A medida que vence el plazo para la retirada, Israel afirma que permanecerá en el sur de Líbano.

Israel dijo que permanecería en algunas posiciones en el sur del Líbano mientras el plazo transcurría para que las fuerzas militares israelíes y Hezbollah se retiraran de la zona el martes, aumentando los temores de que una presencia israelí sostenida podría socavar el frágil alto el fuego allí. Después de un alto al fuego en noviembre que puso fin a la guerra más mortal entre los dos lados en décadas, tanto el ejército israelí como Hezbollah, el poderoso grupo respaldado por Irán, debían ceder el control del sur del Líbano al ejército libanés para finales de enero. El plazo finalmente se extendió hasta el 18 de febrero, luego de violentos enfrentamientos en la frontera. El lunes, Israel anunció que sus fuerzas permanecerían temporalmente en cinco puntos “estratégicos” justo en la frontera en territorio libanés hasta que el ejército libanés implemente totalmente su parte del acuerdo, según un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente coronel Nadav Shoshani. Se negó a decir cuánto tiempo permanecerían las tropas allí. Este movimiento ha sentado las bases para lo que podría ser un nuevo brote de violencia, con miles de residentes libaneses aún sin poder regresar a ciudades ocupadas en medio de advertencias repetidas por parte del ejército israelí. Según los términos del alto el fuego, Hezbollah también debe retirarse del sur del Líbano y se espera que el ejército libanés se despliegue allí con fuerza. Los funcionarios israelíes han acusado reiteradamente a Hezbollah de no cumplir su parte del trato. Aunque el comité de monitoreo liderado por Estados Unidos ha elogiado el despliegue del ejército libanés, el organismo no ha publicado datos públicos sobre en qué medida Hezbollah ha retirado sus armas y combatientes de la región. El mes pasado, las fuerzas israelíes mataron a más de dos docenas de personas cuando intentaron ingresar a ciudades del sur de la frontera, según funcionarios libaneses. El ejército israelí dijo que disparó “disparos de advertencia para eliminar amenazas”. En un discurso el domingo, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, se opuso enérgicamente a la intención de Israel de permanecer en el sur del Líbano, que fue comunicada al gobierno libanés por funcionarios de Estados Unidos en días recientes, pero no llegó a prometer reanudar los ataques contra Israel. “Israel debe retirarse por completo el 18 de febrero”, dijo el Sr. Qassem. “Este es el acuerdo”. Añadió: “Todo el mundo sabe cómo se trata a una ocupación.” A pesar de sus objeciones, Hezbollah y el gobierno libanés no tienen realmente la capacidad de obligar a Israel a retirarse. Los nuevos líderes de Líbano han buscado reunir a sus vecinos árabes y apelar a los Estados Unidos en un intento de presionar a Israel, pero son considerados en gran medida impotentes. Y los expertos dicen que Hezbollah, golpeado por la guerra de 14 meses contra Israel, tampoco es probable que arriesgue resucitar el conflicto a corto plazo. Sin embargo, si Israel permanece indefinidamente dentro del Líbano, esto podría fortalecer a Hezbollah a largo plazo, dijeron expertos regionales. “Si Israel se queda en esos cinco puntos, eso es absolutamente un regalo para Hezbollah”, dijo Paul Salem, vicepresidente de compromiso internacional del Instituto del Medio Oriente en Washington. “Les permite decir que la ocupación no puede terminarse por medios diplomáticos y, por lo tanto, que Líbano continúa necesitando resistencia armada.” El nuevo presidente del Líbano, Joseph Aoun, se ha comprometido a poner todas las armas bajo el control del estado, un desafío para Hezbollah, que ha ejercido una influencia desmedida sobre el país. No está claro cómo el Sr. Aoun logrará ese objetivo. El ejército libanés advirtió a los civiles el domingo que no se acercaran a las ciudades del sur hasta que el ejército se hubiera desplegado allí. El ejército libanés acusó a Israel de adoptar una política de tierra quemada en las últimas semanas, incluyendo demoler e incendiar viviendas al retirarse de pueblos. y aldeas. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esa afirmación. La intención de Israel de quedarse en Líbano se produce en medio de tensiones crecientes en el país. Después de que el ejército israelí acusara a Irán de enviar dinero a su aliado Hezbollah a través del aeropuerto de Beirut, las autoridades libaneses cancelaron los vuelos desde Irán la semana pasada. Miles de simpatizantes de Hezbollah bloquearon más tarde las carreteras que conducen al único aeropuerto del país en protesta y un convoy de las Naciones Unidas cerca del aeropuerto fue atacado. Las protestas violentas marcaron uno de los primeros grandes desafíos para los nuevos líderes del Líbano mientras intentan frenar la influencia desmedida de Hezbollah en el país. El ejército israelí también parece haber intensificado sus ataques en Líbano en vísperas del plazo para la retirada. El lunes, el ejército israelí dijo que había atacado y matado a un comandante de Hamas en la ciudad portuaria libanesa de Sidón, a más de 20 millas de la frontera israelí. Patrick Kingsley y Johnatan Reiss contribuyeron con la información.