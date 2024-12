8 mejores tarjetas de crédito seguras de diciembre de 2024

“

Las tarjetas de crédito garantizadas son un tipo de tarjeta de crédito que tienen una barrera de entrada más baja porque requieren que el titular de la tarjeta pague un depósito de seguridad que garantiza su línea de crédito. Debido a que tu prestamista tiene un colchón financiero para respaldarse en caso de que no realices los pagos de tu tarjeta de crédito, estas tarjetas de crédito suelen tener requisitos de aprobación más flexibles.

Si no estás buscando construir crédito, sino simplemente necesitas una forma de pago en plástico, una tarjeta de débito prepaga podría ser más adecuada.

Nuestros editores se comprometen a brindarte calificaciones e información imparciales. Nuestro contenido editorial no está influenciado por los anunciantes. Utilizamos metodologías basadas en datos para evaluar productos financieros y empresas, de modo que todos sean medidos por igual. Lee más sobre nuestras pautas editoriales y la metodología de la tarjeta de crédito para las calificaciones a continuación.

Mejores tarjetas de crédito garantizadas de diciembre de 2024

Chime Credit Builder Secured Visa® Credit Card

La tarjeta de crédito Chime Credit Builder Secured Visa® ganó un lugar en nuestra lista por no tener ningún depósito de seguridad mínimo, sin cuota anual y sin Tasa de Interés Anual Porcentaje (APR).*

Nuestra Opinión: Si estás trabajando en reparar tu crédito, esta tarjeta no tiene requisitos estrictos de aprobación. De hecho, Chime® no requiere una verificación de crédito para aplicar, lo que significa que no habrá una consulta dura en tu informe crediticio. Chime también reporta tus pagos puntuales a las tres principales agencias de crédito.

Para obtener más información, consulta nuestra reseña de la Tarjeta Chime.

Capital One Platinum Secured Credit Card

La tarjeta de crédito asegurada Platinum de Capital One obtuvo un lugar en nuestra lista por su depósito mínimo relativamente bajo y una cuota anual de cero dólares.

Nuestra Opinión: Los usuarios pueden aumentar su línea de crédito inicial depositando más de la cantidad mínima, pero solo hasta un máximo de $1,000. Para los usuarios que buscan un poco más de poder adquisitivo, esta tarjeta puede no ser la mejor opción. Sin embargo, si utilizas la tarjeta de manera responsable, podrías recuperar tu depósito y ser elegible para una tarjeta de crédito sin garantía.

Capital One Quicksilver Secured Cash Rewards Credit Card

Si buscas una tarjeta asegurada que genere recompensas y no tenga tarifas ocultas, la Quicksilver Secured de Capital One podría ser para ti.

Nuestra Opinión: La Tarjeta de Crédito de Recompensas en Efectivo Quicksilver Asegurada de Capital One tiene una APR alta, por lo que es importante que seas diligente al realizar los pagos a tiempo. La ventaja: los consumidores tienen la oportunidad de aumentar su poder adquisitivo depositando más del depósito mínimo. Además, esta tarjeta no tiene cargos por transacciones extranjeras, cargos por tarjetas de reemplazo ni cargos por usuario autorizado.

Bank of America® Customized Cash Rewards Credit Card

La Tarjeta de Crédito Asegurada de Cash Rewards Personalizadas de Bank of America obtuvo un lugar en nuestra lista por su cuota anual de cero dólares, límite de crédito alto y estructura de recompensas.

Nuestra Opinión: La tarjeta Cash Customized da a los titulares la oportunidad de elegir cómo quieren ganar recompensas. Puedes ganar un 3% en la categoría de tu elección, un 2% de reembolso en las compras en supermercados y clubes mayoristas, y un 1% ilimitado en todos los demás gastos. También puedes acceder a tu puntaje FICO® de forma gratuita, que se actualiza mensualmente, en línea o dentro de tu aplicación bancaria móvil.

¿Qué es una tarjeta de crédito asegurada?

Imagínate una tarjeta de crédito asegurada como una tarjeta de crédito con ruedas de entrenamiento que te ayuda a construir tu puntaje crediticio. Así es como funciona: cuando obtienes una tarjeta asegurada, primero debes hacer un depósito de efectivo. Ese depósito establece tu límite de crédito, por lo que si depositas $500, eso es lo que puedes gastar con la tarjeta.

¿Por qué el depósito? Es como un seguro para el banco. Les muestra que estás comprometido y les da algo en qué respaldarse si no puedes hacer un pago. Pero aquí está el incentivo: puedes recuperar ese depósito cuando cierres tu cuenta o actualices a una tarjeta de crédito regular.

Las tarjetas aseguradas son perfectas si eres nuevo en el crédito o si has tenido algunos obstáculos en tu camino financiero. Te dan la oportunidad de demostrar que puedes manejar el crédito de manera responsable sin arriesgarte a endeudarte demasiado. Además, usar una tarjeta asegurada de manera inteligente: realizar pagos a tiempo y no exceder el límite, realmente puede ayudar a aumentar tu puntaje crediticio con el tiempo.

