A punto de cumplir 60 con $1M en mi IRA. ¿Debería cambiar a una estrategia Roth?

Un hombre de 60 años está considerando si debe contribuir a un Roth IRA en lugar de un IRA tradicional.

¿Deberías cambiar de contribuciones de IRA preimpuesto a contribuciones Roth?

Imagina que estás contribuyendo regularmente a un IRA tradicional. Esto te proporciona una deducción fiscal anual. Sin embargo, contribuir a una cuenta diferida en impuestos conlleva tener que pagar impuestos sobre todo el dinero que retires en la jubilación. Cambiar a un Roth IRA invertiría esta dinámica, dejándote con menos capital después de pagar impuestos por adelantado a cambio de un crecimiento libre de impuestos y retiros libres de impuestos.

Al igual que con todas las preguntas fiscales, la decisión correcta dependerá de tus circunstancias. La respuesta aquí puede ser hablar con un profesional para determinar qué debes hacer. Pero mientras tanto, aquí hay algunas cosas para pensar. (Y si necesitas ayuda para encontrar un asesor financiero, considera usar esta herramienta de emparejamiento gratuita para conectarte con uno).

Un IRA tradicional es lo que se llama una cuenta previa a impuestos o diferida en impuestos. No pagas impuestos sobre el dinero hasta que lo retiras. Sin embargo, deberás impuestos sobre el saldo completo: tu inversión original más cualquier ganancia.

Un Roth IRA es una cuenta después de impuestos. No obtienes una deducción fiscal por tus contribuciones, pero generalmente no pagas impuestos sobre el dinero cuando lo retiras. Esto significa que tu dinero crece libre de impuestos. Una ventaja de los Roth IRA es que no están sujetos a distribuciones mínimas requeridas (RMD), lo que puede aumentar tu factura de impuestos en la jubilación. (Recuerda, un asesor financiero puede ayudarte potencialmente a navegar por las RMD y crear un plan para limitar tu responsabilidad fiscal en la jubilación).

Ambos tipos de IRA tienen los mismos límites de contribución anuales. En el año fiscal 2025, puedes contribuir hasta $7,000 a tus IRAs, más $1,000 adicional si tienes 50 años o más.

Hay un costo de oportunidad potencial de contribuir a un Roth IRA, especialmente más tarde en la vida.

Entonces, si tienes 60 años, ¿tiene sentido cambiar a contribuciones Roth?

El costo de oportunidad es una parte importante de esto. Si inviertes usando un Roth IRA, el dinero que pagas en impuestos de inmediato es capital que de otro modo podrías haber invertido. Esto le da a los IRA tradicionales un potencial de crecimiento que puede compensar las ventajas fiscales del Roth IRA.

Por ejemplo, digamos que inviertes $500 al mes en un nuevo Roth IRA. Durante 10 años, a la tasa de rendimiento promedio del S&P 500 del 10%, esta cuenta crecería a aproximadamente $102,000.

Pero esas contribuciones requerirán efectivamente $600 al mes: los $500 que inviertes más los $100 que pagas en impuestos sobre ese dinero (asumiendo una tasa impositiva efectiva del 20%). Con un IRA tradicional, no pagas esos impuestos sobre el dinero por adelantado, lo que te permite invertir el capital adicional. Esto te daría $600 al mes, que si se invierte en la misma cuenta, crecería a alrededor de $123,000 (bajo las mismas suposiciones). Sin embargo, después de pagar impuestos, es probable que termines con menos en este ejemplo de lo que habrías tenido si hubieras contribuido a un Roth IRA.

“Transicionar a contribuciones Roth a los 60 años plantea una decisión compleja. Comenzar un nuevo portafolio tarde en la vida plantea preguntas sobre el equilibrio entre el crecimiento potencial y el horizonte temporal de retiro”, dijo Dutch Mendenhall, CEO de RAD Diversified.

