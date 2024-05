A pesar de la creciente demanda de cuidados a largo plazo, los proveedores luchan por encontrar trabajadores.

“

La parte más difícil del primer trabajo de Culix Wibonele en el cuidado a largo plazo no fue salir herida.

Originaria de Kenia, Wibonele trabajó como asistente de enfermería certificada en Atlanta en 2014. Iba a los hogares de clientes mayormente ancianos, ayudándolos con todo, desde bañarse hasta cocinar. Wibonele trabajaba sola y a veces tenía que levantar a clientes mucho más grandes que ella.

El trabajo era exigente y pagaba solo $9 por hora sin beneficios. Si no fuera por el segundo trabajo de Wibonele como niñera y el ingreso de su esposo, no habrían logrado llegar a fin de mes mientras mantenían a sus cuatro hijos.

“Mi cheque, sabes, era literalmente nada”, dijo Wibonele. “Me quedé un poco impactada, como, la cantidad de trabajo que se esperaba de nosotros y el pago que recibes al final.”

La experiencia de Wibonele refleja tendencias más amplias en la fuerza laboral del cuidado a largo plazo. Aquellos que cuidan de adultos mayores en entornos como hogares privados y centros de asistencia de EE. UU. enfrentan salarios bajos y el riesgo de lesiones mientras la industria lucha con escasez de personal, según encontró CNHI News y The Associated Press en una examinación del estado del cuidado a largo plazo en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la demanda de estos trabajadores está aumentando a medida que la población envejece. Para 2030, aproximadamente el 20% de la población de EE. UU. tendrá 65 años o más, y esa proporción seguirá creciendo, según la Oficina del Censo de EE. UU.

“Es un problema nacional, y está en todas partes”, dijo el Dr. Stephen Crystal, director del Centro de Investigación de Servicios de Salud de Rutgers. “Casi todos tienen poco personal.”

‘No hay fuerza laboral entrante’

La industria ha lidiado con escaseces de personal y alta rotación durante años, problemas que se agudizaron durante la pandemia de COVID-19.

Las instalaciones de atención especializada perdieron empleados después del inicio de la pandemia, y la fuerza laboral no se ha recuperado por completo, muestran datos federales. Una encuesta de marzo a cientos de proveedores de residencias de ancianos realizada por la Asociación Estadounidense de Atención Médica encontró que casi todos tienen empleos vacantes y dificultades para reclutar. Y un reciente mandato de personal de residencias de ancianos de la administración de Biden ha causado pánico entre los administradores de las instalaciones que dicen que ya están haciendo todo lo posible para llenar vacantes.

La rotación es tan grave en los hogares de ancianos que algunos ven partir a todos sus empleados en un año, dijo Alice Bonner, directora de asociaciones estratégicas para el Centro de Atención Innovadora en Envejecimiento de la Universidad de Brown.

Noelle Kovaleski, administradora del Centro de Rehabilitación y Cuidado de Ancianos de Carbondale en Pensilvania, dijo que el mayor desafío para contratar es la falta de candidatos. Un puesto de supervisor de enfermería en su centro no recibió respuesta después de ser publicado en un destacado sitio web de empleo durante dos años.

“No hay fuerza laboral entrante”, dijo Kovaleski. “Simplemente no están ahí fuera.”

Los trabajadores rechazan estos trabajos por muchas razones, incluidos la baja compensación y un mercado laboral competitivo. Por ejemplo, los enfermeros pueden ganar más trabajando en hospitales que en residencias de ancianos, dijo Bonner.

Los expertos ven posibles escaseces inminentes a medida que la industria crece. La demanda total de trabajadores a tiempo completo en entornos de servicios y apoyo a largo plazo se proyecta que aumente un 42% entre 2021 y 2036, según la Administración Federal de Recursos y Servicios de Salud. Se espera que la demanda de trabajadores de atención directa, que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral, crezca un 41%.

Salarios bajos

Los trabajadores de atención directa desempeñan roles vitales en la vida de sus clientes — un asistente de enfermería certificado bañando a un paciente con demencia incontinente, un cuidador de la salud en el hogar asistiendo a un anciano viudo con su medicación, un asistente de cuidado personal ayudando a residentes de un hogar grupal a almorzar. Estos trabajadores son principalmente mujeres y personas de color, y muchos son inmigrantes.

