¿A qué hora comienza The Masked Singer? El programa de ITV inicia la serie 6.

The Masked Singer ve famosos concursantes disfrazados con trajes elaborados cantar frente a un panel de celebridades que tienen que adivinar su verdadera identidad.

Jonathan Ross, Davina McCall y Mo Gilligan regresarán y como siempre, será su trabajo adivinar qué celebridad creen que está cantando desde detrás de la máscara. Se unirá a ellos la presentadora de Love Island, Maya Jama, según la Radio Times.

También se unirá al panel el atleta olímpico Mo Farah.

🎭 ¡Nuevo año, nuevo PANEL! ¡Solo quedan tres días para que la increíble @MayaJama aparezca en tus pantallas! ¡Espera risas, suposiciones salvajes y montones de momentos de ‘espera… ¿QUÉ?!’! pic.twitter.com/mdhrA2vF9Z

— #MaskedSingerUK (@MaskedSingerUK) 1 de enero de 2025

Joel Dommett regresará como presentador de la nueva serie con 12 nuevos famosos, todos esperando ser coronados como ganadores.

Esto es lo que sabemos sobre la sexta temporada del programa.

¿Detrás de qué disfraces se esconderán las celebridades en The Masked Singer?



La Radio Times explica que los espectadores pueden esperar ver a celebridades disfrazadas de “Dientes, Caracol, Tatuaje, Martin Pescador, Espagueti Boloñesa y Cangrejo Vestido” por nombrar algunos.

Lista completa de todos los ganadores de The Masked Singer



Los ganadores anteriores del programa de ITV incluyen:

Joss Stone

Natalie Imbruglia (Neighbours)

Charlie Simpson (Busted)

Nicola Roberts (Girls Aloud)

Danny Jones (McFly)

The After Mask se lanzará este año



Los fanáticos de The Masked Singer pueden ver más este año con el lanzamiento de The After Mask.

Los espectadores pueden ver el nuevo programa, presentado por Harriet Rose, en YouTube e ITVX cuando termine el programa principal.

Eso significa que el episodio de esta semana del programa se emitirá después de The Masked Singer, comenzando a las 8.30 pm.

Los fans pueden esperar “revelaciones exclusivas, chismes detrás de escena y aún más caos”, según la cuenta oficial de X del programa.

🎭✨ ¡La sensación que tienes cuando te das cuenta de que The After Mask empieza MAÑANA! Con la INCREÍBLE @iamharrietrose ¡Mira en YouTube e @itvxofficial justo después del programa principal a las 8.30 pm este sábado! pic.twitter.com/GMitCjE1NG

— #MaskedSingerUK (@MaskedSingerUK) 3 de enero de 2025

Lectura recomendada:

Cómo ver The Masked Singer



La sexta temporada de The Masked Singer comienza esta noche (4 de enero) en ITV1 e ITVX a las 7 pm.

En el primer episodio, seis de los 12 famosos actuarán y esperarán impresionar tanto al panel como a los espectadores en casa.