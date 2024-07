A medida que Gran Bretaña vota, el cambio se siente en el aire. Optimismo, no tanto.

Los votantes acuden a las urnas en Gran Bretaña el jueves en un estado de ánimo dispéptico, muchos de ellos frustrados con el gobierno conservador pero escépticos de que cualquier reemplazo pueda desentrañar el enredo de problemas que frenan al país. Su escepticismo está justificado, según los analistas. Incluso si el Partido Laborista obtiene una amplia mayoría en el Parlamento, como sugieren las encuestas, se enfrentará a una serie de desafíos, desde una economía adormecida hasta un Servicio Nacional de Salud corroído, sin tener muchas herramientas para solucionarlos. El líder laborista, Keir Starmer, heredaría un “legado de cenizas”, dijo Robert Ford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Manchester. Y los votantes, que menos de cinco años atrás eligieron a los Conservadores por mayoría absoluta, probablemente no le darán a Starmer mucho margen para darle la vuelta a las cosas. “El mensaje no podría ser más claro: debes ofrecer un cambio, o estás acabado”, dijo el Sr. Ford. “La gente no será paciente”. La elección se está configurando como un hito político para el país. Es probable que represente la repudiación del Partido Conservador después de 14 años en el poder, y la elevación del Partido Laborista, que hace menos de cinco años sufrió su propia derrota electoral, la peor desde 1935, a manos de los Conservadores. Esa inversión vertiginosa de fortunas políticas habla del tumulto que ha envuelto a Gran Bretaña desde que votó para salirse de la Unión Europea en 2016. El Brexit fracturó al Partido Conservador, dejándolo cada vez más errático y extremo, mientras enfrentaba los desafíos de la pandemia de coronavirus y una crisis de costos de vida. Con el Laborismo al umbral del poder, se enfrenta a difíciles concesiones que reflejan las secuelas de esos años: un país agotado, exhausto y desesperado por un cambio. “Reconstruir la economía” La venta central del Laborismo es que puede impulsar la economía y generar suficientes ingresos adicionales de impuestos para evitar recortes profundos en los servicios públicos, aumentos de impuestos o una mayor deuda. Pero sus palancas para hacerlo son limitadas, especialmente después de que su ambicioso plan de varios miles de millones de libras para transformar a Gran Bretaña en una “economía verde” quedara víctima a principios de este año de la débil posición financiera del gobierno. Otra opción sería flexibilizar las restricciones al comercio con la Unión Europea, que han obstaculizado a los exportadores británicos desde el Brexit. Sin embargo, el Sr. Starmer se ha negado a volver a unirse al vasto mercado económico único de la UE, ya que eso significaría permitir que las personas de Europa tengan la libertad de vivir y trabajar en Gran Bretaña, o a su Unión Aduanera, lo que implicaría aceptar algunas de las normas de la Unión sobre aranceles y derechos. Aunque los analistas dijeron que debería ser posible para un gobierno laborista llegar a acuerdos más limitados, como un nuevo pacto comercial sobre animales y plantas que ayudaría a los exportadores de alimentos británicos, estos proporcionarían solo un impulso pequeño a la economía. Eso deja mucho en juego en otro objetivo principal del Laborismo: reformar el sistema de planificación de Gran Bretaña para construir más casas y acelerar la construcción de proyectos de obras públicas. Se espera que el Laborismo revise qué partes del campo permanecen fuera de los límites para los desarrolladores y restaure los objetivos de construcción residencial en áreas urbanas. “Modificar las normas de planificación podría desbloquear un boom inmobiliario, dijeron los economistas, pero molestaría a los votantes que quieren proteger los espacios verdes. Las presiones presupuestarias también complicarían los esfuerzos del Laborismo para arreglar el Servicio Nacional de Salud, donde el gobierno no logró reducir los tiempos de espera que se extienden a meses. El Laborismo ha prometido programar 40,000 citas adicionales a la semana, que afirma que puede hacer persuadiendo a los trabajadores del N.H.S. para asumir más citas durante las horas no laborales. El Laborismo dijo que también contrataría a 8,500 trabajadores de salud para tratar a pacientes con problemas de salud mental, así como duplicaría el número de escáneres C.T. y máquinas de resonancia magnética en hospitales. Financiaría