Sin embargo, no todas las tarjetas aseguradas son iguales. Algunas pueden tener tarifas, como una cuota anual, o tasas de interés ligeramente más altas en comparación con otras tarjetas. Dicho esto, si usas tu tarjeta asegurada de manera inteligente y desarrollas buenos hábitos de crédito, estarás sentando las bases para más oportunidades financieras en el futuro.

Entender cómo funcionan las tarjetas de crédito aseguradas y sus beneficios realmente te da una ventaja en el manejo de tus finanzas. Ya sea que estés comenzando a explorar tarjetas de crédito o buscando reconstruir tu historial crediticio, una tarjeta de crédito asegurada podría ser un movimiento inteligente. Es una herramienta práctica que te ayuda a construir una base crediticia sólida. Solo recuerda, se trata de usarla de manera responsable y aprender a administrar tu dinero sabiamente.

¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito asegurada y una tarjeta de crédito no asegurada?

Cuando estás pensando en si obtener una tarjeta de crédito asegurada o no asegurada, realmente se trata de comprender cómo funciona cada una y lo que significan para tu billetera. Las tarjetas de crédito aseguradas comienzan con tu depósito de efectivo por adelantado, que luego establece tu límite de gasto. Este depósito hace que el banco se sienta más seguro porque tienen algo para cubrirlos si no cumples con un pago. Es una forma de demostrar que eres serio acerca de manejar el crédito de manera responsable. Además, si juegas bien tus cartas, haciendo pagos a tiempo y manteniendo tu gasto bajo control, puedes empezar a aumentar tu puntaje crediticio. Y aquí está el beneficio: más adelante, es posible que incluso puedas recuperar ese depósito o pasar a una tarjeta no asegurada.

Pero por otro lado, las tarjetas de crédito no aseguradas no necesitan ningún efectivo por adelantado. Se basan más en tu historial crediticio, ingresos y otros asuntos financieros. Por lo general, obtienes más flexibilidad con estas tarjetas, como límites de gasto más altos y tal vez incluso recompensas como reembolsos en efectivo o puntos que se ajustan a tus hábitos de gasto.

Elegir entre tarjetas aseguradas y no aseguradas realmente depende de tu situación financiera y de lo que estás buscando. Si estás comenzando desde cero o trabajando para reconstruir tu historial crediticio, una tarjeta asegurada puede ser un sólido primer paso. Te brinda una forma estructurada de aprender las cuerdas del crédito y desarrollar buenos hábitos financieros. Por otro lado, si ya tienes un historial crediticio decente y quieres más beneficios y poder con tus gastos, una tarjeta no asegurada podría ser más lo tuyo.

Ahora, cuando estás comparando estas tarjetas, presta atención a las tarifas y tasas de interés. Las tarjetas aseguradas pueden tener tarifas más altas o tasas de interés más altas porque se consideran un poco más arriesgadas para el banco. Pero si lo manejas bien, esos costos pueden valer la pena mientras trabajas en mejorar tu crédito con el tiempo. Las tarjetas no aseguradas generalmente vienen con tasas de interés más bajas y tarifas si tu crédito está en buena forma. Solo ten cuidado con las penalizaciones si te retrasas en los pagos o te pasas de tu límite de crédito.

Ambos tipos de tarjetas tienen sus pros y sus contras según lo que necesites. Las tarjetas aseguradas son geniales para construir crédito, mientras que las no aseguradas ofrecen más beneficios si tu crédito ya es sólido. Comprender estas diferencias y cómo se ajustan a tus metas financieras es clave para elegir la tarjeta correcta.

¿Se puede actualizar de una tarjeta de crédito asegurada a una no asegurada?

Sí, muchos emisores permiten a los titulares de tarjetas actualizar de una tarjeta de crédito asegurada a una no asegurada después de demostrar un comportamiento de crédito responsable. Esto generalmente implica mantener un historial de pagos positivo, mantener saldos bajos en relación con tu límite de crédito y mostrar una mayor solvencia crediticia con el tiempo. El emisor puede revisar tu informe crediticio y situación financiera antes de aprobar la actualización. Pasar a una tarjeta no asegurada puede ofrecer límites de crédito más altos, tarifas más bajas y beneficios adicionales como programas de recompensas u ofertas APR introductorias.

Qué saber sobre el depósito de una tarjeta de crédito asegurada

Desde cuánto depositar hasta cuánto tiempo debe permanecer en el banco, hay muchas preguntas sobre los depósitos de las tarjetas de crédito aseguradas. Esto es lo que necesitas saber:

¿Cuánto debo depositar para una tarjeta de crédito asegurada?

Los requisitos de depósito para las tarjetas de crédito aseguradas varían según el emisor y tu perfil crediticio. Por lo general, los depósitos van desde $200 a $500, pero algunos emisores pueden requerir más dependiendo de tu solvencia crediticia y los términos de la tarjeta. Es importante elegir una cantidad de depósito que se ajuste cómodamente a tu presupuesto y te permita manejar tus gastos de manera responsable. Recuerda, la cantidad de tu depósito se convierte en tu límite de crédito, por lo que afecta directamente cuánto puedes gastar con la tarjeta.

