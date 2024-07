A medida que los auriculares de Apple llegan a Europa, ¿alguna vez la realidad virtual llegará a ser popular?

Hace 6 minutos

Por Zoe Kleinman, editora de tecnología

Getty Images

El Vision Pro se lanzó en el Reino Unido y partes de Europa el viernes

Para tener una idea del interés público en el Vision Pro, el muy tecnológico y caro auricular de realidad virtual (RV) de Apple, finalmente se lanzó en el Reino Unido y Europa el viernes, ¿dónde mejor que ir que a una de sus propias tiendas?

En el pasado, la gente acampaba fuera de las sucursales de Apple durante la noche, tan desesperada estaban por poner sus manos en el último producto de la gigante tecnológica.

Cuando fui a su sucursal en el centro de Londres el viernes por la mañana, sin embargo, solo había un grupo pequeño, principalmente compuesto por hombres, esperando a que las puertas se abrieran.

En parte, eso se debe a que la gente hoy en día prefiere la conveniencia de las preventas.

Pero también tal vez nos diga algo sobre la pregunta que sigue rondando en el mercado de auriculares de RV: ¿alguna vez dejará de ser cosa de aficionados a la tecnología y se convertirá realmente en algo mainstream?

El plan de Apple para hacer que su producto se destaque es posicionarlo como un producto que utilizas para hacer las cosas que ya haces, solo que mejor. Los videos caseros se vuelven como en 3D, las fotos panorámicas se extienden del piso al techo, 360 grados a tu alrededor. Apple me sigue recordando que llama a esto “contenido espacial”. Nadie más lo hace. Pero muchos fruncen el ceño ante el precio del Vision Pro, ¡una enorme £3,499!

El propietario de Facebook, Meta, ha estado observando de cerca el enfoque de Apple. Lleva mucho tiempo en el juego de la RV. En una demostración reciente del Meta Quest 3, que ha estado disponible en el Reino Unido desde 2023, el equipo estaba muy interesado en hablar conmigo sobre “multi-tarea” – teniendo varias pantallas en acción al mismo tiempo. En una demostración tenía un navegador web, YouTube y Messenger en línea frente a mí. “Siempre hicimos esto, solo que no hablamos realmente sobre ello”, me dijo un trabajador de Meta.

Y en su anuncio más reciente, un hombre usa un Quest 3 para ver instrucciones de video mientras construye una cuna. Quizás no sea el concepto más emocionante, pero muestra cómo Meta quiere que la gente vea su tecnología. Oh, y cuesta menos de £500.

Se cree que la serie de auriculares Quest de Meta ha vendido más de 20 millones de unidades en todo el mundo, aunque la empresa no publica cifras de ventas.

Apple y Meta son los dos grandes actores, pero la RV es un mercado saturado: hay docenas, tal vez cientos, de auriculares diferentes ya disponibles. Pero lo que los une a todos es que ninguno ha alcanzado realmente el mainstream.

Hasta ahora, el Vision Pro solo ha estado a la venta en EE. UU., la firma de investigación IDC predice que venderá menos de 500,000 unidades este año. Meta, que ha estado en el mercado por más tiempo, tampoco publica datos de ventas del Quest, pero se piensa que ha vendido alrededor de 20 millones en todo el mundo. Los auriculares de RV no son ni de lejos tan comunes como las tabletas, y mucho menos los teléfonos móviles.

Y empeora: George Jijiashvili, analista de la firma de investigación de mercado Omdia, dijo que muchos de los dispositivos vendidos son abandonados. “Esto se debe en gran medida a la limitada llegada de contenido convincente para mantener el compromiso”, dijo.

Pero, por supuesto, la falta de contenido lleva a un menor interés, y un menor incentivo para que los desarrolladores creen ese contenido en primer lugar. “Es una situación de que viene primero, el huevo o la gallina”, dijo el Sr. Jijiashvili a la BBC.

Alan Boyce, el fundador del estudio de realidad mixta DragonfiAR, advirtió que los primeros adoptantes del Vision Pro tendrían que “ser pacientes” mientras llegaba más contenido. Ahí es donde el Quest 3 le gana, ya que ya tiene una “robusta biblioteca” de juegos, y puede realizar tareas de escritorio virtual al igual que el Vision Pro.

Y el analista de IDC Francisco Jeronimo dice que no deberíamos ser demasiado rápidos para descartar un comienzo lento para el nuevo producto de Apple. “Siempre está la expectativa de que Apple con cada producto venderá en millones de inmediato, siempre hay la comparación con el iPhone”, dijo.