Victoria Gardner, quien es tetrapléjica después de que un accidente automovilístico la dejara sin poder pararse ni usar sus manos, ve a su cuidadora en casa como un salvavidas. La cuidadora ayuda a la mujer de 57 años de Pensilvania 16 horas al día. Sin este cuidado, Gardner no podría bañarse, preparar comidas, lavar la ropa ni limpiar su hogar.

“Mi situación en este momento, tengo una cuidadora. Es una posición muy frágil. No estoy sola en eso”, dijo Gardner.

La industria agregó cerca de 1.5 millones de nuevos trabajadores de atención directa entre 2012 y 2022, según un análisis de la AP-CNHI de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Se espera que agregue cerca de 800,000 nuevos empleos de atención directa hasta 2032 — lo que los expertos dicen que será difícil de llenar.

El pago es un factor importante.

El salario anual promedio para cuidadores de la salud en el hogar y cuidadores personales fue de $33,380 en mayo de 2023, según la oficina. Estas ganancias eran similares a las de asistentes de cafetería y trabajadores de ventas minoristas.

Los trabajadores de atención directa suelen estar en el extremo inferior de la escala salarial. Aproximadamente la mitad de ellos dependen de asistencia pública, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de enero.

Los expertos señalan al financiamiento como una de las razones por las que los salarios son bajos. Medicaid es el principal pagador de servicios de atención a largo plazo, pero muchos interesados argumentan que las tarifas de reembolso de Medicaid son insuficientes para compensar adecuadamente a los trabajadores.

Algunos estados han hecho esfuerzos para fortalecer la fuerza laboral, como exigir que un porcentaje de los reembolsos de Medicaid de los proveedores vaya a los salarios de los trabajadores de atención directa. Otros han utilizado fondos de la Ley de Rescate Estadounidense de 2021 para aumentar salarios y esfuerzos de reclutamiento. Mientras tanto, la administración de Biden finalizó una regla en abril que requiere que el 80% de los pagos de Medicaid por servicios de atención domiciliaria se utilicen para pagar a los trabajadores.

El factor del respeto

Zulma Torres, una asistente de salud en el hogar de larga data que trabaja en la ciudad de Nueva York, dijo que solía llorar después del trabajo por cómo la gente la trataba.

Por años, ganó $6.25 por hora. A veces, los clientes la trataban como una sirvienta, esperando que cocinara para toda la familia. En algunas ocasiones, cuando tenía que llevar a su cliente al hospital, sentía que las enfermeras y médicos la juzgaban.

“Muchas veces sientes ganas de irte y decir, sabes, esto no es para mí”, dijo Torres.

Los investigadores señalan que la falta de respeto tanto dentro como fuera de la industria es otro factor que aleja a los trabajadores del cuidado a largo plazo.

“Hay una vista general, creo que del público, de que las personas que trabajan en el cuidado a largo plazo son inferiores”, dijo Barbara Bowers, directora fundadora del Centro de Investigación y Educación sobre el Envejecimiento de la Universidad de Wisconsin-Madison. “No creo que reciban ni de lejos el respeto que merecen por el trabajo tan duro que hacen.”

Razones para quedarse

Culix Wibonele, la asistente de enfermería certificada en Atlanta, ahora gana $18 por hora en un centro de asistencia. Pero ha tenido que soportar años de salarios bajos, despidos y migrañas duraderas desde que resultó herida por un residente agitado en una instalación. Su pago aún no se siente suficiente.

“Puedo ir a Walmart y ganar más dinero que siendo CNA”, dijo Wibonele.

Sin embargo, Wibonele dijo que planea quedarse en la industria por ahora. Además de trabajar como CNA, está estudiando en la Universidad Estatal de Georgia con el objetivo de convertirse en enfermera registrada en el cuidado a largo plazo.

“Amo a la generación mayor, su sabiduría, sus historias. Me encanta saber que estoy haciendo algo while hacen algo mientras están todavía aquí en la tierra”, dijo Wibonele. “Por más que no nos paguen lo suficiente, no lo cambiaría.”

Kelety informó desde Phoenix y Scicchitano desde Shamokin, Pensilvania. La periodista de datos de AP Nicky Forster en Nueva York contribuyó.