¿Puedo recuperar mi depósito de una tarjeta de crédito asegurada?

Sí, generalmente puedes recuperar tu depósito de una tarjeta de crédito asegurada. Cuando cierras tu cuenta de tarjeta asegurada en buen estado, es decir, has pagado cualquier saldo pendiente y no has faltado a pagos, el emisor generalmente te devolverá tu depósito. En algunos casos, los emisores pueden incluso convertir automáticamente tu tarjeta asegurada en una tarjeta no asegurada después de haber demostrado un uso responsable durante un período de tiempo. Esta conversión te permite mantener tu historial crediticio y potencialmente recuperar tu depósito sin cerrar la cuenta.

¿Cuánto tiempo debo mantener una tarjeta de crédito asegurada?

Debes mantener una tarjeta de crédito asegurada mientras continúe sirviendo a tus objetivos financieros y te ayude a construir o mantener un historial crediticio positivo. Muchas personas mantienen su tarjeta asegurada hasta que han establecido suficiente historial crediticio y mejorado su puntaje crediticio para calificar para una tarjeta de crédito no asegurada u otros productos financieros con mejores condiciones. Cerrar una cuenta de tarjeta de crédito asegurada puede afectar tu puntaje crediticio, especialmente si es una de tus cuentas más antiguas. Considera mantener la cuenta abierta si te está ayudando a alcanzar tus objetivos de crédito y brindándote oportunidades valiosas para construir crédito.

Pros y contras de las tarjetas de crédito aseguradas

Pros Contras Ayuda a (re)construir crédito en tan solo dos meses Requiere un depósito de efectivo inicial que determinará tu límite de crédito Algunos emisores pueden permitirte “graduarte” a una tarjeta no asegurada después de cierto tiempo Puede cobrarte tarifas y cargos por intereses altos si no realizas los pagos a tiempo Tu depósito es reembolsable, siempre y cuando pagues tu saldo Tiene un límite de crédito bajo en comparación con las tarjetas no aseguradas Fácil de calificar para aquellos que luchan con el crédito Por lo general, lleva tasas de interés más altas

¿Cómo elegir una tarjeta de crédito asegurada?

Hay muchos factores diferentes que querrás considerar al elegir una tarjeta de crédito asegurada. Algunas informaciones clave que debes asegurarte de conocer sobre cada tarjeta incluyen:

Tasa de interés anual (APR): Si tienes dificultades para hacer pagos a tiempo, querrás saber cómo esto podría afectarte en términos de pagos de intereses. Un APR más alto significa que pagarás más en intereses con el tiempo si mantienes un saldo.

Cuota anual: Muchas de las tarjetas en nuestra lista no tienen cuota anual, pero hay tarjetas aseguradas que sí cobran una cuota anual por beneficios o servicios adicionales. Asegúrate de valorar si este costo adicional vale la pena para ti.

Depósito de seguridad: Tu depósito de seguridad es la cantidad que debes pagar a tu emisor al principio. Esta cantidad sirve como tu límite de crédito inicial. Si bien hay tarjetas que ofrecen oportunidades para actualizar a una tarjeta no asegurada o que pueden ofrecerte un aumento del límite de crédito dependiendo de tu solvencia crediticia, es importante saber cuánto necesitarás para comenzar y lo que significa para tu poder adquisitivo, al menos a corto plazo.

Reportar a las agencias de crédito: Si el propósito de tu tarjeta asegurada es construir o reparar tu crédito, es crucial que la tarjeta y el emisor que elijas informen tu historial de pagos a las tres principales agencias de crédito (Experian, Equifax y TransUnion), para que puedas obtener crédito por tus hábitos financieros positivos y mejorar tu puntaje crediticio.

Cómo aplicar para una tarjeta de crédito asegurada en diez pasos

Solicitar una tarjeta de crédito asegurada es un proceso sencillo que puede ayudarte a construir o reconstruir tu historial crediticio. Ya sea que seas nuevo en el crédito o estés buscando mejorar tu puntaje crediticio, una tarjeta asegurada puede ser una herramienta valiosa. Aquí te explicamos cómo comenzar:

1. Investiga las Tarjetas de Crédito Aseguradas: Comienza investigando diferentes opciones de tarjetas de crédito aseguradas disponibles por diversos bancos y cooperativas de crédito. Busca tarjetas que ofrezcan términos razonables, como bajas cuotas anuales y tasas de interés competitivas. Considera leer reseñas o pedir recomendaciones a amigos y familiares para encontrar una tarjeta que se ajuste a tus necesidades financieras.

2. Verifica los Requisitos de Elegibilidad: Cada emisor de tarjetas aseguradas tiene requisitos de elegibilidad específicos. Por lo general, tendrás que tener al menos 18 años y contar con una fuente de ingresos verificable. Algunos emisores también pueden requerir un Número de Seguro Social de EE. UU. o un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). Aseg