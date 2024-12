‘$72,000 Para Un Kia?’ – Dave Ramsey Le dice a una mujer en Florida ‘Llamaremos a esa deuda un impuesto estúpido’ después de que su esposo compre un EV que ahora solo vale la mitad.

Comprar un coche no debería sentirse como arena movediza financiera, pero para Ashley de Jacksonville, Florida, eso es exactamente lo que sucedió cuando la compra impulsiva de $72,000 por parte de su esposo cambió por completo su situación financiera.

En un episodio reciente de The Ramsey Show, Ashley expuso su caso al guru financiero Dave Ramsey, quien no se contuvo. “$72,000 por un Kia?” exclamó, su incredulidad resonando con los sentimientos de cualquiera que haya intentado hacer funcionar un presupuesto con un coche de precio de champán en el garaje.

Ashley mencionó que su esposo ya había pagado un coche confiable. Luego, decidió actualizar a un SUV de $32,000. No fue la mejor movida financiera pero no fue catastrófica. Pero luego, la concesionaria le ofreció el tentador cebo de un Kia EV6, un coche que no necesitaba y no podía permitirse. Un año después, deben $65,000 en el EV. Ashley dice que no puede vender el coche porque la cantidad más alta que “recibe” por el coche es de $40,000. Eso son $25,000 bajo el agua, con un pago mensual de $1,200, sin incluir el seguro.

“Oh y nuestro alquiler es de $1,500”, agregó Ashley. “No estamos en una situación financiera para poder permitirnos este coche.”

Naturalmente, Ramsey quiso saber de dónde vino la valoración de $40,000. “¿Quién lo dijo?” preguntó. Ashley explicó que su esposo había consultado con algunas concesionarias.

Ramsey respondió de inmediato. “Sí, no es bueno en esto”, dijo, cortándola. “¿Me estás diciendo que cayó $32,000 en solo un año?”

En el caso de Ashley, la depreciación fue un golpe que dolió en el estómago: una caída de $32,000 en solo un año. Ramsey llamó a este revés financiero un “impuesto estúpido”. Como explicó, es el precio que pagas cuando una mala decisión golpea tu billetera más fuerte de lo esperado.

Entonces, ¿ahora qué? Ramsey sugirió vender el coche de forma privada, estimando que podrían recibir $50,000, muy lejos de lo que deben pero mejor que las ofertas de intercambio de concesionarias. Eso dejaría a la pareja con $12,000 en equidad negativa.

La solución de Ramsey? Tomar un préstamo personal para cubrir la brecha, luego comprar un coche confiable y más barato. Con el esposo de Ashley ganando $90,000 al año y una deuda mínima en tarjetas de crédito, hay suficiente margen para que esto funcione.

“Llamaremos a esa deuda un ‘impuesto estúpido'”, dijo Ramsey, siendo realista. “Que es lo que tengo que pagar cuando hago algo estúpido, [también].”

La historia de Ashley advierte sobre los riesgos de decisiones financieras impulsivas, especialmente con artículos costosos como los coches. La rápida depreciación de los vehículos eléctricos añade una capa adicional de complejidad, haciendo crucial que los compradores piensen a largo plazo.

¿La moraleja de la historia? Antes de firmar en la línea punteada, haz los cálculos, piénsalo y tal vez -solo tal vez- evita el Kia eléctrico de $72,000. O como podría decirlo Ramsey: “No dejes que lo estúpido te cueste todo”.

Y si te sientes abrumado por decisiones financieras, o limpiando el desastre de una -vale la pena consultar a un asesor financiero. Te pueden ayudar a crear un plan, priorizar tus objetivos y evitar caer en las mismas trampas nuevamente. Después de todo, es más fácil avanzar cuando alguien te está ayudando a dirigirte.