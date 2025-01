7 líderes demócratas emergentes para seguir

Los demócratas están luchando por un nuevo líder para dirigir el partido y organizar la resistencia al presidente electo Trump después de la derrota de la vicepresidenta Harris en las elecciones del mes pasado.

Varios nombres importantes se han mencionado como posibles contendientes para la nominación presidencial demócrata de 2028, o al menos para servir como una nueva voz generacional para liderar a los demócratas en el futuro. Algunos de ellos incluyen al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Sin embargo, con ese rol aparentemente muy abierto, el próximo líder nacional demócrata podría ser alguien más desconocido.

Aquí hay siete posibles futuros líderes demócratas a tener en cuenta:

Chris Murphy

Sen. Chris Murphy (D-Conn.) ha sido una presencia regular en el Caucus Demócrata del Senado durante más de una década, pero se ha vuelto más prominente al impulsar al partido a tomar una nueva dirección después de las elecciones.

Declaró unos días después de que Trump ganara que los demócratas necesitan ampliar su espectro para recuperar a los votantes de clase trabajadora que han perdido y abrazar el populismo económico como su “pilar”. Circuló estas ideas más directamente en un memo a los demócratas un par de semanas después.

Estos argumentos se presentan en un momento en que el fervor populista ha jugado un papel cada vez más importante en el discurso político durante la era de Trump en ambos lados del pasillo. Murphy ha seguido oponiéndose a la administración entrante de Trump, cuestionando por qué los demócratas ven al Departamento de Eficiencia del Gobierno Electo (DOGE) del presidente electo como “legítimo” y expresando preocupación por el impacto del próximo presidente en los medios y la prensa libre.

Murphy también ha sido una de las principales voces en el control de armas después de la masacre de Sandy Hook, Connecticut, actuando como negociador del proyecto de ley bipartidista de control de armas en 2022.

Cory Booker

El primer senador negro de Nueva Jersey, el senador Cory Booker (D), ha sido una presencia constante dentro del Caucus Demócrata y está a punto de convertirse en uno de sus principales líderes.

Sus colegas demócratas lo seleccionaron a principios de este mes para ser el presidente del recién creado Comité de Comunicaciones Estratégicas. Eso lo convertirá en el cuarto demócrata de mayor rango en la cámara alta después del líder demócrata del Senado Charles Schumer (Nueva York), el Whip Dick Durbin (Illinois) y la senadora Amy Klobuchar (Minnesota).

Booker ya recibió cierta atención nacional por su candidatura presidencial en 2020 y se considera un posible candidato para 2028.

Ahora, su posición al frente del nuevo comité lo pondrá a la vanguardia del mensaje de los demócratas del Senado. Booker dijo en un comunicado que planea utilizar mensajes “creativos” y nuevas tecnologías y plataformas para “hablar directamente con el pueblo estadounidense”.

Ro Khanna

Con líderes envejecidos como los senadores Bernie Sanders (I-Vt.) y Elizabeth Warren (D-Mass.), la ala progresista del Partido Demócrata también parece tener una vacante importante que llenar.

El representante Ro Khanna (D-CA) sería una opción mucho más joven que ha demostrado tener credenciales progresistas. Se desempeñó como copresidente de la campaña presidencial de Sanders en 2020 y ha trabajado con él en numerosas iniciativas legislativas en el Congreso.

Ha prometido no aceptar dinero de comités de acción política y ha pedido poner fin a la influencia del dinero en la política, abogado por políticas antimonopolio y ha creado un cierto camino propio al pedir a los demócratas que abracen los avances tecnológicos y trabajen con Silicon Valley, que está incluido en su distrito de la Cámara de Representantes.

En ocasiones, Khanna ha sido objeto de especulaciones sobre sus posibles ambiciones presidenciales. Fue un sustituto de Biden y hizo campaña por su candidatura a escribir en Nueva Hampshire, un estado clave temprano en el ciclo de nominaciones, antes de las primarias de este año.

