A medida que se acercan los aranceles de Trump, el mundo se prepara para el derrame del mercado de valores.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene planes de imponer aranceles a bienes de Canadá y México el sábado. Ahora comienza el juego de adivinanzas sobre cómo afectarán al mercado bursátil global.

El destilar la sutileza de cualquier anuncio de Trump será un desafío para los inversores. Por ejemplo, el jueves Trump indicó que los aranceles comenzarían el sábado, luego el viernes Reuters informó que en realidad entrarían en vigor el 1 de marzo, y finalmente el viernes por la tarde la Casa Blanca confirmó que de hecho se aplicarán el 1 de febrero.

Más allá de ese pequeño caos, todavía hay mucha incertidumbre. Trump podría imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de Canadá y México o aumentar los aranceles de forma mensual. Podría dar respiros a industrias específicas como automóviles y energía de manera selectiva que los inversores interpreten como un suavizamiento de sus severas advertencias. Y su plan para China y Europa sigue siendo una incógnita.

“Como no sabemos lo que va a pasar, tenemos que asumir que habrá un aumento general de aranceles en casi todo lo que se importa a los Estados Unidos”, dijo Chris Beckett, jefe de investigación en Quilter Cheviot. “Entonces empiezas a preocuparte por la represalia y las reducciones generales del comercio libre.”

Lo interesante es que en los 10 días desde la amenaza inicial de aranceles de Trump el 21 de enero, el índice S&P 500 prácticamente no ha variado, mientras que los índices bursátiles en Europa, Canadá y México han subido, y el índice Nasdaq Golden Dragon, que comprende empresas que hacen negocios en China pero cotizan en EE.UU., ha subido más del 4%.

“El mercado ya ha descontado bastante en cuanto a la cuestión de los aranceles de EE.UU., pero siempre existe el riesgo de que Trump vaya más allá de lo esperado”, dijo Gilles Guibout, responsable de acciones europeas en AXA IM, en una entrevista telefónica. “Hay una sensación general de incertidumbre que va más allá de la cuestión de los aranceles: Trump es completamente impredecible.”

Veamos qué acciones y sectores globales podrían verse más afectados por los planes de Trump:

Canadá y México

Con los aranceles a Canadá y México que se espera entren en vigor en un día, los operadores están alerta ante grandes cambios en sectores que se consideran las primeras líneas de cualquier guerra comercial.

Fabricantes de automóviles como General Motors Co., Ford Motor Co. y Stellantis NV, que tienen cadenas de suministro globales y una exposición masiva a México y Canadá, podrían ver oscilaciones significativas. Los fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla Inc., Rivian Automotive Inc. y Lucid Group Inc. también podrían sentir el golpe. Las menciones de la palabra “aranceles” ya están aumentando en las conferencias de resultados.

“Los aranceles a México y Canadá son en realidad la peor noticia posible para las acciones y la economía de EE.UU.,” dijo Thomas Brenier, jefe de acciones en Lazard Freres Gestion. “Es una mala noticia para el complejo industrial de EE.UU. y aumentará severamente los costos para los fabricantes de automóviles y perturbará las cadenas de suministro.”

Las industrias farmacéutica, del acero, del cobre y del aluminio también están bajo escrutinio ya que Trump amenazó con aranceles sobre ellas. Los fabricantes industriales como Deere & Co., Caterpillar Inc. y Boeing Co. podrían tener dificultades. En particular, la fabricante de aeronaves Bombardier Inc. está en una posición única como empresa con sede en Canadá con operaciones de fabricación en México que vende sus productos en EE.UU.

Por otro lado, las acciones de pequeña capitalización probablemente no se verán afectadas y por lo tanto podrían beneficiarse competitivamente, ya que sus operaciones suelen ser de carácter nacional, lo que les permite evitar la amenaza de políticas económicas proteccionistas.

China y Asia

El presidente indicó el jueves que seguiría adelante con aranceles del 10% a las importaciones chinas, pero no especificó el momento.

Los inversores extranjeros han huido de casi todos los mercados regionales desde las elecciones presidenciales de EE.UU. debido al creciente enfoque en las políticas de “América Primero” de Trump. Pocos sectores en Asia han reportado retornos positivos: los subíndices de materiales y servicios públicos han caído más del 10% cada uno, mientras que los de bienes raíces, productos de consumo básico y energía han disminuido más del 5% cada uno.

Los ingresos de China de gigantes asiáticos de microchips como Samsung Electronics Co. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. han estado en el punto de mira mientras EE.UU. prepara reglas más estrictas para evitar que China acceda a chips avanzados. Los fabricantes de semiconductores estadounidenses como Nvidia Corp., Applied Materials Inc. y Broadcom Inc. también podrían verse afectados.

Las empresas solares también enfrentan un riesgo significativo ya que China controla una parte importante de la cadena de suministro de esa industria. Los inversores estarán atentos a acciones como la mayor fabricante de módulos solares del mundo, Longi Green Energy Technology Co., y su empresa más pequeña, JA Solar Technology Co. Los proveedores coreanos de baterías para vehículos eléctricos como Samsung SDI Co. y LG Chem Ltd. también están en el punto de mira, ya que Trump ha amenazado con eliminar un crédito fiscal al consumidor destinado a impulsar la adopción de vehículos eléctricos.

Europa

Si bien es poco probable que la región euro sienta un dolor inmediato por los gravámenes de Trump, no está completamente exenta, ya que el presidente de EE.UU. ha indicado que Europa podría enfrentar su propio conjunto de aranceles. Los miembros del índice Stoxx 600 generan solo el 40% de sus ingresos dentro de la UE, con un 26% proveniente de América del Norte.

Los aranceles del 10% sobre bienes europeos restarían entre un 1% y un 2% a las ganancias por acción, según estimaciones de estrategas de Citigroup Inc. dirigidos por Beata Manthey. Se espera que las ganancias aumenten un 7% en Europa y un 15% en EE.UU. este año, según las proyecciones actuales.

Los fabricantes de automóviles probablemente verían un impacto significativo, ya que empresas como Volkswagen AG tienen bases de fabricación en México. El fabricante de automóviles alemán está considerando establecer una instalación de producción en EE.UU. para sus marcas Audi y Porsche en respuesta a los aranceles, informó Handelsblatt esta semana. El índice Stoxx Automobiles & Parts ha subido aproximadamente un 5% este año, quedando ligeramente por debajo del Stoxx 600 después de perder más del 12% en 2024, convirtiéndose en el peor desempeño entre los 20 sectores principales del índice.

Karen Georges, gestora de fondos en Ecofi en París, dijo que recientemente compró acciones de una empresa estadounidense de gestión de residuos que no tiene exposición a una guerra comercial. También tiene exportadores alemanes. Si bien estas acciones tienen cierta exposición a EE.UU., no tienen mucha producción allí y podrían beneficiarse a medida que se alivian las tensiones comerciales, dijo.

Otras industrias europeas a tener en cuenta incluyen mineras, especialmente siderúrgicas, así como fabricantes de bebidas alcohólicas como Remy Cointreau SA y Pernod Ricard SA, que suelen ser sensibles a las noticias sobre aranceles.

Martin Frandsen, gestor de cartera de renta variable global en Principal Asset Management, recomienda empresas que generan ingresos fuera de Europa, como fabricantes farmacéuticos, así como ciertas aseguradoras cuyas características defensivas y altos retornos de capital las hacen atractivas durante épocas de incertidumbre. “En un entorno de incertidumbre elevada, vale la pena ser muy selectivo”, dijo.

–Con la asistencia de Michael Msika.

