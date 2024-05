A medida que crece el interés en la energía limpia, Arabia Saudita visualiza un futuro más allá del petróleo.

A dos horas en coche de Riyadh, capital de Arabia Saudita, filas de paneles solares se extienden hasta el horizonte como olas en un océano. A pesar de tener reservas casi ilimitadas de petróleo, el reino está adoptando la energía solar y eólica, en parte en un esfuerzo por mantener una posición destacada en la industria energética, que es vital para el país pero que está cambiando rápidamente.

Al observar 3.3 millones de paneles, que cubren 14 millas cuadradas de desierto, Faisal Al Omari, director ejecutivo de un proyecto solar recientemente completado llamado Sudair, dijo que le contaría a sus hijos y nietos sobre su contribución a la transición energética de Arabia Saudita. “Estoy realmente orgulloso de ser parte de esto”, dijo.

Aunque la producción de petróleo sigue desempeñando un papel crucial en la economía saudita, el reino está apostando por otras formas de energía. Sudair, que puede iluminar 185,000 hogares, es el primero de lo que podría ser muchos proyectos gigantes destinados a aumentar la producción de fuentes de energía renovable como la solar y eólica a alrededor del 50 por ciento para 2030. Actualmente, la energía renovable representa una cantidad insignificante de la generación de electricidad en Arabia Saudita.

Los analistas dicen que lograr ese objetivo enormemente ambicioso es poco probable. “Si logran el 30 por ciento, estaría feliz porque sería una buena señal”, dijo Karim Elgendy, analista climático en el Middle East Institute, una organización de investigación en Washington.

Sin embargo, el reino planea construir granjas solares a un ritmo rápido.

“Los volúmenes que ves aquí, no los ves en ningún otro lugar, solo en China”, dijo Marco Arcelli, director ejecutivo de Acwa Power, el desarrollador saudita de Sudair y una fuerza creciente en las industrias internacionales de electricidad y agua.

Los sauditas no solo tienen el dinero para expandirse rápidamente, sino que están libres de los largos procesos de permiso que inhiben tales proyectos en Occidente. “Tienen mucho capital de inversión, y pueden moverse rápidamente y llevar a cabo el desarrollo de proyectos”, dijo Ben Cahill, investigador principal del Center for Strategic and International Studies, una institución de investigación en Washington.

Incluso Saudi Aramco, la joya de la economía saudita y el productor de casi todo su petróleo, ve un panorama energético cambiante.

Para ganar presencia en el sector solar, Aramco ha adquirido una participación del 30 por ciento en Sudair, que costó $920 millones, el primer paso en una cartera solar planificada de 40 gigavatios, más que la demanda promedio de energía de Gran Bretaña, destinada a cumplir la mayoría de las ambiciones del gobierno en energía renovable.

La compañía planea establecer un gran negocio de almacenamiento de gases de efecto invernadero bajo tierra. También está financiando esfuerzos para fabricar los llamados e-combustibles para automóviles a partir de dióxido de carbono e hidrógeno, especialmente en una refinería en Bilbao, España, propiedad de Repsol, la empresa energética española.

Los científicos informáticos de Aramco también están entrenando modelos de inteligencia artificial, utilizando casi 90 años de datos de campos petrolíferos, para aumentar la eficiencia de perforación y extracción, reduciendo así las emisiones de dióxido de carbono.

“La gestión ambiental siempre ha sido parte de nuestro modus operandi”, dijo Ashraf Al Ghazzawi, vicepresidente ejecutivo de estrategia y desarrollo corporativo de Aramco.

Sin embargo, la presión para acelerar la transición energética podría aumentar en Arabia Saudita y en otros lugares de Oriente Medio y África del Norte, una región que tiene poblaciones jóvenes conscientes del medio ambiente y que podría ser especialmente vulnerable al cambio climático.

“Los países de la región de MENA, incluida Arabia Saudita, se enfrentarán a los impactos del cambio climático y las temperaturas extremas, la escasez de agua”, dijo Shady Khalil, líder de campañas de Greenpeace en Oriente Medio y África del Norte, un grupo medioambiental.

Aunque insiste en que el petróleo tiene un futuro largo, Saudi Aramco, la empresa petrolera más grande del mundo, también parece estar tratando de señalar que no está atrapada en un pasado contaminante pero más bien se asemeja a una empresa de Silicon Valley centrada en la innovación.

Recientemente, la empresa invitó a un grupo de periodistas a una presentación durante la cual los jóvenes sauditas describieron prácticas verdes como usar drones en lugar de flotas de camiones pesados al prospectar petróleo o restaurar manglares a lo largo de costas tropicales para absorber dióxido de carbono.

En los últimos dos años, Arabia Saudita ha ordenado a Aramco reducir drásticamente la producción de petróleo a nueve millones de barriles al día, de acuerdo con los acuerdos en el grupo conocido como la OPEP Plus. En enero, Aramco anunció que el gobierno saudita le había ordenado detener un esfuerzo para aumentar la cantidad de petróleo que podía producir.

