A veces es culpa del entrenador.

Los criterios eran rigurosos. El análisis de datos era avanzado. Las métricas eran sofisticadas y los métodos de contratación de vanguardia. Lo más importante, al emprender la búsqueda global de un nuevo entrenador de la selección nacional masculina de fútbol el año pasado, U.S. Soccer contaba con el mecanismo de evaluación multifacético que cada equipo de fútbol exitoso necesita.

Eso no fue todo. Había mucho más jerga corporativa por venir. Matt Crocker, director técnico de U.S. Soccer, descubrió que hay 22 elementos para entrenar a un solo equipo de fútbol, incluido el impulso de “la participación de jugadores fuera del campo” y el apoyo a “la auditoría del equipo”, así como ocho “competencias básicas”.

Esta lista también era exhaustiva. Cualquier candidato para el puesto de entrenador principal tenía que poseer una “identidad liderada por la visión”, haciendo que toda la cosa sonara un poco como una súplica de ayuda para un optometrista, además de ser un desarrollador creativo e innovador apasionado, que debemos enfatizar que son absolutamente cosas diferentes.

Crocker debe haber sentido que él y su equipo habían cubierto todas las bases, cuando la búsqueda concluyó con el reemplazo del anterior titular, Gregg Berhalter, por él mismo. Con el beneficio de la retrospectiva, lamentablemente, debería haber habido una novena competencia básica para el entrenador del equipo nacional de hombres de Estados Unidos: no perder ante Panamá.

Ha sido ese tipo de semana para U.S. Soccer. El lunes, unos días después de esa angustiosa derrota ante Panamá, el equipo de Berhalter cayó ante Uruguay, eliminándolo de una Copa América en suelo local en la fase de grupos. Es una humillación particularmente preocupante, dado que el país será anfitrión de la Copa del Mundo en dos años.

La reacción ha sido, bueno, predecible. Los jugadores están llenos de arrepentimiento, tristeza y un poco de auto-desprecio. Los aficionados están hirviendo de furia. La respuesta de U.S. Soccer de prometer otra revisión exhaustiva ha hecho poco para calmar la creciente insatisfacción: en lo que a la mayoría de los aficionados respecta, el único resultado viable es uno obvio.

“Es hora de hacer un cambio en el puesto de entrenador principal”, decía una declaración de esta semana de American Outlaws, el “más grande grupo de apoyo de U.S. Soccer”. (Fue bueno de su parte poner esa parte en un lenguaje corporativo, el idioma nativo de U.S. Soccer).

Esta no es, hay que decirlo, precisamente una demanda descabellada. Berhalter se desempeñó más o menos en par en su primer Mundial, guiando a un joven equipo estadounidense a través de un grupo bastante exigente antes de caer, en los octavos de final, ante Holanda. Pero lo que es efectivamente su segundo mandato al mando ha sido desalentador, por decir lo menos.

Aunque su equipo ganó la Liga de las Naciones a principios de este año, lo hizo a raíz de la derrota en las semifinales de la Copa Oro 2023, nuevamente ante Panamá, que está demostrando ser su bestia negra, y una derrota contundente ante Colombia en un partido amistoso. La desalentadora actuación en la Copa América fue muchas cosas, pero realmente no fue una sorpresa.

Tampoco Berhalter tiene la excusa, como la tuvo en 2022, de que tiene un equipo joven. Los jugadores clave de Estados Unidos están todos en sus mediados de los 20 años, y ahora se acercan a lo que debería ser su prime.

Y si bien se podría argumentar que el costo de jugar al fútbol en Estados Unidos es prohibitivo para muchas familias, lo que limita el grupo de talentos del país, no es un argumento que realmente se aplique aquí.

Solo tres miembros del equipo de la Copa América de Berhalter juegan en la Major League Soccer. Tuvo seis representantes en la Premier League y cuatro en la Serie A de Italia a su disposición, así como otros que juegan en España, Francia, Bélgica y los Países Bajos.

Estados Unidos puede que no tenga tanto talento verdaderamente de clase mundial como le gustaría pensar, pero eso no necesita ser inhibidor. Venezuela y Panamá han llegado ambos a los cuartos de final de la Copa. Eslovaquia, Eslovenia, Georgia y Austria llegaron todos a los octavos de final de la Euro 2024. Suiza está en cuartos. Sus recursos de juego no son significativamente más profundos, ni de mayor calidad, que los disponibles para Estados Unidos.

El hecho de que sus resultados hayan sido mucho mejores arroja, lamentablemente, una luz cruda de escrutinio sobre el entrenador. Es difícil no argumentar que Berhalter no ha sabido aprovechar al máximo lo que tiene disponible. Y eso, en última instancia, es el trabajo de un entrenador internacional.

