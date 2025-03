8 días seguidos comprando acciones de Beam Therapeutics mientras las acciones se disparan un 14%

Cathie Wood se encuentra de nuevo en el centro de atención, al igual que su fondo insignia ARK Innovation ETF (NYSE: ARKK). Después de un año difícil, el fondo está mostrando signos de vida, pero ¿es este el comienzo de un verdadero resurgimiento o simplemente otra recuperación de corta duración? Los inversores están divididos y los números cuentan una historia interesante.

Hasta ahora este año, ARKK ha subido un 6%, liderando sólidamente sobre la ganancia del 2% del S&P 500 y el aumento del 1% del Nasdaq. Eso es un cambio bienvenido después de 2024, cuando ARKK retornó un 12%, no está mal, pero en ningún caso cerca del aumento del 24% del S&P 500.

Mirando el panorama general, los números a más largo plazo de ARKK cuentan una historia más complicada. En los últimos tres años, su retorno anualizado es de -5.89%, y su retorno de cinco años apenas alcanza el 1.03%. En comparación, el S&P 500 ha entregado un 13.14% y un 14.27% en esos mismos periodos.

Por eso, algunos inversores aún están cautelosos; el año pasado, ARKK vio casi $3 mil millones en salidas de capital, según informa Yahoo Finance.

Michael Burry, mejor conocido por predecir la crisis financiera de 2008, ha sido uno de los críticos más fuertes de ARKK. Él argumenta que muchos de sus valores consumen efectivo a tasas insostenibles, y en un momento dado, incluso tomó posiciones cortas en el fondo. Burry ve a ARKK como demasiado dependiente de acciones especulativas de crecimiento con rentabilidad inestable.

El analista de Morningstar, Robby Greengold, también ha sido escéptico sobre ARK Invest. Greengold rebajó la calificación del ETF de Innovación ARK a negativa, citando preocupaciones sobre la gestión del riesgo y la concentración de cartera.

Él cree que la empresa carece de una gestión estructurada del riesgo y depende demasiado de pronósticos agresivos. El estratega destaca sus preocupaciones, señalando que si bien la estrategia de Wood es audaz, también carece de una estrategia de ponderación.

Pero Wood no se echa para atrás. Ella cree que las reducciones regulatorias y los avances tecnológicos impulsarán la innovación a largo plazo, y sigue firme en sus convicciones. El 20 de febrero, ARK Invest compró otras 170,778 acciones de Beam Therapeutics Inc. (NASDAQ: BEAM), una movida que refuerza su confianza en la genómica y la medicina de precisión.

ARK ahora posee cerca de 7.7 millones de acciones de Beam, lo que representa el 8.54% de las acciones en circulación de la compañía. Esa inversión sitúa a Beam como la 20ª posición más grande de ARK, según MarketBeat. No todos están convencidos. Los vendedores en corto advierten que las empresas biotecnológicas como Beam enfrentan desafíos financieros pronunciados.

Jim Chanos, conocido por detectar acciones sobrevaloradas, cree que ARK a menudo se deja llevar por la publicidad sin senderos claros hacia la rentabilidad. Aunque ARK respalda la innovación disruptiva, Chanos dijo que muchas de estas empresas tienen un valor basado en la publicidad en lugar de en fundamentos, lo que las convierte en apuestas riesgosas a largo plazo.

