y los fiscales.

El arma no ha sido recuperada por las autoridades.

Los jurados pudieron ver algunas imágenes de la disputa porque partes fueron capturadas en video de vigilancia, incluido audio de disparos, pero ninguna evidencia en video mostraba directamente ningún tiroteo.

El Sr. Ephron tardó dos días en reportar el incidente a las autoridades y llevó casquillos de bala que dijo haber recuperado de la escena.

Pero la policía que respondió a los informes de un tiroteo en la zona no localizó ningún casquillo. El Sr. Ephron, que dijo que regresó con su novia horas después, dijo que sabía exactamente dónde buscar, pero ninguna grabación de vigilancia corrobora su versión.

No fue ingresado en el hospital de Los Ángeles y en su lugar se sometió a tratamiento médico después de regresar a Nueva York.

Los abogados del Sr. Mayers sugirieron que el Sr. Ephron había plantado los casquillos para inculpar al rapero.

El juicio estuvo marcado por intercambios emocionales y combativos, especialmente cuando el Sr. Ephron -el testigo estrella del juicio- subió al estrado.

En un momento, el Sr. Ephron llamó molesto al Sr. Tacopina, un abogado defensor del Sr. Mayers, lo que llevó a una reprimenda del juez.

Otro testigo, A$AP Twelvyy, fue preguntado por los fiscales sobre una fotografía que mostraba la cama del Sr. Mayers con las letras “AWGE” grabadas en los muebles.

Cuando le preguntaron qué significaba eso, el Sr. Mayers interrumpió inesperadamente la sesión y gritó: “¡No lo digas!” Twelvyy se negó finalmente a dar más detalles.

Los arrebatos de los acusados durante los juicios son poco comunes, especialmente frente a un jurado.

Sin embargo, que un sospechoso criminal en juicio interrumpa e instruya a un testigo a no responder a las preguntas de un fiscal durante el contrainterrogatorio es algo casi inaudito en un tribunal.

El rapero está listo para lanzar su primer álbum en solitario en casi una década y está programado para coprotagonizar el festival Rolling Loud de Los Ángeles en marzo de 2025.

En mayo, está programado para copresidir la Gala Met 2025 junto a grandes nombres como Anna Wintour, el piloto de carreras británico Lewis Hamilton, el cantante Pharrell Williams y la superestrella del baloncesto LeBron James.

Además, protagoniza junto a Denzel Washington la próxima película de Spike Lee “Highest 2 Lowest”, programada para estrenarse en verano.

Su pareja de toda la vida, la cantante Rihanna, ha asistido intermitentemente a la corte. Estuvo en la sala del tribunal el martes cuando se leyó el veredicto.