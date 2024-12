A tiempo para viajar en verano, Chase ofrece hasta 90K millas para nuevos miembros de United Card.

“

Fortune Recommends™ se ha asociado con CardRatings para nuestra cobertura de productos de tarjetas de crédito. Fortune Recommends™ y CardRatings pueden recibir una comisión de emisores de tarjetas.

Si has estado encerrado todo el invierno y estás pensando que ya es hora de comenzar a planificar las vacaciones del próximo año, no estás solo. Mientras tu saldo de millas puede haber estado de vacaciones y no ha crecido en los últimos meses, United Airlines y Chase han lanzado una oferta por tiempo limitado para darle un impulso a tus saldos de cuenta.

Por tiempo limitado, tienes la oportunidad de ganar decenas de miles de millas adicionales con cuatro bonos de bienvenida por tiempo limitado, haciendo que tu viaje a Europa, América del Sur, Asia y más allá sea una posibilidad real.

¿Cuál es la oferta de tarjeta de crédito de United Airlines por tiempo limitado?

United Airlines ofrece cuatro tarjetas de crédito para cada tipo de viajero. Ya seas un viajero ocasional que solo sale a la carretera una vez al año, o un guerrero de la carretera que conoce los entresijos de cada centro de operaciones principal de aerolíneas, hay una tarjeta que se ajusta a tu estilo.

Desde ahora hasta el 7 de agosto, tienes la oportunidad de obtener desde 30,000 millas de bonificación hasta 90,000 millas de bonificación en forma de una oferta de bienvenida, e incluso algunas tarjetas incluso eximirán la tarifa anual por el primer año. Veamos cada tarjeta y por qué deberías considerar solicitarlas ahora.

¿Qué tarjetas de crédito de United son elegibles para esta oferta?

Cada una de las cuatro tarjetas que participan en esta oferta por tiempo limitado tiene formas únicas de ganar millas e incluso características más especializadas que nunca.

United Gateway℠ Card

La mejor tarjeta para los voladores ocasionales de United Airlines, la United Gateway℠ Card, ofrece un total de 30,000 millas de bonificación cuando gastas $1,000 en tus primeros 3 meses de membresía en la tarjeta.

Introduction bonus

Gana 30,000 millas de bonificación después de gastar $1,000 en compras en los primeros 3 meses desde que se abre tu cuenta

Tarifa anual

$0

APR regular

21.24%–28.24% APR variable

Nuestra opinión

Aunque no hay tarifa anual, la falta de un beneficio de equipaje facturado u otros beneficios de vuelo con la tarjeta United Gateway℠ nos deja con ganas de más.

Recompensas

Tasas de recompensas

2x2X millas en compras de United®, incluidos boletos, Economy Plus, comida a bordo, bebidas y Wi-Fi, cargos por servicios de equipaje y otras compras de United.

2x2X millas en tránsito local y desplazamiento, incluidos servicios de viajes compartidos, taxis, boletos de tren, peajes y transporte público.

1x1X milla en todas las demás compras

Detalles de la tarjeta

Beneficios de United: 25% de descuento como crédito en el estado en compras de comida, bebidas y Wi-Fi a bordo de vuelos operados por United y en bebidas premium del Club cuando pagues con tu Tarjeta Gateway

Otros beneficios: Protección contra daños en colisión de alquiler de autos, seguro de cancelación/interrupción de viaje, protección de compras, garantía extendida

Tasa por transacciones extranjeras: Ninguna

Más información

Obtendrás 2 millas de United por dólar en tus compras con United Airlines, gasolineras e incluso tránsito local. Si estás pensando en hacer una gran compra y quieres un tiempo extra para pagar, obtendrás 0% APR durante los primeros 12 meses en compras, y luego se aplicará una APR variable de 21.99% – 28.99%.

Para más información, consulta nuestra reseña de la United Gateway Card.

United℠ Explorer Card

Una gran tarjeta tanto para viajeros ocasionales de United como para entusiastas de United por igual, el bono de bienvenida de esta tarjeta es de 60,000 millas después de gastar solo $3,000 en los primeros 3 meses de membresía en la tarjeta. Además, la tarifa anual se exime durante el primer año, dándote un respiro de la tarifa anual de $95 mientras acumulas todas esas millas adicionales.

Introduction bonus

Gana 60,000 millas de bonificación después de gastar $3,000 en compras en los primeros 3 meses desde que se abre tu cuenta

Tarifa anual

Tarifa anual introductoria de $0 durante el primer año (luego $95)

APR regular

21.24%–28.24% APR variable

Nuestra opinión

Para los voladores frecuentes de United Airlines, la United℠ Explorer Card ofrece beneficios útiles, como un primer equipaje facturado gratis, embarque prioritario y crédito para TSA PreCheck. Además, los titulares de la tarjeta obtienen protecciones de viaje esenciales, como reembolso por equipaje perdido y seguro de cancelación de viaje.