Ritchie Torres

El representante Ritchie Torres (D-N.Y.) fue elegido por primera vez para el Congreso en 2020, siendo visto como una probable incorporación a la ala progresista del partido. Pero durante el último año en particular, se ha distanciado de la extrema izquierda y ha abogado por que el partido adopte un enfoque más moderado.

Torres ha criticado duramente al ala progresista tras las elecciones, culpándola en parte por la derrota de Harris, convirtiéndose en una voz más prominente para aquellos que creen que el partido debe moderarse para solucionar sus problemas electorales.

Argumentó que Trump “no tiene un amigo mayor que la extrema izquierda”, la cual dijo que es más representativa de las redes sociales que del “mundo real”.

También parece estar listo para postularse en 2024 para gobernador de Nueva York, ya que también ha sido igualmente crítico con la gobernadora Kathy Hochul (D), diciendo que está “en negación sobre la profundidad de sus vulnerabilidades como candidata demócrata”, comparándola con Biden este año. Si tiene éxito, convertirse en gobernador de uno de los bastiones demócratas más grandes del país sin duda lo pondría en el mapa.

Jared Polis

El gobernador de Colorado, Jared Polis (D), hizo historia en 2018 al convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido gobernador de un estado, pero ha recibido atención renovada después de las elecciones por su preparación para un segundo mandato de Trump.

Ha dado pasos hacia la colaboración en todos los espectros, en lugar de resistencia, al mismo tiempo que aboga por proteger la democracia, una preocupación entre muchos críticos de Trump. Polis y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker (D), lanzaron una iniciativa estatal no partidista el mes pasado llamada Gobernadores Salvaguardando la Democracia para promover la colaboración entre gobernadores para luchar contra las amenazas a la democracia y proteger las instituciones democráticas.

Polis recibió algunas críticas por su rápida alabanza a Robert F. Kennedy Jr. para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero enfatizó mantener una mente abierta, viéndolo como una posible mejora respecto a la elección de Alex Azar en el primer mandato de Trump.

Mientras tanto, en política, Polis ha sido un poco rebelde, oponiéndose a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 y atribuyendo su éxito como gobernador de dos mandatos a la reducción de impuestos, entre otras iniciativas económicas. Polis incluso recibió elogios de Vivek Ramaswamy, que está listo para copresidir DOGE, por recortar regulaciones.

Andy Beshear

Un gobernador demócrata en un estado rojo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya era considerado una estrella en ascenso en el partido después de su reelección en 2023.

Pero su valor subió aún más en 2024, ya que estaba en la lista corta para ser el compañero de fórmula de Harris después de convertirse en la candidata demócrata presumida. Con la derrota de Harris y Beshear limitado a un solo mandato en 2027, el gobernador de Kentucky podría convertirse en uno de los principales futuros líderes del partido.

En el período posterior a las elecciones, Beshear también ha buscado moldear cómo se ve el futuro del partido, escribiendo un artículo de opinión en The New York Times. Dijo que no jugaría al juego de culpar, pero pidió a los demócratas que se centren en “temas fundamentales” como empleos, vivienda y atención médica.

Beshear señaló su propia victoria en la reelección como un mapa de ruta para los demócratas, argumentando que ganó porque sus electores saben que se preocupa por ellos y ha producido resultados “tangibles”.

También está listo para servir como presidente de la Asociación Demócrata de Gobernadores en 2026, después de haber sido elegido vicepresidente para el próximo año.

Wes Moore

El gobernador de Maryland, Wes Moore (D), solo buscó un cargo político por primera vez en 2022 para su exitosa candidatura a gobernador, pero su nombre ha sido mencionado cada vez más cuando los analistas observan el futuro del partido.

Moore fue especulado como posible compañero de fórmula de Harris hasta que dijo que no estaba interesado en el cargo. Sin embargo, todavía ha sido incluido en listas de posibles candidatos para 2028.

Ganó notoriedad nacional después del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore en marzo y por perdonar más de 175,000 condenas por marihuana en Maryland en junio.

Junto con el trasfondo militar de Moore, el exalcalde de San Francisco, Willie Brown (D), ha dicho que Moore podría ser “el próximo” después de Harris “si lo maneja bien”.