Tentador como es burlarse de la tendencia de U.S. Soccer hacia el lenguaje torturado de los consultores de gestión, para desechar su creencia de que el mejor paralelo para las complejidades de los deportes de élite se puede encontrar en el mundo de Wall Street y Silicon Valley, para burlarse del distintivo aire de LinkedIn que gira en torno a la organización, se debe tener en cuenta que Crocker es inteligente, hábil y bien considerado.

Su trabajo en Southampton y en la Federación Inglesa de Fútbol —también un lugar que históricamente amaba una “revisión de raíz y rama”— fue impresionante. Tiene suficiente experiencia como para saber que las decisiones precipitadas rara vez conducen a resultados satisfactorios. Existe una posibilidad no nula de que la frase “reaccionar apresuradamente, arrepentirse a destiempo” esté grabada en su alma.

Y sin embargo, es difícil no preguntarse si, en algún momento, todos los involucrados en U.S. Soccer han perdido de vista lo que un entrenador de selección nacional realmente necesita hacer. No solo la organización, con sus presentaciones de PowerPoint, sus perfiles de personalidad y sus “pruebas de razonamiento abstracto”, sino también el personal, los jugadores e incluso los aficionados.

Berhalter ha hablado frecuentemente de su trabajo, como entrenador, como el de “cambiar la forma en que el mundo ve el fútbol estadounidense.” Es un mensaje que claramente se ha instaurado en las mentes de sus jugadores.

“Queremos cambiar la forma en que el mundo ve el fútbol estadounidense, para ser honesto, ese es uno de nuestros objetivos”, dijo Christian Pulisic hace unos años.

“Empezamos una misión hace cuatro años para cambiar la forma en que el mundo ve el fútbol estadounidense”, dijo el año pasado su compañero de equipo Weston McKennie. “Y ahora nuestro lema es cambiar el fútbol en Estados Unidos para siempre.”

Había un eco de esa idea en la declaración producida por los American Outlaws también. “Cada partido no se trata solo del resultado”, escribían. “Es una oportunidad para captar la atención de Estados Unidos y construir un vínculo eterno entre nuevos aficionados y el equipo. Es una oportunidad para obligar a nuevos seguidores a ponerse el juego y a los fanáticos perdurables a compartir el equipo con otros”

Es un sentimiento admirable, aunque quijotesco. El fútbol ya está arraigado en el paisaje deportivo estadounidense. Millones de personas lo juegan. Millones de personas lo ven. Hay una liga doméstica fuerte, resiliente y bien asistida. Los jugadores estadounidenses están dispersos por Europa. El equipo femenino fue, durante mucho tiempo, el mejor del mundo.

El fútbol ha captado la atención de América desde hace tiempo. Es cierto, el resto del mundo puede que no preste una gran atención, pero eso no es raro. Aparte de la Premier League, ningún torneo doméstico realmente atrae la atención de una audiencia extranjera. Los fanáticos en Italia no están consumiendo ansiosamente lo último de la Bundesliga alemana. El fútbol es característicamente parroquial, y eso es mucho mejor así.

Más inmediatamente, sin embargo, esta creencia de que Estados Unidos no está jugando para ganar partidos, sino corazones y mentes, genera una presión indebida sobre los jugadores. Crea una urgencia, una voluntad de pánico, entre los fanáticos que no debería existir. Y, crucialmente, claramente ha llegado a distorsionar la forma en que piensan las autoridades del juego.

En el proceso de contratación de Crocker, el que llevó al restablecimiento de Berhalter, desestimó el enfoque en el “próximo partido, el próximo resultado” como el tipo de pensamiento de poca monta propio de un “entrenador de legado.” Impulsado por el deseo inagotable de hacer crecer el juego, U.S. Soccer había decidido que necesitaba lo contrario, un tipo que pensara en grande, un cerebro galáctico de etapa cuat…

Y eso está muy bien, hasta el punto en que una derrota ante Panamá significa la eliminación en casa, y el espectro de la humillación inminente, y el desprecio de la mayor oportunidad de todas, se vislumbra justo en el horizonte.

El trabajo de U.S. Soccer es pensar en el mañana, considerar hacia dónde va el juego, tener una identidad liderada por la visión. El trabajo del entrenador es tomar a McKennie, Pulisic, Gio Reyna y todos los demás, y convertirlos en un equipo que pueda ganar algunos juegos en 2026, tal vez llegar a cuartos de final. No hay ocho competencias básicas para un entrenador de selección nacional. Hay una, y es realmente, realmente obvia.