A pesar de todo, el aterrizador de la Luna de Japón sigue vivo.

¡Milagro en la Luna!

Tras el fracaso de la sonda lunar privada de la NASA, el intento de Japón sigue vivo y en marcha.

En una publicación en X (anteriormente conocido como Twitter), la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) confirmó que SLIM, acrónimo de “Smart Lander for Investigating Moon”, sigue vivo y transmitiendo señales después de su increíble resurrección a principios de este año.

“¡Anoche recibimos una respuesta de #SLIM, confirmando que la nave espacial superó la noche lunar por segunda vez!” dice la publicación. “Dado que el sol aún estaba alto y el equipo todavía estaba caliente, solo tomamos algunas fotos del paisaje habitual con la cámara de navegación.”

Lanzada en septiembre, la misión SLIM parecía condenada después del aterrizaje en la Luna, que resultó en que la nave espacial se estacionara con la nariz hacia abajo en la superficie lunar.

A pesar de ese gran contratiempo, JAXA trabajó diligentemente para rescatar el aterrizador, pero fue impactante cuando pareció volver a la vida después de más de una semana de silencio radioeléctrico.

La Leyenda Esbelta

Dado que los aterrizadores lunares dependen de la energía solar, no les queda otra opción que apagarse durante la noche lunar de dos semanas. Por lo tanto, ha sido bastante incierto para SLIM desde que volvió a la vida a finales de enero, pero en dos ocasiones ha sido despertado y dirigido para recopilar datos por sus controladores terrestres.

A principios de marzo, sin embargo, JAXA advirtió que, al acercarse nuevamente la noche lunar, es posible que SLIM no se vuelva a despertar, pero esto no significa que la agencia no vaya a intentarlo.

“Aunque la probabilidad de fallo aumentará debido a los ciclos de temperatura severa repetidos,” dice la traducción de una publicación del 4 de marzo, “SLIM planea intentarlo de nuevo la próxima vez que brille el sol (a finales de marzo).”

A pesar de todo, JAXA parece preocupada por algunos de los hallazgos más recientes de las últimas mediciones de SLIM.

“Según los datos obtenidos, algunos sensores de temperatura y celdas de batería no utilizadas están empezando a funcionar mal,” dice la publicación reciente, “¡pero la mayoría de las funciones que sobrevivieron la primera noche lunar se han mantenido incluso después de la segunda noche lunar!”

Como indica esta última actualización, está claro que SLIM, a pesar de estar al revés, está saliendo mucho mejor en la Luna que, por ejemplo, Odysseus, su contraparte fabricada privadamente y financiada públicamente de Estados Unidos, que fue declarada oficialmente muerta esta semana.

Si bien los humanos detrás de la cuenta de X de SLIM felicitaron a Odysseus y sus creadores a finales de febrero por un “aterrizaje suave exitoso en la Luna”, ahora sería el momento de presumir.

Más sobre aterrizadores lunares: Los científicos luchan por explicar por qué su aterrizador lunar alto y pesado cayó