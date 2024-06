A veces, los hechos no importan: Los ataques a la Diversidad, Equidad e Inclusión son una guerra anticapitalista contra la prosperidad estadounidense.

“

Pocas palabras de tres letras han polarizado tanto a nuestro país como DEI, antes conocido como diversidad, equidad e inclusión. DEI ha involucrado a Estados Unidos en una ruinosa guerra civil retórica, y está desgarrando nuestra nación. Guerreros ferozmente devotos en ambos lados del debate afirman apasionadamente su caso, dispuestos a sacrificar tiempo y esfuerzo para preservar o reprimir la causa de DEI, que en muchas mentes es fomentar la representación de los afroamericanos.

Desde el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, surgieron varias frases asociadas con ayudar a los afroamericanos que han sido duramente criticadas, como “despierto” y “Las vidas negras importan”. “DEI” no es diferente, aunque las estadísticas en muchas áreas muestran que las personas no afroamericanas se han beneficiado más de los programas de DEI que los afroamericanos. A veces, los hechos no importan. La investigación muestra que Estados Unidos estaría mucho mejor económicamente si se abolieran las barreras basadas en la raza contra los afroamericanos. A veces, ni siquiera el dinero importa.

Pero las palabras importan. Las palabras desencadenan un significado emocional basado en sus asociaciones. Considere a la persona que odia “Obamacare” pero ama la Ley de Cuidado de Salud Asequible o que le advierte al gobierno que mantenga sus manos alejadas de su dinero pero acoge con agrado su cheque mensual de Seguro Social.

Se ha dicho que si quieres que la gente te escuche, debes hablar su idioma. El lenguaje del liderazgo empresarial y la prosperidad nacional en Estados Unidos es el capitalismo. DEI es una herramienta capitalista para aumentar los ingresos y la riqueza a través de la equidad. Una mayor equidad resulta en un mayor compromiso de los empleados. Un mayor compromiso de los empleados conduce a una mayor innovación, productividad y rentabilidad.

Lamentablemente, para Estados Unidos, los detractores de DEI han caído presa del poder paradójicamente seductor y provocador de ansiedad de la psicología de la opresión, tácticas diseñadas para proteger la superioridad erigiendo y manteniendo barreras basadas en la raza a la oportunidad bajo la suposición defectuosa de un mundo de suma cero. La deshumanización es una de las tácticas basadas en la raza aplicadas efectivamente para este fin.

La deshumanización inherente a la esclavitud fue necesaria para racionalizar su opresión y brutalidad para aquellos que se beneficiaban de ella. Aunque la esclavitud fue abolida, los objetivos de la deshumanización de los afroamericanos vivieron a través de las leyes de Jim Crow y el terrorismo doméstico patrocinado por el gobierno.

La deshumanización es una herramienta astuta, persuasiva y polarizante porque confiere un orgullo racial que puede proporcionar un impulso poderoso a la autoestima, incluso para los miembros no élites de un grupo racial. Al mismo tiempo, como sugiere la investigación del economista ganador del Premio Nobel Gary Becker, la tendencia de los individuos blancos no élites a interiorizar esta superioridad significa que se volverán defensivos si se ve amenazada. Esa defensividad genera resentimiento y odio tan fuerte que los individuos están dispuestos a renunciar a su interés económico propio para mantener la opresión basada en la raza contra los afroamericanos.

Paradójicamente, las personas blancas no élites y los afroamericanos tienen más en común entre sí que las personas blancas no élites tienen en común con sus élites. Enfrentan muchos de los mismos desafíos socioeconómicos, excepto por la raza.

La idea de que los afroamericanos podrían beneficiarse de los programas de DEI ha causado ansiedad, controversia, conflicto, miedo y resentimiento. Cuando uno está acostumbrado y se siente digno de la tarta entera, incluso una migaja que va al hambriento puede evocar el dolor de la pérdida.

La palabra “justicia” nunca ha estado asociada con los afroamericanos en Estados Unidos. La empresa estadounidense tiene la oportunidad de redimirse por interés propio al pasar de “DEI” demonizado a la justicia fundamental para toda la humanidad, no solo para un grupo aislado. En lugar de eliminar los departamentos de DEI debido a la falsa narrativa de que DEI solo ayuda a los afroamericanos, la empresa estadounidense debería demostrar liderazgo y deber fiduciario hacia las partes interesadas explicando que DEI es un marco destinado a ayudar a avanzar hacia el concepto, a menudo elusivo, de justicia, que mejorará la participación en los negocios, la productividad, la rentabilidad y la prosperidad económica estadounidense.

Las barreras basadas en la raza a la oportunidad han costado a la economía de EE. UU. más de $50 billones desde 1990. Derribarlas puede generar $5 billones en solo unos pocos años. Mejorar el compromiso de los empleados desencadena la innovación y productividad que puede generar ganancias corporativas de $550 mil millones anualmente. Las ganancias que la justicia puede aportar a las empresas y al PIB de EE. UU. deberían ser la total atención de los consejos de administración de las empresas, los directores ejecutivos, los directores financieros, los funcionarios electos y los responsables de formular políticas.

La justicia es una cuestión de riqueza y seguridad nacional que no puede ni debe ser ignorada. Es la forma más patriótica de capitalismo, pero está siendo oscurecida por semánticas y matices lingüísticos. Si logramos hablar el mismo idioma y ponernos de acuerdo, el camino a seguir está justo adelante.