Pero la realidad es que incluso el iPhone tardó en despegar y en ganar una gran cantidad de compradores. Según Melissa Otto de S&P Global Market Intelligence, el iPhone solo se volvió mainstream cuando la App Store “comenzó a explotar con aplicaciones que agregaban valor a nuestras vidas”. “Cuando la gente comienza a sentir que sus vidas están mejorando y volviéndose más convenientes, es cuando están dispuestos a dar el salto”, dijo.

La experiencia de RV

Hay otro factor a considerar aquí también: la experiencia física de usar un auricular. Tanto Apple como Meta utilizan la llamada tecnología de “passthrough” para permitir lo que se conoce como realidad mixta, la mezcla de los mundos real y generados por computadora.

Al utilizar cámaras en el exterior del auricular, los usuarios reciben una transmisión de video en vivo en alta definición de su entorno, lo que significa que pueden llevarlo mientras hacen cosas como caminar o hacer ejercicio.

Pero colocarse algo en la cara que pese medio kilogramo no es algo que se sienta particularmente natural. Generalmente, los auriculares ahora son más ligeros que antes, pero aún así no puedo imaginar usar ninguno de ellos durante horas seguidas – aunque un colega dice que a menudo lo hace.

Un número considerable de personas, incluido yo, hemos experimentado mareos de RV, que es cuando estar en RV te hace sentir mareado. Esto ha mejorado significativamente a medida que la tecnología ha avanzado y es mucho menos problema, pero cualquier experiencia que te haga moverte con un controlador en lugar de tus pies aún tomará algo de tiempo acostumbrarse. La mayoría de las experiencias de RV ahora incluyen todo tipo de configuraciones para evitar esto, como la capacidad de “teletransportarse” entre ubicaciones. El juego de RV de Sony Horizon: Call of the Mountain solucionó el problema al permitirte moverte balanceando los brazos hacia arriba y hacia abajo: parece tonto, pero ayuda a engañar al cerebro y evitar el mareo.

Sony dice que vendió 600,000 auriculares PlayStation VR 2 en las primeras seis semanas después de su lanzamiento en febrero de 2023. Tal vez no sorprendentemente, Sony se ha centrado en los juegos con su auricular. Gafas o implantes, lo que los expertos digan, las empresas mismas muestran confianza en sus productos y sus respectivas fortalezas. No es ningún secreto que la ambición a largo plazo de las gigantes tecnológicas aquí es que la realidad mixta, o aumentada, se convierta en la realidad normal. Meta, propietaria de Facebook, se cambió el nombre después de su gran plan para que todos vivamos en un mundo virtual llamado el Metaverso: trabajando, descansando y jugando allí, y presentándonos como versiones de nuestros seres digitales de uno mismo. Todo eso parece haberse calmado un poco por el momento. Pero todos tienen razón en que algún día algo reemplazará a nuestros teléfonos y quizás ese algo sea una forma de auricular de RV.

Eventualmente, espero que estas cosas comiencen a parecerse más a gafas y menos a enormes gafas de esquí… si no son implantes cerebrales (no estoy bromeando).

“Los dispositivos que se ven como se ven hoy: creo que sabemos que no es un dispositivo de mercado masivo. Es demasiado pesado, es demasiado incómodo”, dijo el Sr. Jijiashvili. Ahí es donde los rivales han centrado sus esfuerzos, con Viture y XReal produciendo gafas de sol con pantallas de alta fidelidad incrustadas en ellas.

Melissa Brown, jefa de relaciones de desarrollo en Meta, nos dijo que “absolutamente” pensaba que el Quest 3 podría algún día reemplazar al teléfono inteligente. Pero al día siguiente, el equipo de relaciones públicas de Meta se puso en contacto con una respuesta más medida de Mark Zuckerberg, en la que dijo “la última generación de computadoras no desaparece… no es como cuando obtuvimos teléfonos, la gente dejó de usar computadoras”.

Juzgando por lo que vi en la tienda de Apple en Regent Street de Londres, el Reino Unido no está a punto de ser invadido por personas deambulando con Vision Pros o Quest 3. El primer cliente con el que hablé en realidad solo había entrado a buscar un cargador y se sintió un poco desconcertado por los aplausos del personal de Apple cuando entró.

Pero en las dos horas que estuvimos allí, varias personas salieron sonriendo con grandes bolsas blancas de Apple. La pregunta sigue siendo: ¿cuántas más se pueden persuadir para hacer lo mismo?