A medida que Irán se prepara para la guerra, sus ciudadanos son mantenidos en la oscuridad.

Todas las agencias y oficinas gubernamentales cerraron el miércoles en Teherán y en 13 provincias, incluidas algunas a lo largo de las fronteras occidental y oriental, el horario de las oficinas gubernamentales se limitó de 6 a.m. a 10 a.m. Se emitió un aviso a la aviación civil de Irán, advirtiendo que “habrá disparos” durante varias horas la noche del miércoles y hasta el jueves en partes del país. A medida que Irán se prepara para cumplir su promesa de “castigar severamente” a Israel por asesinar al líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán la semana pasada, está aumentando la ansiedad por la guerra entre el público. Sin embargo, había pocas señales en las calles de Teherán y otras ciudades de que un conflicto pudiera estar cerca. El gobierno dijo que el cierre del miércoles se produjo simplemente debido al calor extremo (se esperaba que la temperatura en Teherán alcanzara los 108 grados el miércoles) y que los cierres del espacio aéreo eran para ejercicios militares. Pero las explicaciones contradicen las declaraciones de los funcionarios de que, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Ali Bagheri, a los medios estatales el martes, “la respuesta de Irán será definitiva y severa.” Aunque el momento y el alcance de la respuesta de Irán siguen siendo desconocidos, si actuará solo o en coordinación con milicias regionales como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, la desconexión entre la retórica creciente y la despreocupación por preparar al público es llamativa. “Estamos en la oscuridad, aferrándonos a programas de noticias en la televisión satelital para averiguar qué está sucediendo porque nuestros funcionarios no nos están diciendo nada”, dijo Maliheh, de 66 años, una jubilada en Teherán. Al igual que otros entrevistados por teléfono para este artículo, pidió que se ocultara su apellido por temor a represalias de las autoridades. El gobierno no ha emitido ninguna directiva sobre qué deben hacer los ciudadanos si Israel responde con contraataques: no hay refugios temporales; no hay simulacros de alerta aérea; no hay advertencias para abastecerse de suministros de emergencia; y no hay planes de contingencia para hospitales en caso de un ataque. “La respuesta es nada, cero”, dijo Ehsan, un propietario de negocio de 41 años en Teherán, cuando se le preguntó si había escuchado alguna instrucción de seguridad pública. “La gente es una idea de último momento en nuestro país.” En las redes sociales y en entrevistas en varias ciudades, los iraníes dijeron que estaban ansiosos y confundidos. “La situación está más allá de nuestra tolerancia”, dijo Parisa, de 37 años, una artista en Teherán. “Muchas personas que nunca quisieron dejar el país ahora están pensando en emigrar. Todos están tristes, agresivos y preocupados.” Pero otros cuestionaron si las habladurías de guerra estaban justificadas, dudando que un contraataque israelí a lo que decida hacer Irán interrumpiría las rutinas diarias o servicios críticos como la electricidad y el agua. Mostafa, de 36 años, ingeniero informático en Rasht, en el noroeste de Irán, criticó el apoyo del gobierno a grupos militantes en la región, diciendo que puso a Irán en la mira de Israel. Aun así, Mostafa dijo que no creía que se avecinara una guerra total. “Será una guerra remota y en forma de destrucción de objetivos específicos”, dijo. “Así que no estoy tan preocupado.” Otros dijeron que ya estaban emocionalmente agotados por meses de eventos tumultuosos, cada uno suficiente por sí solo para perturbar a una nación, incluido un ataque terrorista reivindicado por ISIS que mató a más de 200 personas; intercambios de ataques con misiles con países vecinos; casi llegar al borde de la guerra con Estados Unidos e Israel; y la muerte del presidente y el ministro de Relaciones Exteriores en un accidente de helicóptero. En la última semana, la ya maltrecha moneda cayó nuevamente frente al dólar mientras la bolsa de valores se desplomaba. “Estamos hartos y cansados de despertarnos todos los días con noticias de que alguien murió, algo explotó, el precio del dólar subió, y recientemente tenemos que preocuparnos por ir a la guerra cada pocos meses”, dijo Behdad, un empresario de 39 años en Teherán, quien dijo que su negocio de importación-exportación estaba sufriendo como resultado. Los desafíos internos también han sacudido la nación. Un video ampliamente difundido que muestra a agentes de policía femeninas golpeando a dos adolescentes y arrastrándolas a una furgoneta porque no llevaban el hiyab ha provocado indignación. Muchos iraníes están pidiendo al recién elegido presidente reformista, Masoud Pezeshkian, que cumpla su promesa de campaña a las mujeres y ponga fin a la aplicación del hiyab obligatorio. (El video fue grabado a finales de junio, antes de las elecciones presidenciales). Voces solitarias han surgido entre los analistas políticos que advierten contra adentrarse en un conflicto que podría salir rápidamente de control. Ahmad Zeidabadi, un reformista, dijo en un mensaje en Telegram que mientras los analistas y periodistas israelíes debatían abiertamente las diversas consecuencias de un enfrentamiento con Irán, nadie en Irán se atrevía a ofrecer un juicio honesto similar y una evaluación de riesgos. “Si alguien dice una sola palabra – ‘Ten cuidado y sé cauteloso, y no te precipites en el agua imprudentemente’ – sería emboscado y acusado de apoyar el sionismo y estar en connivencia con Estados Unidos”, escribió el Sr. Zeidabadi.