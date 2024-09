¿A qué hora es The Voice UK esta noche? ¿Cuándo se emite en ITV?

Esta noche será la tercera semana de audiciones a ciegas con los equipos de los entrenadores ya comenzando a tomar forma.

Cada uno de los entrenadores debe seleccionar 10 cantantes de las audiciones a ciegas para formar sus equipos, con la esperanza de llevar a uno de ellos hasta la final de The Voice UK.

¡¡LeAnn está emocionada por el episodio de mañana de The Voice y nosotros también!! Sintoniza a las 8:30 pm para ver algunos momentos de giro de sillas 😎 #TheVoiceUK pic.twitter.com/pFBkMypctF

— The Voice UK (@thevoiceuk) 13 de septiembre de 2024

Los jueces de The Voice UK 2024



Los jueces/entrenadores para la temporada 2024 de The Voice UK son:

Sir Tom Jones

Will.i.am

LeAnn Rimes

Tom Fletcher y Danny Jones

En 2024 hay una primicia en The Voice UK, con una silla doble ocupada por los miembros de la banda McFly Tom Fletcher y Danny Jones.

LeAnn Rimes – conocida por canciones como How Do I Live Without You y Can’t Fight the Moonlight de la película Coyote Ugly – también es nueva en el panel de jueces en 2024.

Rimes, Fletcher y Jones reemplazan a Anne-Marie y Olly Murs de la serie del año pasado.

Emma Willis regresa como presentadora de The Voice UK para otra serie.

Los equipos (hasta ahora)



Después de dos semanas de audiciones a ciegas, 12 actos ya se han unido a uno de los cuatro equipos, según un foro de Digital Spy.

Los equipos de los entrenadores en The Voice UK 2024 hasta ahora son:

Will.i.am – Mic Lowry, Kevon, Storry

Sir Tom Jones – Zalika, Kuill

LeAnn Rimes – Joy, Deb, Haydn, Lois

Tom Fletcher y Danny Jones – Kyra, Billy, Ava

¿Qué gana el ganador de The Voice?



Los cantantes de The Voice UK están compitiendo por ganar el gran premio de:

Un contrato de grabación

Gran premio en efectivo

Vacaciones en Universal Resort, Orlando

LECTURA RECOMENDADA:

¿A qué hora está The Voice UK esta noche?

Las audiciones a ciegas continúan en The Voice UK esta noche mientras los entrenadores Sir Tom Jones, Will.i.am, LeAnn Rimes, Tom Fletcher y Danny Jones buscan más cantantes talentosos para unirse a sus equipos.

¿Qué cantantes captarán la atención de los entrenadores obligándolos a presionar el botón?

Puedes ver el último episodio de The Voice UK 2024 esta noche (sábado 14 de septiembre) en ITV1, ITVX y STV a las 8:30 pm.