¿$78,000 y $650 al Mes? ¿Cómo Decidir Entre un Pago Global y Pagos de Anualidad?

SmartAsset y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos a través de enlaces en el contenido a continuación.

Cuando te enfrentas a la decisión de tomar un pago único de pensión o recibir pagos mensuales de renta vitalicia, tu curso de acción dependerá de tus circunstancias individuales. Los factores clave incluyen tu esperanza de vida, otras fuentes de ingresos y cuán pronto recibirás la suma global.

Habla con un asesor financiero antes de tomar decisiones significativas sobre tus ahorros para la jubilación. Conéctate con tus asesores financieros compatibles hoy.

Por lo general, vivir más tiempo hace que la renta vitalicia sea una mejor opción, pero si tienes la oportunidad de recibir la suma global temprano, esa opción podría ser más atractiva. Las expectativas de inflación y rendimientos de inversión también pueden influir en esta decisión.

La opción de suma global, aunque típicamente más arriesgada, también ofrece un mayor potencial al alza dependiendo de tu habilidad como administrador de inversiones y del rendimiento del mercado. Sin embargo, aquellos que son aversos al riesgo o no se sienten seguros invirtiendo la suma global pueden optar por la fiabilidad de los pagos garantizados de renta vitalicia.

Los planes de pensión ofrecidos por los empleadores te pagan un estipendio mensual garantizado a partir del momento en que te retiras y durante toda tu vida. Estos pagos están garantizados por el empleador, así como por la Corporación de Garantía de Pensión (PBGC). Muchos planes proporcionan beneficios conyugales que continuarán los pagos a una pareja en caso de fallecimiento del titular de la pensión. Algunos también ofrecen protección contra la inflación en forma de pagos ajustados para reflejar el costo de vida.

Pero frecuentemente los empleadores ofrecen a los empleados cubiertos la opción de recibir una suma global en lugar de pagos mensuales constantes más pequeños de por vida. Alguien que opte por recibir la suma global no recibirá más pagos de pensión. En su lugar, es responsabilidad del empleado invertir o gestionar la suma global por sí mismos.

Si el rendimiento de la inversión es bueno, esto puede resultar en un beneficio financiero total más grande en comparación con la opción de renta vitalicia. Si el receptor de la suma global toma decisiones de inversión pobres o el mercado tiene un mal desempeño, la opción de suma global podría resultar menos ventajosa.

Por lo general, una suma global puede ser una buena opción para alguien que tiene mala salud y no tiene una esperanza de vida larga. También puede tener sentido para alguien que no tiene cónyuge o tiene otros ingresos que se pueden usar para pagar gastos de jubilación. Los planes que no tienen características como pagos conyugales y protección contra la inflación también pueden reducir el valor de la opción de renta vitalicia.

Sin embargo, cuándo se pagará la suma global es una consideración clave. Algunas compañías pagarán una suma global años antes de la edad de jubilación habitual. Si esto sucede, la suma global puede invertirse más pronto y tener más tiempo para beneficiarse del interés compuesto. Al final, esta opción podría resultar en más dinero que la suma de todos los pagos de renta vitalicia.

Existen varios detalles asociados con esta elección, sin embargo. Estos incluyen impuestos, que pueden ser debidos inmediatamente en una suma global a menos que se transfiera a un IRA tradicional dentro de 60 días de la distribución. También se deben tener en cuenta las tarifas de inversión, ya que estas pueden afectar el rendimiento de una cartera de inversión financiada por una suma global.

Si necesitas ayuda para evaluar tus opciones y decidir entre una suma global o una renta vitalicia, considera hablarlo con un asesor financiero.

Imagina que estás decidiendo si tomar una suma global de $78,000 o recibir pagos mensuales de renta vitalicia de $650. Tu edad actual y expectativa de vida son consideraciones clave en esta decisión. Por ejemplo, supongamos que tienes 60 años ahora, esperas vivir hasta los 80 y comenzarás a recibir tus beneficios cuando te retires a los 65 años. Eso significa que recibirás 180 pagos de $650 para un valor total de $117,000. Si vives hasta los 90 años, el valor acumulativo de los pagos de la renta vitalicia aumenta a $195,000.

