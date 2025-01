80 Mil Millones de Razones Por las Cuales Estas 2 Principales Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Podrían Volver a Dominar el Mercado en 2025

La tendencia de inteligencia artificial (IA) ha dado un gran impulso a los precios de las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) en el último año. Las acciones de ambos fabricantes de chips aumentaron un 204% y un 121%, respectivamente, durante el período, superando el 35% de ganancias registradas por el índice del sector de semiconductores PHLX.

La enorme demanda de potentes chips capaces de manejar cargas de trabajo de IA en centros de datos ha sido fundamental para impulsar esos aumentos de precios de las acciones, con importantes empresas de servicios en la nube y gobiernos desplegando grandes cantidades de los semiconductores específicos de IA diseñados por Nvidia y fabricados por Taiwan Semi. La firma de investigación de mercado Gartner estima que el gasto global en nube pública creció un 19,2% en 2024 y prevé que crecerá a un ritmo más rápido del 21,5% en 2025.

La evidencia de que el gasto en la nube se fortalecerá en 2025 ya ha empezado a aparecer. En una publicación de blog a principios de este mes, el vicepresidente y presidente de Microsoft (NASDAQ: MSFT), Brad Smith, dijo que la compañía “tiene previsto invertir aproximadamente 80 mil millones de dólares para construir centros de datos habilitados para IA para entrenar modelos de IA e implementar aplicaciones basadas en IA y en la nube en todo el mundo”.

Esta noticia apunta hacia un año sólido para Nvidia y TSMC.

Cuando Microsoft publicó sus resultados para el primer trimestre fiscal 2025, que finalizó el 30 de septiembre, la compañía reveló que había realizado inversiones de capital por valor de 14.9 mil millones de dólares en propiedades, instalaciones y equipos. Por lo tanto, su plan apunta hacia un mayor nivel de gasto en inversiones de capital, aproximadamente 22 mil millones de dólares, en promedio, para el resto del año fiscal.

Para comparación, el gasto total en capital de Microsoft se situó en 55.7 mil millones de dólares en el año fiscal 2024, por lo que su gasto en inversiones de capital está en camino de aumentar en más del 43%. El gigante tecnológico ha dejado claro que el dinero se destinará a construir centros de datos de IA. Por lo tanto, la demanda de los chips de IA que diseña Nvidia y que fabrica TSMC debería seguir aumentando en 2025.

Sin embargo, Microsoft no será la única compañía que aumente significativamente sus gastos de capital para la infraestructura de IA. Se espera que Meta Platforms, por ejemplo, informe de gastos de capital totales de entre 38 mil millones y 40 mil millones de dólares en 2024, pero está planeando un “crecimiento significativo” en ese frente en 2025. En resumen, el gasto combinado de los principales actores de la informática en la nube, Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet, podría alcanzar los 300 mil millones de dólares en 2025 desde alrededor de 200 mil millones en 2024, según estimaciones de Morgan Stanley.

El mercado potencial para los chips de IA está listo para expandirse considerablemente este año. Más importante aún, hay una buena posibilidad de que ambos gigantes de semiconductores puedan satisfacer la tremenda demanda de los principales proveedores de servicios en la nube. Esto se debe a que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, recientemente señaló que el gigante tecnológico ya no está limitado por el suministro de chips de IA.

Eso no es sorprendente. Durante la conferencia de ganancias de Nvidia en noviembre, la directora financiera, Colette Kress, dijo que en el actual trimestre fiscal, la compañía está “en camino de superar nuestra estimación de ingresos Blackwell anterior de varios miles de millones de dólares a medida que nuestra visibilidad en el suministro continúa aumentando.” Lo que esto significa es que Nvidia está produciendo más de sus procesadores de próxima generación Blackwell de lo que originalmente había anticipado. La razón por la que Nvidia ahora tiene una mayor visibilidad en su cadena de suministro es porque su socio de fundición, TSMC, ha estado aumentando significativamente su capacidad de producción de chips de IA.

Se espera que TSMC duplique su capacidad de empaquetado de chips avanzados en 2025 a 75.000 obleas al mes. Además, se ha asignado a Nvidia el 60% de esta capacidad aumentada este año. Por lo tanto, Nvidia y TSMC están en una posición sólida para sacar el máximo provecho del impresionante aumento en el gasto en capital por parte de los principales proveedores de servicios en la nube discutido anteriormente.

Los analistas esperan que las ganancias de Nvidia aumenten un 50% en su año fiscal 2026 (que comenzará en febrero) a 4.43 dólares por acción. Se espera que las ganancias de TSMC, por otro lado, aumenten un 28% en 2025 a 9.06 dólares por acción. Sin embargo, la combinación del aumento en el gasto en capital por parte de los proveedores de servicios en la nube en centros de datos de IA junto con el enfoque de Nvidia y TSMC en agregar rápidamente capacidad para atender esa demanda alta y creciente debería prepararlos para otro año de ganancias estupendas que podrían superar las expectativas actuales de Wall Street.

