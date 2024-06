A medida que la guerra se prolonga, los gazatíes están más dispuestos a hablar en contra de Hamas.

El 7 de octubre, mientras el ataque liderado por Hamas a Israel estaba desarrollándose, muchos palestinos salieron a las calles de Gaza para celebrar lo que compararon con una fuga de prisión y vieron como la humillación repentina de un ocupante.

Pero fue solo un impulso temporal para Hamas, cuyo apoyo entre los gazatíes ha sido bajo durante algún tiempo. Y a medida que el asalto israelí ha traído devastación generalizada y decenas de miles de muertes, el grupo y sus líderes han seguido siendo ampliamente impopulares en la enclave. Más gazatíes incluso han estado dispuestos a hablar en contra de Hamas, arriesgando represalias.

En entrevistas con casi una docena de residentes de Gaza en los últimos meses, varios de ellos dijeron que responsabilizaban a Hamas por iniciar la guerra y ayudar a traer muerte y destrucción sobre ellos, incluso cuando culpan a Israel en primer lugar.

Uno de los gazatíes, Raed al-Kelani, de 47 años, dijo que Hamas siempre actúa en su propio interés.

“Comenzó el 7 de octubre y quiere terminarlo en sus propios términos,” dijo el Sr. al-Kelani, quien trabajaba como funcionario civil para el gobierno de la Autoridad Palestina en Gaza, que era dirigido por una facción rival a Hamas antes de que Hamas se hiciera con el control del territorio en 2007.

“Pero el tiempo está corriendo y no hay ninguna esperanza potencial de terminar esto,” agregó. Ahora, el Sr. al-Kelani prepara comidas y distribuye ayuda alimentaria en refugios para gazatíes desplazados. “Hamas sigue buscando su parte de poder,” dijo. “Hamas no sabe cómo bajar del árbol al que trepó.”

Algunos de los gazatíes que hablaron con The New York Times dijeron que Hamas sabía que estaría iniciando una guerra devastadora con Israel que causaría muchas bajas civiles, pero que no proporcionó alimentos, agua o refugio para ayudar a la gente a sobrevivir. Los líderes de Hamas han dicho que querían encender un estado permanente de guerra con Israel en todos los frentes como una forma de revivir la causa palestina y sabían que la respuesta israelí sería grande.