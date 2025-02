A medida que Apple Vision Pro cumple un año, aquí está lo que viene a continuación.

El domingo marcó el primer aniversario del lanzamiento del Apple Vision Pro, lo que significa que el casco de AR/VR de Apple de $3,500 ha estado disponible para los consumidores durante 365 días completos.

A lo largo del último año, hemos visto numerosos informes que sugieren que el Vision Pro no se está vendiendo bien, lo cual no es una sorpresa dada su alto precio. El CEO de Apple, Tim Cook, describió el Vision Pro como un producto para los primeros adoptantes, para las personas que quieren tener la tecnología del mañana hoy, y los rumores más recientes sugieren que podría estar fuera de producción ya.

En octubre, The Information dijo que Apple estaba reduciendo la producción del Vision Pro, con planes de dejar de fabricarlo a finales de 2024. Apple tiene suficiente stock para satisfacer la demanda por ahora, porque aparentemente planea hacer una nueva versión del Vision Pro tan pronto como este año.

Apple no sabía exactamente cómo sería recibido el Vision Pro, y su trabajo en un modelo posterior parece estar cambiando regularmente. Por esa razón, hemos escuchado muchos rumores contradictorios sobre lo que viene a continuación, pero tenemos alguna idea de lo que podría estar en el horizonte.

Vision Pro 2

Comenzamos con rumores sobre una segunda generación del Vision Pro, pero el trabajo en el casco de próxima generación con un conjunto de funciones más avanzado aparentemente se ha pausado para que Apple pueda trabajar primero en una versión más asequible.

Una Actualización Menor

No parece que vayamos a tener un Vision Pro 2 este año, o al menos no un modelo de próxima generación con mejoras notables, pero podría haber una actualización incremental.

Tanto el analista de Apple Ming-Chi Kuo como Mark Gurman de Bloomberg creen que Apple está trabajando en una actualización que incluye el próximo chip M5 de Apple, una mejora sobre el chip M2 del modelo actual. Con el chip M5, Apple podría llevar funciones de Inteligencia Apple al Vision Pro, incluyendo una versión más avanzada de Siri.

Por ahora, la Inteligencia Apple está limitada al iPhone, iPad y Mac.

No se esperan otros cambios importantes de diseño o actualizaciones de funciones para este dispositivo, y reutilizará muchos de los componentes del modelo de primera generación para utilizar cualquier inventario excedente que tenga Apple. No está muy claro cómo el chip M5 podría cambiar la experiencia del Vision Pro, y una actualización de chip probablemente no va a incentivar a los propietarios actuales del Vision Pro a comprar otro casco.

Existe la posibilidad de que el próximo Vision Pro pueda tener conectividad 5G con el chip de módem de Apple, pero esta es algo que la compañía podría reservar para un modelo de segunda generación en lugar de una actualización incremental.

Modelo de Bajo Coste

Apple quiere hacer una versión más asequible del Vision Pro que tenga un precio similar a un iPhone de gama alta, pero llevará algo de tiempo. Kuo no espera que este modelo de menor costo llegue hasta 2027 como muy pronto, y podría tardar aún más.

Apple está luchando por reducir los costos porque no quiere comprometer los componentes de la pantalla. Apple podría utilizar un procesador menos potente y materiales más baratos que aluminio y cristal, y podría recortar características como la pantalla EyeSight que muestra los ojos del usuario.

Los rumores sugieren que Apple está considerando paneles OLED de hasta 2,1 pulgadas de tamaño con una densidad de pantalla de alrededor de 1,700 píxeles por pulgada. El Vision Pro tiene una pantalla de 1,42 pulgadas con una densidad de cerca de 3,400 píxeles por pulgada.

Apple Glasses

Apple estaba desarrollando unas gafas inteligentes de realidad aumentada ligeras que estarían alimentadas por el Mac, pero el proyecto fue abandonado en enero. Las gafas habrían sido del tamaño de unas gafas estándar, con proyectores integrados para mostrar imágenes al usuario, pero la conexión al Mac fue un factor decisivo.

Apple aún espera introducir gafas de realidad aumentada algún día, pero parece que la compañía esperará hasta que la tecnología haya avanzado lo suficiente para que las gafas no necesiten depender de otro dispositivo para la energía y la batería.