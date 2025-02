A medida que las aerolíneas refuerzan los códigos de vestimenta, estas prendas te harán expulsado de un vuelo.

Por supuesto, los viajes aéreos han cambiado con el tiempo, y una ocasión que una vez requería vestirse elegante se ha vuelto considerablemente más informal.

Recientemente, Spirit Airlines emitió un nuevo código de vestimenta para sus pasajeros, después de varios incidentes que salieron en las noticias sobre clientes que fueron expulsados de los vuelos debido a su vestimenta.

Ahora, los clientes de Spirit Airlines están sujetos a ser expulsados de los vuelos si están “descalzos o vestidos inadecuadamente (es decir, ropa transparente; no adecuadamente cubierta; pechos, glúteos u otras partes íntimas expuestas), o cuya ropa o artículo, incluyendo arte corporal, sea lascivo, obsceno u ofensivo en naturaleza”.

Aquí hay algunas otras reglas que tienen las líneas aéreas con respecto a la vestimenta.

1. Hawaiian Airlines

Se prohíbe a los pasajeros de Hawaiian Airlines usar trajes de baño, y “la ropa debe cubrir la parte superior del torso”, dice su contrato de transporte.

Los shorts están bien, pero “no se permiten speedos y la parte inferior de un bikini”, dijo Hawaiian Airlines. Y los pies descalzos tampoco están permitidos.

“En todos los casos, la ropa no debe ser lasciva, obscena o patente ofensiva para los demás”, dijo Hawaiian Airlines.

2. Southwest Airlines

Los pasajeros de Southwest Airlines no pueden usar ropa “lasciva, obscena o patente ofensiva”, y los pasajeros deben usar zapatos.

3. United Airlines

De manera similar a Southwest, los pasajeros en United tienen un código de vestimenta bastante relajado.

El contrato de transporte de United Airlines especifica que los pasajeros deben estar “bien vestidos”.

La ropa no puede ser “lasciva, obscena u ofensiva” tampoco, y los pasajeros tienen que usar zapatos.

4. American Airlines

El código de transporte de American Airlines no especifica lo que no está permitido, pero dice que los pasajeros tienen que “vestirse apropiadamente; no se permiten pies descalzos o ropa ofensiva”.

5. Delta Air Lines

El código de transporte de Delta no tiene un código de vestimenta específico.

Deja claro que los pasajeros pueden ser expulsados cuando su “comportamiento, vestimenta, higiene u olor crean un riesgo irrazonable de ofender o molestar a otros pasajeros”.

6. Qatar Airways

Qatar Airways tiene un código de vestimenta para pasajeros en clase ejecutiva y superior, según su sitio web.

“Dependiendo de tu destino, hay diferentes reglas y regulaciones sobre el tipo de ropa que debes usar. El código de vestimenta está diseñado para garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros mientras viajan, por lo que es importante entender las reglas antes de partir”, dijo Qatar Airways.

Este código de vestimenta prohíbe los shorts, la ropa deportiva y la “ropa excesivamente reveladora”, y los pasajeros de clase ejecutiva deben vestirse “elegante casual”.

“Los pasajeros deben prestar atención al código de vestimenta al viajar en clase ejecutiva, ya que garantizará su comodidad y respeto por otros pasajeros”, dijo Qatar Airways.