esto cerrando un vacío legal para las personas que reclaman un estatus de no domiciliado en Gran Bretaña, lo que les permite evitar pagar algunos impuestos. Pero su desafío inmediato sería resolver un conflicto salarial enquistado con los médicos residentes. Después de que el gobierno rechazara sus demandas de un aumento salarial del 35 por ciento, los médicos han abandonado repetidamente el trabajo, causando una cascada de procedimientos cancelados y prolongando los tiempos de espera. “Abordar la inmigración” Abordar la inmigración es otro desafío para el Laborismo, no menos importante debido a las escaseces de trabajo en el N.H.S. y en toda la economía. Controlar las fronteras de Gran Bretaña fue un gran tema del referéndum del Brexit, pero la migración neta legal, es decir, la cantidad de personas que llegaron, menos las que se fueron, se ha triplicado aproximadamente desde entonces, alcanzando casi 750,000 en 2022, antes de retroceder ligeramente. El Laborismo se beneficiaría de los cambios introducidos por el gobierno Conservador, que restringió el derecho de los estudiantes a traer a sus familiares a Gran Bretaña, y por la reducción en el número de refugiados que vienen de Ucrania, Hong Kong y Afganistán. En total, se espera que la migración neta disminuya ahora. Pero ante ese telón de fondo, el Laborismo tendría que trabajar arduamente para cumplir su promesa de capacitar a más personas de Gran Bretaña para cubrir puestos de trabajo disponibles, y para disuadir a los empleadores de buscar trabajadores en el extranjero. Reducir el flujo de solicitantes de asilo que llegan en pequeñas embarcaciones a la costa inglesa sería aún más difícil. El Sr. Starmer ha prometido desechar una costosa política según la cual algunos solicitantes de asilo serían puestos en vuelos de ida a Ruanda. En cambio, el Laborismo intentaría combatir las bandas que trafican personas, mientras refuerza la cooperación con las autoridades de toda Europa continental. Sin embargo, Gran Bretaña ya ha entregado decenas de millones de libras a los franceses para ayudarlos a detener las pequeñas embarcaciones, con solo un éxito parcial. También permanece incierto cuánto margen habrá para una mejor colaboración, con partidos de extrema derecha y antiinmigración cosechando importantes avances en las elecciones en marcha en Francia. En casa, Gran Bretaña enfrenta un rezago de solicitudes de asilo, y el costo de alojar a algunos de los que esperan decisiones, muchos en hoteles, es de alrededor de 8 millones de libras, o 10.2 millones de dólares, al día. El Laborismo ha prometido contratar a 1,000 nuevos funcionarios para ayudar a expulsar a aquellos cuyas solicitudes fracasan. Pero muchos son de países que no tienen un acuerdo con Gran Bretaña para aceptar a solicitantes de asilo rechazados. “Enfrentando un aliado incierto” Cualquier líder británico se enfrentaría a un panorama político cada vez más confuso en Estados Unidos. Las preguntas sobre la viabilidad del presidente Biden como candidato en las próximas elecciones han aumentado las probabilidades de que su oponente republicano, Donald J. Trump, recupere la presidencia. El principal funcionario de política exterior del Laborismo, David Lammy, ha intentado cultivar a personas en la órbita de Trump, incluido el senador J.D. Vance, republicano de Ohio. Pero el aval de Mr. Lammy en los Estados Unidos es su estrecha relación con el ex presidente Barack Obama. Los dos hombres fueron a la Facultad de Derecho de Harvard, y Mr. Lammy hizo campaña por Mr. Obama durante su primera campaña presidencial. Los lazos de Mr. Starmer con los Estados Unidos no son tan profundos. Aunque no tiene un historial de comentarios críticos sobre Trump, hay poco que sugiera que un ex fiscal jefe de 61 años desarrollaría una fuerte relación con un hombre de 78 años que enfrenta múltiples casos criminales. Sin embargo, el miércoles, Mr. Starmer obtuvo respaldo de otra fuente improbable: Rupert Murdoch. Su influyente tabloide de Londres, The Sun, respaldó al Laborismo por primera vez en una elección desde 2005. “Tiempo para un nuevo gerente”, dijo The Sun en su portada, haciendo referencia al campeonato de fútbol europeo, en el que el equipo nacional de Inglaterra ha tenido dificultades pero permanece en competencia al entrar en los cuartos de final. “Al arrastrar a su partido de vuelta al terreno central de la política británica por primera vez desde que Tony Blair estuvo en el No. 10”, dijo el periódico, “Sir Keir ha ganado el derecho de tomar las riendas.”