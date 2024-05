A medida que el mercado de vehículos eléctricos se enfría, la industria petrolera arde con $250 mil millones en acuerdos de alto riesgo en medio del auge del esquisto.

“

Parece que la era dorada de los vehículos eléctricos está llegando a su fin en 2024. Después de aumentar durante años, las ventas de vehículos eléctricos se estancaron en el primer trimestre. Las salidas a bolsa importantes que eran habituales en 2021 son ahora escasas, con Renault cancelando planes de sacar a bolsa a su filial Ampere en enero debido a la disminución de la demanda de vehículos eléctricos. Y las startups de vehículos eléctricos que solían estar en pleno auge también están luchando. Rivian Automotive ha visto caer su stock más del 90% desde su salida a bolsa en noviembre de 2021, mientras que la compañía de vehículos eléctricos Lucid Group ha visto caer sus acciones un 95% en el mismo período.

Mientras tanto, la industria del petróleo y el gas está yendo en la dirección opuesta. La producción de petróleo crudo alcanzó un récord en EE.UU. el año pasado y no muestra signos de desaceleración. El Vanguard Energy Index Fund ETF, que sigue las acciones de petróleo y gas, ha aumentado más del 17% en los últimos doce meses, en comparación con un modesto aumento del 5% en el Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF, que sigue las acciones vinculadas a los vehículos eléctricos. Y desde el comienzo de 2023, ha habido más de $250 mil millones en importantes acuerdos en la industria del petróleo y el gas.

Los precios del petróleo en alza han ayudado a que las ganancias de las empresas energéticas aumenten en los últimos años. Esto ha dejado a los gigantes del petróleo y el gas, a menudo conocidos como supermajors, con montones de efectivo récord, lo que permite una ola de recompras de acciones, aumentos de dividendos, estrategias de reducción de la deuda y consolidación de la industria a través de fusiones y adquisiciones.

Solo en el último año, Exxon anunció un acuerdo de $60 mil millones para adquirir el productor de esquisto centrado en la Cuenca del Pérmico Pioneer Natural Resources; Chevron adquirió uno de los principales productores de esquisto Hess Corp. por $53 mil millones; y DiamondBack Energy adquirió al perforador en tierra Endeavor por $26 mil millones.

El último ejemplo de esta consolidación de la industria llegó esta semana cuando ConocoPhillips anunció su acuerdo de $17.1 mil millones en acciones para adquirir Marathon Oil, que, al igual que otros objetivos recientes de adquisición por parte de supermajors, opera sitios de perforación de esquisto en todo el país.

Entonces, ¿qué impulsa la consolidación incesante en la industria del petróleo y el gas, más allá de los montones de efectivo de los gigantes energéticos?

“Diría que tres cosas: la Cuenca del Pérmico, la Cuenca del Pérmico y la Cuenca del Pérmico”, dijo Jay Hatfield, CEO de Infrastructure Capital Advisors, a Fortune.

El veterano inversor no está siendo del todo humorístico. La Cuenca del Pérmico, un área de aproximadamente 86,000 millas cuadradas en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, es la región de mayor producción de petróleo en EE.UU., y las empresas de petróleo y gas se han congregado allí en los últimos años en medio de un auge del esquisto.

El esquisto es un tipo de roca sedimentaria que contiene material orgánico que se utiliza para producir petróleo. Históricamente, ha sido más costoso perforar, pero Hatfield señaló que las técnicas mejoradas de fracturación hidráulica que permiten operaciones de esquisto en tierra más profundas y rentables han llevado a una transformación lenta pero constante en la industria del petróleo y el gas en los últimos años.

“Los supermajors, como Conoco, básicamente están construidos para llevar a cabo proyectos gigantescos en alta mar, en su mayoría. Ahí estaba su ventaja competitiva”, explicó. “Pero el Pérmico ha dejado obsoletos esos proyectos porque los retornos son simplemente mucho mejores”. Los mejores retornos de los proyectos de esquisto en tierra en comparación con los proyectos de crudo en alta mar significan que “estas compañías gigantescas necesitan tener más operaciones de perforación en tierra”, según Hatfield.

El CEO, que dirige un fondo que invierte en empresas de tuberías de transporte, el Infracap MLP ETF, señaló que hay varias regiones productoras de esquisto, incluida la Formación Bakken en Dakota del Norte y Montana y las cuencas Delaware y Eagle Ford en Texas, que están atrayendo a los gigantes del petróleo y el gas. Para obtener más territorio para perforar petróleo en estas áreas, los supermajors están buscando comprar los pequeños productores de petróleo y gas que ya poseen derechos, lo que ha llevado a la actual ola de fusiones y adquisiciones en la industria energética.

“Pero no solo se trata de obtener más perforaciones en el Pérmico”, dijo Hatfield. Los proyectos de perforación en tierra también protegen a los supermajors de los riesgos geopolíticos y de la cadena de suministro asociados con la perforación en alta mar en Oriente Medio en el entorno actual y tenso. Y son menos susceptibles a las interrupciones debido a eventos climáticos extremos como huracanes.

“Solo piensa en el balance riesgo-recompensa. ¿Quieres perforar en alta mar frente a Israel? ¿O quieres perforar en Texas?” dijo el CEO. “En nuestra opinión, se trata principalmente de pasar a operaciones de perforación superiores en tierra que ahora son más económicas que en alta mar”.

Además del auge del esquisto, la industria del petróleo y el gas también se está consolidando debido a una perspectiva de crecimiento a largo plazo atenuada. Hatfield señaló que muchos ejecutivos de petróleo y gas comprenden que no podrán ofrecer oportunidades de crecimiento a los inversores, por lo que en lugar de gastar dinero para aumentar su propia producción, están comprando competidores más pequeños para aumentar su cuota de mercado y encontrar eficiencias que puedan aumentar los beneficios.

“Entienden que ya no son empresas de crecimiento. Pero no quieren reducir su producción. No quieren liquidar la empresa, son CEO. Por tanto, en lugar de eso, ven que cuanto más grande sea la empresa, más dinero ganan”, explicó, añadiendo que la actual ola de consolidación “tiene mucho sentido” y debería continuar.

“Todo tiene mucho sentido. Las compañías más grandes seguirán intentando obtener esta cuota en el Pérmico. Y desde el punto de vista del riesgo-recompensa, EE.UU., con el juego del esquisto, es también un atractivo muy poderoso”, concluyó.