Recompensas

Tasas de recompensas

2x2x millas en restaurantes (incluidos servicios de entrega elegibles), estadías en hoteles y compras de United® (incluidos boletos, comida a bordo, bebidas y Wi-Fi, Economy Plus® y más)

1x1x milla en todas las demás compras

Detalles de la tarjeta

Beneficios de United: 25% de descuento en compras a bordo, beneficio de equipaje facturado, disponibilidad extendida de billetes de premio Saver

Beneficios de viaje: Hasta $120 de crédito para Global Entry, TSA PreCheck® o cuota de NEXUS, protección de cancelación e interrupción de viaje

Tasa por transacciones extranjeras: Ninguna

Más información

Tu primer equipaje vuela gratis contigo y podrás abordar antes que los que no sean titulares de la tarjeta, lo que significa que tendrás una mejor oportunidad de conseguir espacio en el compartimento superior para tu equipaje de mano. Ganar millas es fácil con 2 millas por dólar ganadas con United Airlines, restaurantes y reservas en hoteles.

Si llegas al aeropuerto con tiempo de sobra y quieres relajarte, se incluyen dos pases para el United Club como un beneficio adicional para ti. Podrás disfrutar de una selección de comida y bebidas antes de despegar y relajarte en un espacio privado solo para miembros del club.

Consulta nuestra revisión completa de la United℠ Explorer Card.

United Quest℠ Card

Un paso más allá de la United℠ Explorer Card, tanto en beneficios como en costo, es la United Quest℠ Card. 70,000 millas de bonificación sustanciales pueden ser tuyas después de gastar solo $4,000 en los primeros 3 meses de membresía en la tarjeta, junto con 500 PQP, Puntos de Calificación Premier, para ayudarte a alcanzar tu próximo nivel en el estatus elite.

Introduction bonus

Gana 70,000 millas de bonificación y 500 puntos de calificación Premier después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses desde que se abre tu cuenta

Tarifa anual

$250

APR regular

21.24%–28.24% APR variable

Tus ganancias en compras de United aumentan un 50% hasta 3 millas por dólar gastado de 2 millas en las otras dos tarjetas anteriores. La tarifa anual más alta de $250 también se compensa un poco ofreciéndote un crédito anual de $125 para compras de United y tus dos primeras maletas registradas gratis en vuelos de United.

Consulta nuestra revisión completa de la tarjeta United Quest.

United Club℠ Infinite Card

Si las salas VIP de United son tu lugar feliz, entonces esta tarjeta necesita su lugar en tu cartera. Tu tarjeta viene con un gran bono de bienvenida de 90,000 millas y una membresía al United Club, que te concede un área tranquila en aeropuertos concurridos en todo el mundo con United Airlines.

Introduction bonus

Gana 90,000 millas de bonificación después de gastar $5,000 en compras en los primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta

Tarifa anual

$525

APR regular

21.24%–28.24% variable

El bono de bienvenida de 90,000 millas requiere un gasto ligeramente más alto que la tarjeta Quest, $5,000 en lugar de $4,000, pero si puedes hacer el gasto extra, representa un gran aumento sobre las otras tarjetas.

Las ganancias de millas se incrementan aún más en compras de United Airlines, llegando a 4 millas por dólar en lugar de 3 o 2 con las otras tarjetas. Obtendrás las mismas 2 millas por dólar en restaurantes, pero ahora obtendrás 2 millas por dólar gastado en todos los viajes.

Otros beneficios accesorios incluidos con esta tarjeta de crédito premier son un crédito para Global Entry o TSA Precheck, un 25% de descuento en compras a bordo y compras de viajes con Premier Access, como check in prioritario, seguridad, abordaje y manejo de equipaje.

Consulta nuestra revisión completa de la tarjeta United Club℠ Infinite Card.

¿A dónde puedo ir con mis millas de United Airlines?

Con más de 210 destinos en Estados Unidos y más de 120 destinos en todo el mundo, es probable que United Airlines pueda llevarte a donde quieras ir. United tiene una página útil, llamada ofertas destacadas, que recopila las mejores ofertas en vuelos de United utilizando tus millas. Esto te brinda la capacidad de buscar por tu ciudad de salida o llegada y ver todas las ofertas.

Una vez que hayas depositado el bono de bienvenida en tu cuenta, comienza la diversión. Los precios de millas varían, así que asegúrate de verificar los precios más recientes en vuelos antes de decidir actuar sobre cualquier oferta especial.

Lo que debes recordar

Si has estado esperando para solicitar una tarjeta para ganar millas de United Airlines, este es el momento. Si bien esta oferta se extiende hasta el 7 de agosto, cuanto antes apliques, mejor. Esto te permitirá alcanzar el gasto mínimo requerido para obtener tu bono de bienvenida y usar las millas para planificar tu viaje.

Incluso si no obtienes las millas para unas vacaciones de verano, el viaje de otoño e invierno está a la vuelta de la esquina. Ya sea que estés visitando una ciudad favorita o explorando un nuevo destino, las tarjetas de crédito de United Airlines pueden ayudarte a llegar allí.

Ten en cuenta que los detalles de la tarjeta son precisos a la fecha de publicación, pero están sujetos a cambios en cualquier momento a discreción del emisor. Ponte en contacto con el emisor de la tarjeta para verificar las tasas, tarifas y beneficios antes de solicitar.