Desde el punto de vista de Aramco, estas decisiones no son precursores de un consumo decreciente de combustibles fósiles. Los ejecutivos insisten en que la empresa continuará invirtiendo en petróleo y, al mismo tiempo, aumentará drásticamente la producción de gas natural.

Estos combustibles seguirán “desempeñando un papel muy importante” hasta el 2050 y más allá, dijo el Sr. Al Ghazzawi, argumentando que tanto las energías renovables como el petróleo y el gas serán necesarios para satisfacer la creciente demanda. “Siempre hemos sentido que debe haber una inversión paralela y concurrente en nuevas fuentes de energía y convencionales”, dijo.

Los ejecutivos dijeron que Aramco estaba bien posicionado para las próximas décadas. La combinación de algunos de los campos más grandes del mundo y una administración cuidadosa, dijeron, significa que puede producir petróleo a un costo muy bajo: $3.19 por barril en promedio. La empresa también apuesta a que puede hacer su petróleo más atractivo al reducir las emisiones causadas por su producción, un atributo que actualmente no es recompensado por los mercados pero que eventualmente podría exigir una prima.

“Creo que en última instancia el mercado valorará los productos de bajas emisiones y la fijación de precios se volverá aún más rentable”, dijo Ahmed Al-Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de tecnología e innovación de Aramco.

Es fácil ver por qué Aramco y el gobierno saudita estarían preocupados por dañar un negocio que data de 1938. Aramco sigue siendo una de las empresas más rentables del mundo: en el primer trimestre de este año, obtuvo $27.3 mil millones y dijo que pagaría $31.1 mil millones en dividendos, en su mayoría a su principal propietario, el gobierno saudita.

Por consiguiente, si Aramco reduce su inversión en petróleo, podrá pagar dividendos aún más altos al gobierno que podrían utilizarse en una amplia gama de esfuerzos para diversificar la economía.

Aramco dice que destinará alrededor del 10 por ciento de sus inversiones a iniciativas de menor carbono, pero estos movimientos no se reflejan mucho en los resultados financieros. “Simplemente no creo que haga una diferencia significativa”, dijo Neil Beveridge, analista de la firma de investigación Bernstein. “La producción de petróleo realmente representa la gran mayoría de las ganancias”.

Algunas de las iniciativas de Aramco probablemente tardarán años en dar frutos, pero las condiciones ya parecen ser propicias para la energía solar. Arabia Saudita tiene un sol brillante y vastas extensiones de tierra que pueden ser pobladas con paneles solares. Agregue una estrecha relación con China, que suministra gran parte del equipo renovable, incluidos los paneles en Sudair, y “están construyendo a un precio muy bajo”, dijo Nishant Kumar, analista de energía renovable y energía en Rystad Energy, una firma de investigación.

Sudair, por ejemplo, venderá su energía a aproximadamente 1.2 centavos por kilovatio-hora, un valor casi récord en el momento en que se acordó.

“Saben muy bien que la economía solo puede ser eficiente si continúan aprovechando ese costo de energía solar en constante reducción”, dijo Paddy Padmanathan, ex director ejecutivo de Acwa Power y ahora empresario de energía renovable.

El reino apuesta a que la energía eléctrica abundante y de bajo costo podría atraer industrias intensivas en energía como el acero. Acwa está ayudando a construir lo que probablemente sea la planta más grande del mundo para producir hidrógeno verde, con vistas a exportar a Europa y otros lugares con costos más altos.

El único problema, dicen los analistas, es que Arabia Saudita no está avanzando tan rápido como debería. El Sr. Kumar estima que puede lograr solo alrededor de la mitad del ambicioso objetivo de 2030 para instalaciones solares. La energía eólica está aún más rezagada. Una razón: el gobierno no ha creado las condiciones que podrían atraer a empresas competidoras que podrían impulsar la producción, dicen los analistas.

Acwa, por ejemplo, será muy importante para cumplir con los ambiciosos objetivos de energía renovable. “Creemos que es difícil ignorar los riesgos operativos y financieros”, escribieron recientemente analistas de Citigroup. La empresa está listada en la bolsa, pero el 44 por ciento es propiedad del Fondo de Inversión Pública, el principal vehículo de financiación para las iniciativas del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Sin embargo, la energía renovable ya está creando empleos. Acwa, por ejemplo, cuenta con 3,840 empleados, con unos 1,900 en Arabia Saudita. La oportunidad de trabajar en empresas de energía más limpia atrae a los jóvenes sauditas.

Acwa dio ejemplo al instalar grandes matrices de paneles solares en una planta que construyó recientemente en el Golfo Pérsico para convertir agua de mar en agua potable. La desalación requiere enormes cantidades de electricidad; la energía solar reduce la necesidad de recurrir a la red eléctrica y, en consecuencia, reduce las emisiones.

Los desarrolladores de dos plantas adyacentes están siguiendo el ejemplo. “Usar esta tecnología es muy importante”, dijo Nawaf Al-Osimy, director técnico de la planta conocida como Jazlah. “Cuanto más lo uses, más sostenible será”.