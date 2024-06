A medida que los desafíos se acumulan, una oleada de cumbres destaca la determinación del oeste.

Los líderes occidentales están embarcando en una extraordinaria serie de cumbres esta semana, lo que les podría dar la oportunidad de proyectar unidad a los adversarios que cada vez ven al Occidente como algo que debe ser desafiado, ignorado o incluso repudiado. Pero a medida que se reúnen en los acantilados azotados por el viento de Normandía para el 80 aniversario del Día D el jueves, y cinco semanas después en Washington para una cumbre de la OTAN, los líderes serán puestos a prueba en una serie de temas divisivos: las guerras en Ucrania y Gaza, el ascenso de China y, quizás lo más desafiante, el futuro de Estados Unidos. Por un lado, el Día D y la OTAN son inspiradoras conmemoraciones: la primera, una nostálgica conmemoración de la victoria aliada sobre la tiranía nazi; la segunda, una fiesta de cumpleaños por los 75 años de la alianza que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En medio, hay una conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza y una cumbre de líderes del G7 en Italia. Sin embargo, bajo el orgullo y la pompa, habrá dudas persistentes, especialmente sobre la dirección de la política estadounidense. El presidente Biden viajará a Francia e Italia (se espera que se salte el foro en Suiza), pero está ajustando la diplomacia en medio de una batalla electoral contra el ex presidente Donald J. Trump, cuya victoria en noviembre cuestionaría la supervivencia misma de la alianza que los líderes occidentales están celebrando tanto. La sombra de Trump sobre los eventos es inevitable. Las cumbres están enmarcadas por sus convicciones de la semana pasada por falsificar registros comerciales y su sentencia, programada para el 11 de julio, el último día de la reunión de la OTAN en Washington. Eso proporcionará a los líderes europeos una vista privilegiada de la disfunción política de Estados Unidos, incluso mientras Biden se esfuerza por unirlos contra la amenaza rusa. “Hay una pantalla dividida”, dijo Charles A. Kupchan, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Georgetown. “Estamos experimentando una época de revivir y renovar la alianza occidental, y estas diversas cumbres capturarán eso.” “Pero vamos a estar celebrando en el mismo momento en que todos están preocupados por las próximas elecciones en Estados Unidos”, dijo el profesor Kupchan, quien trabajó en asuntos europeos en la administración de Obama. “Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la amenaza interna para Occidente es más aguda que la amenaza externa.” La ansiedad occidental no se limita a preocupaciones sobre Estados Unidos. Los temores de un resurgimiento populista se propagan por toda Europa, desde Italia, donde una primera ministra de derecha, Giorgia Meloni, será la anfitriona en la reunión del G7, hasta Francia y Alemania, donde los líderes enfrentan un creciente descontento y desafiantes inquietos en la derecha. Se espera que los partidos de extrema derecha se desempeñen bien en las elecciones al Parlamento Europeo, que comienzan el jueves y podrían crear una nota discordante en medio de los homenajes a los héroes del Día D. “Los europeos ya pensaban que toda esta serie de casos criminales estaban ayudando a Trump en lugar de perjudicarlo”, dijo Kim Darroch, quien fue embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos durante la administración Trump. “Esto será parte de cada conversación entre las delegaciones en todas estas cumbres.” Wolfgang Ischinger, ex embajador alemán en Washington, dijo: “Europa no está tan preocupada por el Estado de derecho como por la madurez del electorado estadounidense, una parte del cual parece ser extremadamente crédula y demasiado susceptible a las tentaciones del populismo trumpiano.” Para el Sr. Ischinger, quien dirigió la Conferencia de Seguridad de Munich hasta 2022, la sentencia de Trump será una distracción inoportuna de una reunión de la OTAN que podría “ofrecer una oportunidad única para restaurar la fe en nuestra visión común de la libertad y demostrar resolución en lugar de vacilación, coraje en lugar de miedo.” Biden dio un paso decisivo en esa dirección la semana pasada al permitir que Ucrania use armas estadounidenses en ataques militares limitados dentro de Rusia. Esa decisión podría galvanizar a otros países occidentales, algunos de los cuales ya estaban inclinándose en esa dirección, y eliminó una división entre Washington y las capitales europeas. Sin embargo, Biden impondrá estrictas limitaciones al uso de armas estadounidenses por temor a una escalada con Rusia, un adversario armado nuclear, y en qué punto trazar la línea seguirá siendo un punto de controversia dentro de la alianza occidental. Biden también debe hacer un mejor trabajo persuadiendo a los europeos para que asuman una mayor parte de la carga de defender a Ucrania, dijeron los diplomáticos. La aprobación del Congreso en abril de un paquete de ayuda de $61 mil millones para Kiev, después de un largo retraso, subrayó el grado en que la seguridad de Ucrania, y de Europa, aún depende de Estados Unidos. “Los europeos deben comprender que, sin un esfuerzo mayor por su parte, podría haber un significativo desenganche estadounidense de la alianza, especialmente si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en enero”, dijo Peter Westmacott, quien fue embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, Francia y Turquía. “En algún momento, probablemente habrá negociaciones para poner fin al conflicto”, dijo Westmacott. “Mi preocupación es que si los partidarios de Ucrania no hacen más, y pronto, esa negociación podría convertirse en una rendición, lo que solo alentaría a Putin a probar suerte aún más”. Rusia no ha sido invitada a la conferencia de paz en Suiza, lo que ha llevado a otras potencias importantes como China a rechazar la reunión. La ausencia de Biden también disminuirá los resultados potenciales, aunque la Casa Blanca ha dicho que enviará una delegación. Putin le daría una ovación de pie a Biden si no se presentara, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La frustración de Zelensky con Washington destaca el papel de anclaje de los Estados Unidos en la red de alianzas. Fortalecer esas relaciones ha sido una prioridad importante de la administración de Biden, y los analistas dijeron que estas cumbres mostrarían el progreso que ha logrado, no solo en Europa, sino también en Asia, donde Japón y Corea del Sur se han acercado más a Estados Unidos. El firme apoyo de Biden a Israel en la guerra en Gaza ha abierto una brecha entre Estados Unidos y algunos países europeos. Irlanda, Noruega y España reconocieron recientemente un estado palestino. Pero Gran Bretaña, Francia y Alemania hasta ahora han evitado una ruptura con Estados Unidos, a pesar de la complicada política interna en sus países y el creciente malestar con la conducta de Israel en la guerra. A pesar de todos sus esfuerzos diplomáticos, algunos expertos dicen que el énfasis de Biden en las alianzas ha sembrado las semillas de problemas futuros. Ha hecho que los aliados dependan excesivamente de Estados Unidos, razón por la cual el espectro de Trump rondará las reuniones en Francia, Suiza, Italia y Estados Unidos. “El centro de la estrategia de Biden son las alianzas y los aliados; están increíblemente orgullosos de eso”, dijo Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en Washington. “Trump básicamente piensa que los aliados son familiares que vienen a tu casa, te piden prestado dinero y usan tu piscina.” “Pero la administración de Biden ha empeorado el problema”, dijo Shapiro, “porque han creado tanta dependencia de Estados Unidos en el mismo momento en que el mundo no debería depender de él, debido a Trump.”