Si el plan incluye un beneficio conyugal, así como protección contra la inflación, puede valer mucho más. Por ejemplo, con un ajuste anual de inflación del 2.5% y un beneficio conyugal del 100% para un cónyuge de 55 años que vivirá hasta los 85, los pagos de renta vitalicia totalizarían más de $266,000.

Ahora, supongamos que tomas la suma global de $78,000. Puedes recibir el dinero a los 60 años y colocarlo en inversiones. Si vives hasta los 80 años, tus inversiones solo necesitarían crecer al 3.39% anual para igualar el valor de $117,000 de la renta vitalicia sin beneficios conyugales ni ajustes por inflación. Para igualar el valor de la renta vitalicia más completa con ajustes por inflación y beneficios conyugales, tus inversiones deberían ganar un 7.56% cada año.

Ten en cuenta que la decisión de tomar una suma global es difícil de deshacer. Una vez que se paga, el empleador no tiene más obligaciones financieras. Es posible usar más tarde el dinero recibido de una suma global para comprar una renta vitalicia, pero las tarifas asociadas significan que este movimiento probablemente resultará en un pago mensual más pequeño que los beneficios originales de la renta vitalicia.

Recuerda, un asesor financiero que ofrezca servicios de planificación para la jubilación puede ser un recurso valioso mientras tomas decisiones sobre rentas vitalicias y otras fuentes de ingresos para la jubilación.

Al decidir entre una suma global o una renta vitalicia de pensión, considera tu edad actual, expectativa de vida y cuándo recibirás la suma global. Si esperas vivir más tiempo, puede significar que la renta vitalicia es más valiosa. Cuanto antes recibas la suma global, la opción puede ser más valiosa.

Ten en cuenta que aceptar un pago de suma global significa que la empresa no tiene más obligaciones financieras contigo y serás responsable de invertir el dinero para generar un rendimiento adecuado. Si te quedas con la opción de renta vitalicia, por otro lado, la empresa tiene la responsabilidad de asegurar que recibirás pagos mensuales de por vida.

Un asesor financiero potencialmente puede ayudarte a gestionar tus rentas vitalicias y otras fuentes de ingresos en la jubilación. Encontrar un asesor financiero no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de SmartAsset te conecta con hasta tres asesores financieros en tu área, y puedes entrevistar a tus coincidencias de asesor sin costo alguno para decidir cuál es el adecuado para ti. Si estás listo para encontrar un asesor que pueda ayudarte a alcanzar tus metas financieras, comienza ahora.

Siempre que estés haciendo proyecciones financieras a largo plazo, la inflación es una consideración importante. La calculadora de inflación de SmartAsset puede ayudarte a ver cómo cambia el poder adquisitivo de un dólar con el tiempo debido a la inflación.

Mantén un fondo de emergencia a mano en caso de que te encuentres con gastos inesperados. Un fondo de emergencia debe ser líquido, en una cuenta que no esté en riesgo de fluctuaciones significativas como el mercado de valores. El intercambio es que el valor del efectivo líquido puede ser erosionado por la inflación. Pero una cuenta de alto interés te permite ganar interés compuesto. Compara cuentas de ahorro de estos bancos.

¿Eres un asesor financiero que busca hacer crecer tu negocio? SmartAsset AMP ayuda a los asesores a conectarse con clientes potenciales y ofrece soluciones de automatización de marketing para que puedas pasar más tiempo convirtiendo. Aprende más sobre SmartAsset AMP.

Crédito de la foto: ©iStock.com/Vadym Pastukh, ©iStock.com/Jacob Wackerhausen, ©iStock.com/FG Trade

El artículo ¿Debo tomar una suma global de $78,000 o pagos mensuales de renta vitalicia de $650? apareció primero en SmartReads de SmartAsset.