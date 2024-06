A medida que los jóvenes pierden la esperanza, un reformista se postula para presidente.

Hace 2 horas

Por Caroline Hawley, corresponsal diplomática

Multitudes cada vez mayores han asistido a las manifestaciones del reformista Massoud Pezeshkian

Elecciones en la República Islámica son asuntos controlados con fuerza

Pero esta vez hay una carta salvaje: un reformista ex cirujano cardíaco y ex ministro de Salud, Massoud Pezeshkian, quien ha declarado “inmoral” las acciones de la policía de moral de Irán, que hacen cumplir estrictos códigos de vestimenta a las mujeres

Las reglas sobre el uso del hiyab ahora se están violando regularmente por mujeres y el Sr. Pezeshkian, de 69 años, ha dicho

También ha prometido intentar mejorar las relaciones con Occidente y reavivar las conversaciones nucleares, con la esperanza de poner fin a las sanciones que han paralizado la economía de Irán

El Sr. Pezeshkian ha sido respaldado públicamente por dos expresidentes reformistas, Hassan Rouhani y Mohammad Jatami, y el exministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif

Sus mítines de campaña atrajeron a multitudes cada vez mayores en los días previos al día de las elecciones

Y el jueves dos candidatos se retiraron de la contienda

Las últimas encuestas de opinión mostraron al Sr. Pezeshkian por delante de Mohammad Baqer Qalibaf, un ex comandante de los Guardianes de la Revolución de Irán que actualmente es presidente del parlamento, y Saeed Jalili, un exnegociador nuclear intransigente

Los conservadores se oponen al compromiso con Occidente

Un candidato sigue en la carrera para reemplazar a Ebrahim Raisi

Las cifras de participación se consideran una prueba clave de la legitimidad de la República Islámica

Varios en Teherán han dicho que Azad describió las elecciones como un “juego” organizado por el régimen

Muchos iraníes han perdido la esperanza de que se produzcan cambios significativos a través de las urnas

Algunos creen que la entidad clerical solo permitió que el Sr. Pezeshkian se postulara como parte de un esfuerzo para aumentar la participación

Varios en Teherán con los que he hablado en los últimos días han expresado esa opinión

Pero otros pueden ser atraídos a los colegios electorales por la pequeña posibilidad de cambio que representa el Sr. Pezeshkian para los iraníes de mentalidad liberal

Si lo hace, hay una gran interrogante sobre qué margen de maniobra tendrá

“Pezeshkian es un reformista solo de nombre”, dice Sanam Vakil del grupo de expertos Chatham House

“Apoya la República Islámica y es profundamente leal al líder supremo. Su participación podría potencialmente impulsar la participación pública y aumentar el entusiasmo, pero no se debería esperar mucho más que una diferencia en el tono si es elegido”