A medida que la presión de China sobre Taiwán aumenta, el enviado de EE. UU. que se retira insta a mantener la calma.

Al aproximarse al final de tres años como representante principal de los Estados Unidos en Taiwán, Sandra Oudkirk tiene algunos consejos de despedida: Evite el pánico sobre el lenguaje combativo y las acciones de China, pero no se acostumbre a los riesgos. La Sra. Oudkirk ha sido la embajadora de facto de Washington en Taiwán en un momento en que la democracia insular se ha convertido en un crisol de tensiones entre Washington y Pekín. China reclama que Taiwán es su territorio y debe aceptar la unificación, por la fuerza armada si los líderes en Pekín deciden que es necesario. A veces, el debate entre políticos, funcionarios y expertos taiwaneses y estadounidenses ha tomado cierta tensión, sobre qué combinación de tácticas —qué compras militares, qué palabras tranquilizadoras o inflexibles hacia Pekín, qué pasos con las demás democracias— podrían reducir mejor los riesgos de guerra. La Sra. Oudkirk, que deja su cargo en Taipei a principios del próximo mes, sugirió que Taiwán y sus socios necesitaban encontrar un camino estable, evitando tanto la histeria como la complacencia. “Estas son preguntas que siempre nos hacen sobre lo peligroso que es Taiwán —ya sabes, que Taiwán es el lugar más peligroso del mundo”, dijo, refiriéndose a las conversaciones sobre una crisis o guerra inminente. “A veces, los titulares realmente no capturan toda la realidad”. Pero añadió sobre China: “Cuando un gobierno, un país, un líder te dice lo que están pensando y te dice lo que están planeando, debes escuchar lo que están diciendo”. Después de décadas de diatribas de Pekín, muchos taiwaneses prestan poca atención. Los ejercicios militares chinos y las intrusiones en el espacio aéreo están aumentando, pero aún causan alarmas públicas solo raramente. La mayoría de los taiwaneses también dicen que creen que Estados Unidos intervendría si China amenazara realmente con invadir. Pero esa creencia no es universal entre los políticos taiwaneses y votantes, algunos de los cuales son escépticos sobre la dedicación e intención estadounidense. Los Estados Unidos se han comprometido en una ley a ayudar a Taiwán a defenderse, y tienen la opción de enviar fuerzas estadounidenses si China alguna vez intentara una toma armada. Algunos comandantes y expertos estadounidenses han dicho que una invasión es una posibilidad inminente: Hace unos años, algunos citaron 2027 como una fecha potencial para la acción militar china. Sin embargo, los funcionarios de la administración Biden han dicho que no ven un plazo fijo del líder chino, Xi Jinping. Aun así, en los años previos y durante el tiempo de la Sra. Oudkirk como principal representante de los Estados Unidos en Taiwán, la campaña de presión de China contra la isla, a unos 100 kilómetros de su costa, se ha intensificado. Fue asignada por primera vez a Taiwán como oficial consular en 1992, cuando la isla estaba emergiendo de décadas de ley marcial, y China era mucho menos rica y bien armada. Luego tuvo puestos en Dublín, Estambul y Pekín. La Sra. Oudkirk se convirtió en embajadora de facto en Taiwán a mediados de 2021. La invasión de Ucrania por parte de Rusia se produjo unos meses más tarde, profundizando las preocupaciones taiwanesas sobre una jugada similar de China de una toma armada. En agosto de 2022, el ejército chino celebró sus ejercicios más extensos…