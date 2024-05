A medida que el Primer Ministro de Eslovaquia se recupera, la política sigue siendo divisiva

Hace más de una semana después de ser disparado en un intento de asesinato, el primer ministro de Eslovaquia sigue hospitalizado en estado grave el jueves, ya que los llamados a la unidad política después del ataque han dado paso a un resurgimiento de hostilidad en la nación polarizada de Europa Central.

El primer ministro Robert Fico recibió varios disparos a quemarropa el 15 de mayo en la ciudad de Handlova en Eslovaquia central. El intento de asesinato, el ataque más serio a un líder europeo en décadas, envió ondas de choque por Europa.

El Sr. Fico ha sido sometido a varias cirugías desde el tiroteo, y el jueves el gobierno dijo que su condición “permanece grave pero estable” en un hospital en la ciudad central de Banska Bystrica.

Incluso antes de que dispararan al Sr. Fico, Eslovaquia estaba profundamente dividida entre partidarios de sus políticas nacionalistas de derecha y antiinmigración, y oponentes que lo acusan de erosionar la democracia. El tiroteo provocó súplicas de funcionarios eslovacos para que los partidos políticos reduzcan urgentemente las tensiones, incluso algunos fueron tan lejos como para advertir sobre el riesgo de una guerra civil.

Pero los intentos de bajar la temperatura parecen haber fracasado, ya que el país vuelve a la política como de costumbre.

Gran parte de la hostilidad se ha centrado en un proyecto de ley divisivo que el gobierno está impulsando en el Parlamento que le daría control sobre el radiodifusor público.

El Sr. Fico, cuyo gobierno ha sido acusado por sus críticos de avivar tensiones y antagonizar a los medios de comunicación, había buscado una renovación del radiodifusor para purgar lo que su partido ve como un sesgo injusto a favor de sus oponentes políticos.

Esa legislación fue parte de un conjunto de medidas, incluidos movimientos para limitar las investigaciones de corrupción e imponer lo que los críticos denunciaron como restricciones al estilo ruso a las organizaciones no gubernamentales, que la Comisión Europea en febrero dijo que corrían el riesgo de provocar “daños irreparables” al Estado de Derecho en Eslovaquia.

La ley estaba en debate en el Parlamento de Eslovaquia el día en que dispararon al Sr. Fico. El ataque provocó una suspensión del Parlamento, que se reanudó esta semana.

Su primer orden del día, el martes, fue aprobar una resolución condenando el ataque al Sr. Fico y exhortando a los partidos políticos y a los medios de comunicación a no “difundir odio”.

El miércoles, el Parlamento abordó el proyecto de ley sobre el radiodifusor. Pasó una primera lectura, con 77 legisladores votando a favor y 53 votando en contra. La legislación aún debe ser aprobada en al menos una lectura más y firmada por el presidente antes de convertirse en ley.

Michal Simecka, presidente del partido opositor Eslovaquia Progresista, había dado la bienvenida a las llamadas del gobierno para pausar la campaña para las elecciones del próximo mes para el Parlamento Europeo para “calmar la situación”. Pero atacó al gobierno de Mr. Fico sobre el proyecto de ley, al que llamó una “mala ley” que “va contra el interés público y contra las reglas europeas”.

Instó al gobierno a retirar la legislación propuesta y “detener el esfuerzo peligroso” por controlar la televisión y la radio de Eslovaquia.

Zuzana Caputova, la presidenta saliente del país, y Peter Pellegrini, quien la reemplazará en junio, hicieron una demostración pública de invitar a líderes de los principales partidos políticos de Eslovaquia a una reunión para “calmar la situación”.

Los últimos días “han demostrado que algunos políticos son simplemente incapaces de una reflexión básica incluso después de una tragedia tan grande”, dijo el Sr. Pellegrini el domingo en un largo video publicado en las redes sociales, sin mencionar nombres. “Como si no lograran entender que sus acciones pasadas, sus declaraciones y ataques repugnantes – no sobre ideas políticas, sino sobre sus defensores – han contribuido significativamente a la tensión en nuestra sociedad”.

La reunión fue finalmente cancelada esta semana “debido a las declaraciones publicadas de algunos líderes”, según los medios locales.

El ministro de Interior, Matus Sutaj Estok, ha insistido en que el gobierno está comprometido en construir paz política – pero señaló el jueves que las viejas rencillas no serían olvidadas.

“No queremos escalar la tensión dentro de la sociedad. Pero ciertamente no olvidaremos lo que nos ha llevado a este estado”, escribió en una publicación en Facebook, en lo que parecía ser un ataque contra los críticos del gobierno.

Los opositores del Sr. Fico – quien comenzó su carrera política de tres décadas en la izquierda pero, junto con su partido, Smer, ha adoptado opiniones políticas de derecha a lo largo de los años – han descrito algunos de sus planes como intentos de devolver a Eslovaquia a tiempos represivos soviéticos.

El Sr. Fico había sido primer ministro de 2006 a 2010 y de 2012 a 2018, cuando fue destituido tras protestas callejeras por el asesinato de un periodista que investigaba la corrupción gubernamental. Desafiando las expectativas, regresó al cargo de primer ministro el año pasado, montando un notable regreso después de hacer campaña a favor de posturas pro-rusas, y prometiendo conservadurismo social, nacionalismo y programas de bienestar generosos.

Las autoridades eslovacas han revelado poca información sobre el intento de asesinato, aparte de decir que fue llevado a cabo por un hombre con quejas políticas que había sido radicalizado después de las elecciones presidenciales más recientes.

Un sospechoso de 71 años, identificado por las autoridades solo como Juraj C., enfrentará cargos de intento de asesinato premeditado. Compareció ante un juez para una audiencia a puerta cerrada el sábado en Pezinok, una ciudad en el oeste de Eslovaquia, y fue puesto en custodia. El jueves, el fiscal general de Eslovaquia se negó a decir cuándo volverá a comparecer el sospechoso en la corte.

Cassandra Vinograd informó desde Londres y Sara Cincurova desde Bratislava, Eslovaquia.