Entre otros problemas a considerar, Mendenhall recomienda pensar en qué tipo de jubilación deseas tener. ¿Qué beneficios ves en hacer el cambio y cómo equilibrarás esas ganancias a largo plazo con tus objetivos a corto plazo? ¿Y cómo se integra esto en tu planificación de jubilación y patrimonial?

(Pero si necesitas una opinión experta sobre qué tipo de IRA deberías tener, considera hablar con un asesor financiero fiduciario hoy).

Los Roth IRA, y las conversiones a Roth IRA (más abajo), están sujetos a lo que se llama la regla de los cinco años. Con esta regla, debes esperar al menos cinco años antes de hacer un retiro, o estar sujeto a una multa del 10% más impuestos. Por lo tanto, si planeas comenzar a usar un nuevo Roth IRA antes de los 65 años, esta estrategia tiene sus limitaciones. Sin embargo, esperar también te dará una mejor oportunidad de crecimiento a largo plazo de la cuenta.

Si esperas tener un ingreso más alto en la jubilación que el que tienes hoy, contribuir a una cuenta Roth puede ser la estrategia más sabia. En ese caso, es probable que tu tasa impositiva en la jubilación sea más alta que la actual, por lo que ahorras más al pagar tus impuestos a las tasas más bajas de hoy.

Un IRA tradicional puede tener más sentido, por otro lado, si tu situación es inversa. Si tu ingreso hoy es mayor que el que tendrás en la jubilación, es posible que ahorres más tomando la deducción fiscal hoy y pagando impuestos sobre el dinero más tarde cuando estés en un tramo impositivo más bajo.

Esto hace que las contribuciones al Roth IRA sean difíciles para alguien que se acerca a los 60 años. En este punto de tu carrera, es probable que hayas alcanzado tus máximos ingresos y tasa impositiva máxima. Si cambias a contribuciones al Roth IRA, existe la posibilidad de que pagues más impuestos hoy en lugar de en unos años. (Y si necesitas ayuda para tomar decisiones como esta, considera hablar con un asesor financiero).

Cambiar de contribuir a un IRA tradicional a un Roth IRA puede darte potencialmente más flexibilidad en la jubilación.

Finalmente, vale la pena considerar si deberías hacer una conversión completa a Roth en lugar de simplemente cambiar a contribuciones Roth.

Con una conversión a Roth, moverías tu cartera existente de $1 millón de IRA a una cartera de Roth IRA libre de impuestos. Esto es bueno para el crecimiento porque $1 millón crece más rápido que $8,000 (el límite de contribución de IRA para ahorradores de 50 años o más en 2025). También tendrás tu dinero en una sola cartera después de impuestos que no estará sujeta a RMD.

Solo ten en cuenta que deberás pagar impuestos sobre esos $1 millón en su totalidad de una vez en el año en que realices la conversión. Eso es mucho impuesto sobre la renta de una sola vez y, si tienes ese efectivo disponible, es posible que simplemente sea mejor ponerlo en una cartera separada para que crezca por sí sola.

También puedes considerar dividir los $1 millón en una serie de conversiones a Roth en los próximos años para evitar convertir la cantidad completa en un solo año. Esto puede ayudarte a evitar que tus ingresos aumenten al tramo impositivo superior del 37%. (Y si necesitas más ayuda para evaluar si una conversión a Roth es adecuada para ti, considera trabajar con un asesor financiero).

Si deberías cambiar a contribuciones de Roth IRA depende de tu estado fiscal presente y planeado. Aproximándote a los 60 años, lo más probable es que te beneficies más continuando contribuyendo a tu IRA, pero la respuesta es completamente situacional. Querrás evaluar tu situación financiera única y posiblemente contar con la ayuda de un experto para determinar si hacer el cambio es una estrategia adecuada para ti.

Mientras hablamos de IRAs tradicionales vs. Roth IRAs, hay varios tipos diferentes de cuentas individuales de jubilación a las que puedes ser elegible para tener. También ten en cuenta los límites de contribución anuales, ya que estos límites pueden cambiar de un año a otro.

