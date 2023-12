7 Razones Clave Por las Que las Empresas Externalizan el Desarrollo de Software

Si nunca has subcontratado el desarrollo de software, puede parecer un poco intimidante. Poner tu confianza en otra empresa para entregar los resultados que buscas es una gran decisión en cualquier caso, especialmente cuando el éxito de tu negocio en su totalidad puede depender de ello. Pero no te preocupes, independientemente del tamaño de tu empresa, la subcontratación del desarrollo de software puede ser, de hecho, el camino a seguir.

Subcontratar el desarrollo de software

Define la técnica de tomar servicios de una fuente externa, especialmente un socio de TI, para cumplir con los requisitos de desarrollo de software. Esta práctica generalmente es llevada a cabo por emprendedores o empresas de servicios como una medida de reducción de costos.

Razones importantes para subcontratar el desarrollo de software

La subcontratación del desarrollo de software es una técnica donde una organización contrata a un asociado de desarrollo de software específico en un contrato para realizar y gestionar todo o segmentos específicos del trabajo de desarrollo de software.

Sobre todo, no todas las empresas tienen las características avanzadas y desarrolladores para crear una aplicación de software.

Ahorro de costos

Las empresas pueden ahorrar significativamente en sus costos laborales subcontratando el desarrollo de software. Hay varias maneras de subcontratar que te ayudarán a ahorrar costos.

La mayoría de las empresas emergentes y las PYMES carecen de conocimientos técnicos y profesionales calificados requeridos para un desarrollo de software efectivo. La empresa de subcontratación de TI más experimentada tiene los sistemas tecnológicos y el talento necesarios para desarrollar el software más reciente.

Contratar desarrolladores de software profesionales y experimentados para tu grupo interno de TI puede causar importantes gastos a tu empresa. El proceso de contratación, capacitación, salarios profesionales, beneficios e incentivos se suman a grandes costos para tu negocio.

Tecnología de vanguardia y talento altamente cualificado

Cuando contratas a una empresa de subcontratación de software confiable y calificada, obtienes automáticamente acceso a profesionales altamente capacitados.

Además, no es posible contar con toda la tecnología actualizada y las habilidades necesarias en la empresa.

Cumplir con los plazos de manera rápida y eficiente

Al subcontratar el desarrollo de software a un equipo profesional, puedes reducir la carga sobre tus programadores internos. Ya sea que subcontrates todo el proyecto o solo una parte de él, los desarrolladores subcontratados garantizan una entrega rápida y de alta calidad para la fecha límite. También pueden diseñar y colaborar rápidamente con tu equipo interno y utilizar metodologías ágiles para acelerar el tiempo de llegada al mercado.

Ahorra tiempo

Cuando el desarrollo de software no es tu USP o proceso de negocio principal, subcontratarlo a una empresa profesional te ayudará a ahorrar tiempo. Esto te brinda más tiempo y ayuda a aumentar tu enfoque en mejorar lo que más necesita tu empresa.

Flexibilidad

No es sabio contratar a un desarrollador a tiempo completo para trabajar internamente en proyectos a corto plazo, especialmente si el desarrollo de software no es tu negocio principal. Contratar a un experto a tiempo completo para este trabajo es irrelevante aquí porque no hay suficientes proyectos para mantenerlo ocupado.

Establece tu estrategia de subcontratación

Para subcontratar con éxito el desarrollo de un producto, debes establecer un plan detallado y una estrategia. Este es uno de los primeros pasos para contratar al equipo adecuado que pueda satisfacer tus necesidades.

Establece tus objetivos

Asegúrate de que tus objetivos sean realistas y alcanzables, alcanza un equilibrio entre el costo y tus expectativas. La subcontratación te ofrece la oportunidad de utilizar nuevas tecnologías sin contratar permanentemente nuevos empleados altamente especializados.

Selecciona las tareas que quieres delegar

Define las tareas exactas que deseas delegar. Cada empresa de subcontratación se especializa en un área específica, así que asegúrate de encontrar la solución perfecta para tus necesidades de desarrollo.

Comparte tu perfil tecnológico

En la mayoría de los casos, la subcontratación del desarrollo de software es remota, así que asegúrate de que el perfil tecnológico de tu proveedor coincida con tus requisitos y necesidades.

Conclusión

No hay duda de que la subcontratación es un tema extremadamente complejo que requiere la consideración de muchos aspectos, incluida una gestión cuidadosa de riesgos y presupuestos. Sin embargo, si encuentras un excelente proveedor de desarrollo de software y pones suficiente esfuerzo en crear una comunicación clara e implementar todos tus requisitos, obtendrás los resultados que necesitas.