¿A qué altura puede ser una cerca de jardín entre vecinos en el Reino Unido?

Sin embargo, un número de regulaciones existen en todo el Reino Unido para controlar qué tan altos pueden ser, dejando a muchos en la oscuridad.

Si alguna vez te has preguntado cuánto alto puedes construir tu cerca o si crees que la de tu vecino no cumple con el código, entonces no busques más.

¿Puedo legalmente pintar o alterar mi lado del cerco del vecino?

Existen varias restricciones para construir una cerca en el jardín en el Reino Unido (Getty) (Imagen: Getty)

El Consejo Ciudadano afirma que no puedes alterar tu lado de la cerca del vecino sin su permiso.

Tu vecino tampoco tiene que cambiar su muro o cerca (como hacerlo más alto para más privacidad) solo porque tú lo desees.

Si crees que la cerca es peligrosa, debes señalarles esto ya que es posible que no estén al tanto del riesgo.

Si no reparan la pared o cerca peligrosa, debes contactar a tu consejo local que puede encontrarse en el sitio web del Gobierno del Reino Unido.

No puedes pintar el lado de la cerca del vecino sin su permiso (Getty) (Imagen: Getty)

¿Qué tan alta puede ser una cerca de jardín en el Reino Unido?

Según Lawsons, las cercas construidas en jardines traseros no deben ser más altas de dos metros (alrededor de 6.5 pies), y aquellas colocadas en la parte delantera de una propiedad no deben tener más de 1 metro de altura.

Sin embargo, aquellos que deseen construir una cerca más alta de dos metros en el Reino Unido pueden solicitar un permiso de planificación a su autoridad local.

Esto también aplica para aquellos que construyen cercas más altas de un metro y al lado de autopistas.

Las regulaciones pueden variar entre las autoridades locales, por lo que es importante verificar en línea.

En Escocia, las reglas son las mismas, con los residentes pudiendo construir cercas de hasta dos metros sin un permiso siempre y cuando no estén frente a una carretera y no estén dentro del límite de una propiedad listada, entre otras reglas.